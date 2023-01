La mediazione al servizio della famiglia

Dott.ssa Marzario Margherita

Insegnante e giurista a Matera



Ha perfezionato i propri studi in legislazione minorile e ha conseguito un master in mediazione familiare.



Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia e delle persone.



E’ autrice di oltre 100 contributi per riviste cartacee e riviste on line (con menzioni in testi giuridici e altre sedi) e di tre libri per Aracne Editrice (Roma).



Sito dell’Autrice: www.margheritamarzario.it