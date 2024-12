Infezione per trasfusione: decorrenza termine di decadenza

Infezione da epatite C per emotrasfusione: la decorrenza del termine di decadenza triennale per chiedere il vitalizio. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: infezione da trasfusione

Una signora adiva il tribunale di Bari sostenendo che nel settembre del 1977 aveva subito una trasfusione di sangue presso un ospedale locale a seguito di un ricovero per parto e che nel 1993 si era sottoposta ad accertamenti medici, stante il perdurante stato astenico e di malessere generalizzato, dai quali era emersa la contrazione dell’epatite C (che era stata poi confermata nel febbraio 2020 dal reparto di malattie infettive dell’ospedale).

Parte attrice riteneva che la predetta malattia era riconducibile alla trasfusione che aveva effettuato presso l’ospedale e che pertanto nel maggio 2020 aveva promosso una domanda amministrativa volta a richiedere il relativo indennizzo previsto dalla legge, senza però ricevere alcun riscontro.

Conseguentemente, la paziente chiedeva la condanna del Ministero della salute a concederle i benefici previsti dalla legge del 1992 e quindi al pagamento a suo favore dell’assegno vitalizio previsto.

Il Ministero si costituiva in giudizio eccependo la tardività della domanda, in quanto l’istanza per ottenere i benefici previsti dalla citata normativa era stata presentata oltre il termine decadenziale di tre anni, posto che tale termine decorreva dal 1993 (anno in cui la signora aveva avuto il primo riscontro di positività all’HCV).

Nel merito, il convenuto eccepiva che non era stato provato il nesso di causalità tra la patologia contratta dall'attrice e la trasfusione effettuata nel 1977, stante il notevole lasso di tempo trascorso tra il presunto evento lesivo e la diagnosi della malattia; inoltre, secondo il convenuto non era possibile escludere degli alternativi fattori causali ovvero altre forme di contagio (quali il contatto diretto con persona già infetta o tramite l'uso di aghi infetti).

2. Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il giudice ha analizzato la normativa di settore che prevede il riconoscimento dell’indennizzo a favore dei soggetti che hanno subito un contagio a causa di emostrasfusioni e ha ricordato come il termine di 3 anni per proporre la relativa domanda decorre dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Tale termine di decadenza, inoltre, si applica anche per le patologie che sono state contratte prima dell’entrata in vigore della legge del 1997, ma il termine si computa a partire dall’entrata in vigore della legge medesima.

Se questa è la disciplina prevista dalla richiamata normativa, tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che in tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all’interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell’uomo medio.

Secondo il giudice, infatti, la legge che prevede l’indennizzo per il soggetto contagiato non ricollega detto indennizzo alla conoscenza della malattia in sé e per sé, quanto piuttosto alla conoscenza del nesso di causalità tra la malattia e la trasfusione nonché alla conoscenza della natura irreversibile di detta malattia.

Pertanto, il fatto che la malattia si sia cronicizzata non è di per sé il requisito esclusivo per accedere all’indennizzo, ma deve sussistere anche la consapevolezza per il danneggiato che esiste un danno irreversibile.



