Immobile in condominio: quando è vietata la locazione stagionale?

Qui la sentenza: Corte di Cassazione - sez. II civile - sentenza n. 22711 del 28-9-2017

Nel divieto contemplato dal regolamento condominiale, con il quale si vieta di destinare i locali di proprietà dei singoli condòmini ad uso diverso da quello abitativo ovvero di darli in affitto o subaffitto sotto forma di pensione o albergo – a prescindere dalla legittimità o meno dell’anzidetto divieto -, non rientra anche l’impedimento alla locazione per brevi periodi o l’affitto saltuario.

Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22711, pubblicata in data 28 settembre 2017.

A seguito dell’annullamento della norma regolamentare che stabiliva il divieto di adibire gli appartamenti di proprietà dei condòmini ad uso diverso da quello abitativo e di utilizzarli per l’attività di pensione o albergo, disposto in una precedente sentenza, i condòmini proprietari degli immobili interessati a tale divieto convenivano in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da detto illegittimo divieto.

Si costituiva in giudizio il condominio eccependo come la disposizione regolamentare comunque non vietava la locazione ad uso transitorio stagionale, la quale avrebbe consentito ai condòmini di trarre dai loro immobili le utilità reclamate e, quindi, di evitare il danno.

In ogni caso, deduceva il condominio, gli attori non dimostravano il possesso della necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività alberghiera.

Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello di Messina poi, rigettavano la domanda, condannando i condòmini al pagamento delle spese processuali.

Le corti territoriali evidenziavano che il divieto riguardava esclusivamente l’affitto degli immobili sotto forma di pensione o albergo e che, pertanto, rimanevano consentite le ulteriori utilizzazioni, ivi comprese le locazione ad uso abitativo anche per brevi periodi.

Che tale forma di locazione, peraltro, era quella consueta per gli immobili degli attori, così come era emerso dall’espletata istruttoria.

A seguito del ricorso per cassazione proposto dai medesimi condòmini, la Suprema Corte nel rigettare il ricorso, affermava che <<l’interpretazione del giudicato è congruamente motivata con riferimento al tenore complessivo della clausola annullata – pretermesso nell’esposizione del motivo in esame ma ricavabile dalla lettura della sentenza qui impugnata (fol. 5) – che faceva divieto di «destinare i locali ad uso diverso di privata civile abitazione, attesa la destinazione dell’immobile a luogo di riposo e di villeggiatura e pertanto è fatto divieto di darli in affitto o subaffitto sotto forma di pensione o di albergo», con ciò mettendosi in relazione il diverso uso intensivo dei locali allorché fossero stati destinati a pensione o albergo rispetto all’uso non abitativo in generale. Sicché la motivazione della sentenza risulta effettivamente immune da errori giuridici e vizi di logica, essendosi limitata a ritenere che la clausola del regolamento condominiale annullata non si riferisse ad un divieto assoluto di adibire i singoli vani dell’immobile ad uso diverso da quello di privata abitazione, e che, pertanto, fosse consentita la locazione per brevi periodi, come dimostrato anche dal tenore letterale del regolamento condominiale e dal fatto che in istruttoria si era accertato che la clausola era stata modificata proprio per chiarire tale aspetto, e che gli stessi appellanti avevano ammesso che la previsione regolamentare consentiva gli affitti saltuari, cui avevano dovuto ricorrere, conseguendo minori guadagni rispetto a quelli derivanti dall’esercizio della preclusa attività alberghiera>>.

Pertanto, dal tenore letterale della norma regolamentare, ancorché illegittima, alcun danno sarebbe potuto derivare ai ricorrenti i quali, a prescindere dalla circostanza per cui non risultassero titolari di licenza alberghiera, potevano in ogni caso sfruttare economicamente gli immobili mediante la locazione stagionale che il regolamento condominiale non vietava.

Ciò posto, considerata la soccombenza nel giudizio di legittimità, i ricorrenti devono essere anche condannati al rimborso delle spese processuali in favore del condominio.