Francia: intelligenza artificiale contro l’evasione fiscale

È stata così emanata la legge finanziaria per il 2020 che autorizza le amministrazioni designate a «raccogliere ed elaborare, in via automatizzata, le informazioni pubblicate dagli utenti sui propri social network» (loi n. 2019-1479 du 28 decembre 2019 de finances pour 2020).

In particolare, su base sperimentale e per un periodo di tre anni, ai fini dell’indagine sulle violazioni e sui reati indicati dalla normativa di riferimento, si acconsente alla raccolta ed allo sfruttamento mediante trattamenti informatici ed automatizzati che non utilizzano alcun sistema di riconoscimento facciale i contenuti, liberamente accessibili sui siti web dei gestori delle piattaforme online di cui all’articolo L. 111-7, paragrafo 2, del Codice del Consumo, chiaramente resi pubblici dai loro utenti (loi n. 2019-1479 du 28 decembre 2019 de finances pour 2020, art. 154).

A tal proposito, particolare cautela aveva espresso la Commissione nazionale sull’informatica e le libertà (CNIL) osservando che l’obiettivo è quello «di consentire alle amministrazioni fiscali e doganali di utilizzare i dati resi pubblici sui social network al fine di consentire l’indagine sulle violazioni relative alle carenze fiscali e doganali» tuttavia, l’attuazione di questo nuovo tipo di trattamento, testimonia un significativo cambiamento di scala nel quadro delle prerogative affidate a tali amministrazioni per l’esercizio dei loro compiti in quanto l’attuazione di tale meccanismo riflette anche una forma di inversione dei metodi di lavoro delle amministrazioni interessate.

Il trattamento, infatti, si basa su una precedente raccolta generale di dati relativi a tutte le persone che rendono accessibili i contenuti sulle piattaforme online mirate, al fine di indirizzare le successive azioni di controllo quando il trattamento di questi dati ha rivelato dubbi, e non su una logica di trattamento mirato di tali dati quando preesistono dubbi o sospetti di commissione di una violazione [3].

Tale autorizzazione, quindi, avrebbe indotto automaticamente la PA in Francia alla rinuncia del suo potere discrezione nelle singole situazioni violando, quindi, l’art. 21 della Costituzione francese ed avendo come conseguenza nel caso di utilizzo di algoritmi c.d. ad «auto apprendimento», una mancata conoscenza delle regole decisionali adottate da parte della PA stessa. L’amministrazione abdicherebbe quindi all’esercizio del proprio potere normativo agli algoritmi che definirebbero regole proprie.

Il Consiglio costituzionale ha tuttavia respinto le perplessità sollevate in quanto le disposizioni contenute nella proposta di modifica dell’art. 10 della legge n. 78-17 du 6 janvier 1978, si limitano ad autorizzare la PA ad effettuare una valutazione individuale della singola fattispecie con l’ausilio di un algoritmo, seguendo regole e criteri definiti in anticipo dal responsabile del trattamento e dalla normativa di riferimento senza, quindi, abbandonare la giurisdizione del potere normativo.

Il Consiglio costituzionale ha, infatti, ricordato le varie condizioni a cui è soggetto l’uso esclusivo di un algoritmo per adottare una decisione amministrativa individuale: divieto assoluto di uso di un algoritmo per le decisioni giudiziarie; divieto, con alcune eccezioni, dell’uso esclusivo di un algoritmo per decisioni che producono effetti giuridici o influenzano in modo significativo la persona; eccezioni alla comunicazione dei principi e delle regole per l’attuazione di un algoritmo, tra i quali utilizzo di documenti la cui comunicazione potrebbe violare i segreti e gli interessi previsti dal paragrafo 2 dell’articolo L. 311-5 Codice dei Rapporti tra il Pubblico e l’Amministrazione (segreto della difesa nazionale, sicurezza dello Stato, ecc.).

Infine, ha ritenuto che la garanzia fornita dal legislatore che il responsabile del trattamento debba, in ogni momento, essere in grado di spiegare in dettaglio il funzionamento dell’algoritmo, vieta l’uso, come base esclusiva per una decisione, di algoritmi di «auto apprendimento» le cui espressioni non siano comprensibili alla persona che li utilizza, mentre spetta in linea di principio a quest’ultimo controllarli e convalidarli [4].

La nuova procedura, tuttavia, potrà essere utilizzata ai soli fini del perseguimento degli illeciti fiscali e doganali apponendo, inoltre, un limite alle sole informazioni pubblicate spontaneamente ovvero chiaramente rese pubbliche dagli utenti sulla piattaforma presa in esame.

Ancora, sono previste garanzie procedimentali quali l’affidamento a predisposti funzionari dell’amministrazione fiscale e dei dazi doganali con responsabilità in materia di trattamento dei dati personali e previa autorizzazione della dirigenza nazionale dell’amministrazione stessa.

Inoltre, sono previsti limiti temporali alla detenzione dei dati stessi ovvero si provvederà alla loro distruzione entro cinque giorni lavorativi dalla loro raccolta fino ad un anno nel caso in cui possano contribuire, a fini probatori, alla contestazione delle violazioni; viene tuttavia prevista la loro eventuale conservazione fino alla fine del procedimento quando siano indispensabili in procedimenti di natura penale, fiscale o doganale.

L’acceso dibattito sull’utilizzo delle informazioni raccolte tramite l’utilizzo di sistemi informatici che, come conseguenza, avvierebbero delle procedure di valutazione di un eventuale illecito prima ancora che tale evento si verifichi, pone quindi l’esigenza di un rapido rafforzamento delle garanzie inerenti agli obblighi di motivazione e trasparenza sul profilo procedimentale amministrativo.

È attuale, infatti, la proposta di un intervento ex ante (c.d. «precauzionale» ovvero di «audit») da aggiungere e quindi, precedere, il controllo giudiziale vero e proprio [5].

In particolare, la Francia sta valutando la creazione di una autorità indipendente con specifiche competenze in materie scientifiche, giuridiche ed economiche, finalizzata alla vigilanza delle procedure amministrative che si servano di strumenti algoritmici.

Viene altresì prevista, ad opera dell’autorità governativa fiscale, la compilazione di un rapporto relativo all’impatto sulla protezione e la gestione dei dati personali, da trasmettere alla Commissione nazionale per l’informatica e le libertà (CNIL) e, al termine del periodo sperimentale di tre anni, sarà trasmessa una relazione finale al Parlamento francese ed alla Commissione nazionale a fini valutativi [6].

In ultimo, si può evidenziare come, nel 2017, siano state inserite nel codice amministrativo francese delle disposizioni inerenti ai diritti garantiti (da esercitare su richiesta del soggetto interessato) a seguito di una decisione amministrativa emanata tramite l’utilizzo di un algoritmo.

La normativa individua così dei parametri di trattamento riconducibili ad un modello precostituito e verificabile (a differenza di altri ordinamenti dove la normativa si concentra su una giustificazione successiva).

La conseguenza della scelta legislativa tra la previsione di una motivazione dell’atto contenuta nel rispetto dei parametri stabiliti ex ante oppure di una giustificazione emanata ex post, comporta che se risulta evidente comprendere la motivazione per la quale la decisione sia stata adottata, tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente a giustificarla; come del resto, non prevedere precedentemente un modello al quale il procedimento informatico amministrativo debba attenersi, può risultare improduttivo nella sua applicazione poiché, il successivo controllo operato dalla giustificazione, non consentirebbe di intervenire sull’efficienza generale dell’algoritmo stesso ma solo sulle sue singole applicazioni.



