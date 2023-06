La buona fede nella mediazione familiare

4. La fiducia tra le parti e la buona fede nel percorso della mediazione familiare



Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che il terreno del conflitto, denudato dai sentimenti di acredine ed aggressività, diviene il terreno delle fragilità: mostrarsi nudo dinnanzi all’altro rende vulnerabili.

Pertanto alla base del percorso mediativo deve sussistere da una parte, la fiducia verso la professionalità del mediatore e del percorso in sé, dall’altra, inevitabilmente, la necessità di credere, disperatamente credere, alla buona fede dei soggetti tutti, onde consentire l’apertura del sé e la ricerca di un confronto senza ritorsioni.

Mai come nel campo della mediazione familiare fiducia e buona fede risultano concetti e principi interscambiabili ma inscindibili, dove la buona fede induce alla crescita della fiducia e la crescita della fiducia al confronto sul conflitto. Consentire all’altro di confrontarsi con le proprie vulnerabilità comporta la necessità di credere di trovarsi in uno spazio protetto, di tutela, in cui devono restare fuori le strumentalizzazioni. E’ questa la ragione primaria che impone, tra le regole di accesso al percorso mediativo, la riservatezza. Ne consegue che nulla di quanto riferito al Mediatore potrà essere riportato per esempio al proprio legale, per farne un uso improprio in sede processuale.

La riservatezza apre i confini alla fiducia. La fiducia alla buona fede e viceversa. E’ questo il patto che si sigla al momento dell’avvio del percorso, per cui diventa elemento essenziale la volontarietà con la quale i soggetti accedono alla mediazione familiare. La mediazione familiare infatti non può essere un percorso obbligato, ma basa la sua essenza sulla libera volontà delle parti che vi accedono. Anche quando la stessa è demandata dal Giudice, non può avere avvio se anche solo una delle parti non è seriamente disposta a mettersi in gioco.

Avviato il percorso, stretto il patto di reciproca lealtà, fiducia e rispetto, accresce la necessità di un approccio in perfetta buona fede al fine di consentire quel sondare del terreno del conflitto che denuda le parti e le porta all’interiorizzazione del dolore. Ove il patto di buona fede nella gestione, esondazione ed analisi del conflitto venga violato, in un qualsivoglia momento del percorso, il pregiudizio che ne consegue comporta la violazione delle aspettative fiduciarie rispetto alle quali ogni soggetto impronta ed orienta le proprie relazioni con il mondo esterno.

Le istanze fiduciarie tradite, sulle quali si forma e si consolida l’identità di ognuno, secondo Garfield, producono una duplice reazione: da un lato, trauma ed angoscia che producono un blocco emotivo con un accrescimento della rabbia e del dolore che possono giungere ad essere distruttive per sé e per gli altri; dall’altro, il superamento del limite di sopportazione delle ingiustizie, fomentato dal rinnovato dolore, che può ingenerare il desiderio di reagire in modo anche sproporzionato ed irrazionale (violenza). Ne consegue che nel patto della mediazione familiare, la partecipazione in buona fede è un requisito fondamentale per tutta la durata del percorso ed anche dopo.

La buona fede delle parti è condizione del dialogo. Ove si menta, si ragioni per sovrastrutture, si porti nel campo mediativo la logica della riserva mentale, della costruzione o acquisizione di prove contro l’altro, della conservazione delle nozioni per un momento successivo di scontro, il dialogo sarà privo della libertà di cui è necessitante. In tema di buona fede, non sorprende dunque il richiamo, anche nella mediazione familiare, alle clausole generali giuridiche. Sono clausole a-temporali, da sempre note e da sempre riconosciute come valevoli in ogni rapporto in cui si tenta una trattativa.

Nell’ambito scientifico accademico si assiste quindi al rimbalzo agli articoli del codice civile: art. 1175 (comportamento secondo correttezza), 1337 (buona fede nelle trattative e formazione del contratto), 1366 (interpretazione in buona fede) e 1375 (esecuzione in buona fede). Nella dottrina giuridica più sedimentata, quella dei padri costituenti, vi sono definizioni della buona fede che ben fanno comprendere perché esso è un principio generale mai desueto.

Nelle edizioni più datate, nell’esplicazione dell’art. 1337 c.c. (buona fede nelle trattative e formazione del contratto), si legge di obbligo di buona fede, assumendo che essa è da intendersi in senso oggettivo, sì che non appare necessario un particolare comportamento soggettivamente in malafede e finalizzato ad arrecare pregiudizio alla controparte, ma è sufficiente un qualunque comportamento anche meramente colposo che conduca all’interruzione delle trattative eludendo le aspettative della controparte che abbia sostenuto spese o rinunciato ad occasioni più favorevoli, nell’adesione a quel rapporto in itinere.

