Inps, oggi scade il termine per presentare la domanda

Inps, entro oggi le domande per partecipare al concorso

Concorso Inps: le domande devono essere presentate entro oggi, con le modalità indicate, seguendo la procedura telematica messa a disposizione appositamente. Scade infatti oggi il termine di invio, fissato per il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta, avvenuta lo scorso 24 novembre.

Le materie da studiare

Le prove scritte saranno due: la prima di tipo logico-attitudinale e la seconda di tipo tecnico-professionale. Per prepararsi ad affrontarle, i candidati devono studiare diverse materie, e precisamente: bilancio, pianificazione, programmazione e controllo; contabilità pubblica, organizzazione e gestione aziendale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto civile; diritto del lavoro e legislazione sociale; diritto penale; elementi di analisi economica; elementi di statistica e matematica attuariale; scienza delle finanze e economia del lavoro.

Si ricorda che le stesse materia saranno oggetto della successiva prova orale, alla quale accederanno i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di 21/30esimi alle prove scritte.

