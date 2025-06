Infrastrutture, appalti e PNRR, il Decreto-Legge n. 73/2025 in iter alla Camera

Tramite il Decreto-Legge n. 73/2025, attualmente all’esame della Commissione IX Trasporti della Camera dei deputati, il Governo punta a garantire la continuità nella realizzazione delle infrastrutture strategiche del Paese, semplificando al contempo l’apparato normativo in materia di contratti pubblici, autotrasporto, concessioni e pianificazione urbanistica legata alla transizione ecologica.

1. Il provvedimento: decreto-legge 73/2025

Costituito da 17 articoli, si configura come un’articolata risposta normativa alla necessità di coordinare le esigenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con le dinamiche operative delle grandi opere e dei trasporti, includendo pure gli interventi collegati ai Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026. L’articolato è pubblicato sulla G.U: Serie Generale n. 116 del 21 maggio 2025, ed è entrato in vigore il medesimo giorno.

2. Ponte sullo Stretto e nuovo Codice dei contratti

L’articolo 1 del decreto riformula le condizioni per il riavvio dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina, prevedendo, peraltro, l’obbligo per i soggetti coinvolti di accettare la costituzione di un Collegio consultivo tecnico con compensi dimezzati rispetto agli standard precedenti. Ampio rilievo viene assegnato, nell’articolo 2, all’adeguamento del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), introducendo semplificazioni procedurali per gli appalti in emergenza e nelle aree colpite da eventi calamitosi. Il provvedimento interviene anche sulla qualificazione degli operatori economici, sulla composizione dei Collegi tecnici e sugli incentivi per il personale dirigenziale della PA.

3. Sismica, autotrasporto, demanio

L’articolato introduce misure transitorie per la verifica sismica negli edifici pubblici (art. 3), rivede i tempi di attesa per il carico/scarico delle merci e i poteri dell’AGCM nei contratti di autotrasporto (art. 4), e prevede l’aggiornamento automatico dei canoni demaniali marittimi (art. 6), risolvendo così ambiguità normative che si trascinavano da anni.

4. Revisione dei prezzi

L’articolo 9 prevede l’applicazione ai contratti di lavori, con termine finale di presentazione delle offerte tra il l° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, della disciplina sulla revisione prezzi prevista dall’art. 60 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), in deroga a determinate disposizioni e criteri. In particolare, l’applicazione della disciplina dell’art. 60 del Codice è consentita a condizione che i contratti non abbiano beneficiato di precedenti forme di compensazione e siano rispettati determinati requisiti di sostenibilità economica. Detta misura risulta attivabile unicamente se vi è una copertura finanziaria sufficiente all’interno del quadro economico dell’intervento. Devono, inoltre, risultare congrue le somme accantonate per imprevisti e deve essere disponibile almeno la metà di tali risorse, al netto degli impegni già assunti.

5. OSP

L’articolo 12 interviene in ambito di oneri di servizio pubblico (OSP) novellando il testo dell’articolo 2 del decreto-legge n. 104/2023 per rendere facoltativa la scelta dell’amministrazione competente di fissare i livelli massimi delle tariffe praticabili dalle compagnie aeree nei confronti di determinate categorie di passeggeri, allo scopo di tenere conto dei possibili rialzi legati alla stagionalità o a eventi straordinari, nazionali o locali.

6. Transizione ecologica e interventi straordinari

L’articolo 13 introduce il concetto di “zone di accelerazione” per la realizzazione di impianti FER, delineando una mappa nazionale semplificata per agevolare la diffusione delle energie rinnovabili. La VAS statale su tali piani regionali dovrà concludersi con termini dimezzati, pena l’intervento sostitutivo dello Stato. Nel medesimo solco si inserisce l’articolo 14, il quale affida ad ANAS la realizzazione di nuove opere infrastrutturali nei territori colpiti dalle alluvioni del 2023, nonché gli articoli 15 e 16, relativi agli investimenti per Milano-Cortina 2026 e alla gestione della Circumetnea.