Vi è chi intenda la buona fede non solo come regola generale, ma come “norma di chiusura” di ogni rapporto, intendendosi quale principio da invocarsi tutte le volte che risultano inapplicabili norme speciali destinate a sanzionare una condotta scorretta. Vale a dire un concetto così “alto” da sopperire a qualsivoglia specifica previsione normativa. Di talché, la buona fede intesa come principio oggettivo, è clausola idonea a ricomprendere una pluralità indefinita di comportamenti diversi, non suscettibili di essere tipizzati in modo completo ed esaustivo in un solo concetto.

L’illustre giurista Cesare Massimo Bianca, per esempio, riteneva che il contenuto della buona fede può essere correttamente individuato solo ex post, in presenza di diversi fattori che di volta in volta caratterizzano le singole situazioni.

Nell’ottica della costruzione della fiducia reciproca, a maggior ragione in un campo come quello della mediazione familiare dove si parte dal conflitto denudandosi dinnanzi all’altro nelle proprie debolezze, la buona fede impone il dovere di informazione: vale a dire, richiamando un concetto giuridico della contrattualistica, dalla Dottrina è inteso come il dovere di comunicare alla controparte gli elementi necessari per formarsi un’idea esatta dell’accordo contrattuale (guarentigia dell’intangibilità del vincolo negoziale). Ne consegue che la responsabilità sorge non solo nel caso di mancata comunicazione di circostanze note ma anche nel caso di circostanze conoscibili. Si è quindi posto l’accento sul dovere di chiarezza, e sul dovere di compiere gli atti necessari per la validità ed efficacia del contratto.

A questo punto, appare interessante richiamare anche quell’orientamento che parte dal terreno giuridico per arrivare alla società famiglia, dove si richiama proprio come corollario della buona fede tra le parti lo scopo comune di tenere incolumi i figli. Vale a dire che attuare nella mediazione in buona fede consente di tendere al maggior valore dell’incolumità filiale dalle conseguenti devastanti della prosecuzione del conflitto.

Vi è stato poi chi sulla base del presupposto che la buona fede formi oggetto di una vera e propria obbligazione di fonte legale, scaturente dall’apertura della fase delle trattative, ha qualificato come contrattuale la responsabilità derivante dall’inadempimento di tale obbligo precisando però che ove la condotta cosciente e volontaria leda una situazione giuridica preesistente, la fattispecie rientrerebbe anche nel capo dell’art. 2043 c.c. e aprirebbe quindi la possibilità ad un concorso di azioni sub art. 1337 cc e 2043 cc (in tal senso, Rovelli, Rescigno – Gabrielli)[1]. Giuridicamente, la possibilità di cumulo tra responsabilità contrattuale derivante dall’inadempimento dell’obbligo legale di buona fede e la responsabilità aquiliana è stata ammessa in particolare con riguardo ai casi di trattativa maliziosa, ossia a fronte di una trattativa non seria, o di un’attività precontrattuale che traducendosi in un atto emulativo consapevolmente finalizzato ad impegnare la controparte in attività destinate a non sfociare nella conclusione del contratto, presenti la duplice natura di condotta contraria alle regole di correttezza e di comportamento doloso, che potrebbe portare anche ad un’interpretazione estensiva del rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. considerandosi inefficace in virtù del principio dell’exceptio doli.

Vi è poi un corposo filone giurisprudenziale che associa la buona fede con la lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure, a contrario, nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte.

Giova poi richiamare un ultimo indirizzo che crea un parallelismo tra la buona fede ed il concetto di solidarietà sociale ex art. 2 Costituzione: la giurisprudenza ha riconosciuto che la buona fede costituisce oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra parte, a prescindere da specifici obblighi contrattuali ed in virtù del principio generale del neminem laedere (principio appunto solidaristico).

Infine, la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede ove si risolva nell’imposizione da una parte a danno dell’altra di un contenuto visibilmente squilibrato, in contrasto con il dovere costituzionale di solidarietà sociale di cui la buona fede è espressione, potrebbe comportare ex art. 1418 la nullità del contratto (ex multis, in dottrina, Galgano, Falzoni che però parla di inefficacia e non di nullità dell’accordo).

I richiami alle nozioni di legge servono dunque a comprendere come, pur essendo in terreno a-processuale, la logica della buona fede consente anche in campo mediativo il raggiungimento del dialogo e quindi del superamento del conflitto o comunque, la sua decodificazione.

Da qui, le conclusioni che si rassegnano.