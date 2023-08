Internet of things: che cos’è e perché dovremmo (pre)occuparcene

Quando si parla di internet , si pensa normalmente alla rete a cui ci si connette tramite un computer o uno smartphone o un tablet. Tuttavia, esistono tutta una serie di oggetti che non sono pc o telefoni intelligenti o tablet che possono collegarsi alla rete e dialogare tra loro e con gli esseri umani, per fornire tutta una serie di servizi: pensiamo ad esempio ai giocattoli intelligenti, agli assistenti virtuali, oppure ai termosifoni in grado di comandare il riscaldamento con una semplice telefonata o ai frigoriferi che ci riferiscono quando è ora di andare a fare la spesa e che cosa dobbiamo comprare. Ogni volta che un oggetto è collegato ad internet si parla di internet delle cose , in inglese internet of things , abbreviato nella sigla IoT. Entrando più nello specifico, l’IoT è una infrastruttura in cui sensori e software integrati in dispositivi di uso comune o quotidiano , sono progettati per registrare, memorizzare, trasferire e, in generale, trattare dati. Si tratta quindi di una rete di oggetti fisici, quindi, dotati di sensori, software e altre tecnologie integrate allo scopo di connettere e scambiare dati con altri dispositivi e sistemi attraverso la rete Internet. Per approfondimenti consigliamo: Compendio breve sulla privacy

3. Il quadro giuridico applicabile all’internet delle cose



Per affrontare le sfide realizzate dalla tecnologia è necessario normare anche l’ambito dell’internet of things, con regole chiare e precise che tutelino l’interessato dai rischi ai suoi diritti e alle sue libertà e che delimitino il confine tra liceità ed illiceità di determinati trattamenti.

Già nel 2014, il WP 29 ha analizzato le sfide poste dall’IoT, fornendo una serie di raccomandazioni, per gli operatori del settore, tra cui l’importanza di identificare i ruoli dei soggetti che a vario titolo, operano nell’ambito dell’IoT al fine di applicare correttamente la normativa relativa alla protezione dei dati.

L’identificazione del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento è assolutamente indispensabile in quanto queste condiziona le rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.

Gli abbonati e in generale gli utenti che si servono degli oggetti IOT si qualificano invece come persone interessate.

L’entrata in vigore del GDPR è stata poi fondamentale poiché sono state introdotte una serie di norme applicabili anche all’ambito IoT.

In base al principio della privacy “by design e by default”, lo sviluppatore dell’oggetto o del servizio deve assumere un ruolo proattivo, porsi la questione sulla protezione dei dati personali e valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, già nella fase della progettazione, quindi preliminare al trattamento stesso e non a seguito della vendita degli oggetti.

Il principio di accountability, poi, prevede una valutazione concreta dell’ambito di trattamento e della scelta e dell’adozione di misure tecniche e organizzative “adeguate” a garantire un livello di sicurezza al passo rispetto ai progressi della tecnologia.

Allo stesso tempo, il titolare del trattamento deve essere sempre in grado di dimostrare la ratio alla base delle scelte effettuate e la propria compliance al Regolamento europeo.

E ancora: i dati trattati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite (principio di minimizzazione dei dati)

Una delle sfide poste dal WP 29 è quella sulla sicurezza dei dati considerato che le vulnerabilità dei dispositivi IoT possono essere sfruttate per accedere, danneggiare dati o causare malfunzionamenti e diventare così una minaccia sia per la sicurezza informatica e la privacy degli interessati.

Già da tempo l’Autorità garante per la protezione di dati personali ha previsto che «il GDPR [debba prevedere] l’incorporazione delle misure di protezione dati negli stessi sistemi e dispositivi, in modo che essi siano progettati e configurati in maniera da minimizzare l’uso di dati personali e proteggerli adeguatamente. Queste misure compensano quel deficit di consapevolezza nell’utilizzo di dispositivi intelligenti di uso quotidiano, la cui apparente innocuità ci induce a sottovalutarne la potenziale esposizione ad attacchi informatici o comunque la capacità di rivelare, tramite i dati raccolti, stili e tenore di vita, persino patologie o dipendenze. Inoltre, rispetto alla profilazione e al microtargeting che questi dispositivi possono incentivare, risultano determinanti il diritto di opposizione e quello di contestare la decisione automatizzata, nonché di ottenere l’intervento umano nel processo decisionale».

Ricordiamoci, in conclusione, che tutto ciò che è connesso è facilmente attaccabile.

Si rende necessaria quindi una maggiore consapevolezza sull’importanza di proteggere i propri dati personali in un mondo iperconnesso e un’educazione al corretto utilizzo degli oggetti smart, già dall’età dell’infanzia. Se pensiamo che i dispositivi smart vengono dati spesso in uso anche ai bambini e che l’età del cd. consenso digitale in Italia è 14 anni, capiamo come questa sia un’esigenza che si rivela sempre più pressante.