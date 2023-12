Illegittimità della previsione di “spese personali” nel condominio

2. Le spese personali



La disciplina del condominio è una disciplina particolare e specifica per la comunione negli edifici. Già la disciplina della comunione prevede, all’art. 1104 cod. civ. che i partecipanti alla comunione sono tenuti a partecipare alle spese per la conservazione e il godimento della cosa comune. Nel caso del condominio questa disciplina viene ripresa e specificata dall’art. 1123 cod. civ. Gli articoli seguenti, ossia gli artt. 1124 (Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori, 1125 (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) e 1126 (Lastrici solari ad uso esclusivo) dettano una disciplina particolare per la ripartizione di alcune spese riferite a parti della comunione.

Appare a questo punto utile richiamare l’art. 1123 cod. civ. rubricato “Ripartizione delle spese” che regola la materia. In esso si prevede che “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”

Dalla disposizione in esame si possono enucleare tre criteri di riparto. In primo luogo un criterio fondato su di un criterio proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, in secondo luogo una suddivisione in base all’uso che ciascun condomino può fare del bene comune ed infine un criterio fondato sull’utilità che determinati beni possono avere per una parte dei condomini (sussistente quando un condominio ha più scale, cortili o lastrici solari o altre parti a destinazione esclusiva) [1].

Ci si domanda, dunque, se le spese sostenute dal condominio per la comunicazione con un condomino, come ad esempio la convocazione all’assemblea o la messa in mora siano da considerarsi spese derivanti da prestazioni di servizi nell’interesse comune, e dunque da suddividersi in proporzione alle tabelle millesimali o se tali spese siano destinate a servire i condomini in misura diversa e dunque addebitabili al singolo condomino cui sono destinate.

Dei due criteri prospettati è da preferire il primo. Da ciò deriva che “spese personali”, debbano venire suddivise tra tutti i condomini secondo il criterio legale, ossia delle tabelle millesimali. Va sottolineato che per giurisprudenza costante una modifica del criterio di suddivisione dettato dal Codice civile è solo possibile con il consenso manifestato in forma scritta ad substantiam in forma scritta di tutti i condomini (Cass. Civ. SS. UU. n. 943 del 30/12/1999, Cass. Civ. n. 10196 del 30/04/2013 e Cass. Civ. n. 5814 del 23/03/2016).

Un caso frequente di spese addebitate al singolo condomino in qualità di “spese personali” sono le spese che vengono sostenute per l’invio di comunicazioni a mezzo postale al condomino, sulle quali hanno avuto modo di esprimersi diversi Tribunali. Particolarmente chiaro sulla nullità dell’addebito di tali spese a titolo di “spese personali” è stato il Tribunale di Napoli, il quale ha previsto che: “Le spese postali sopportate dal condominio, anche se relative all’ invio della corrispondenza a singoli condomini, attenendo alle spese di amministrazione del condominio, vanno ripartite tra tutti i condomini, in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate “ad personam” (Trib. di Napoli, n. 12015 del 29/11/2003).

La nullità della delibera condominiale potrà venire fatta valere anche se il condomino ha votato favorevolmente alla deliberazione condominiale nella quale sono state previste suddivisioni difformi al criterio legale di distribuzione della spesa condominiale (Cass. Civ. n. 24696/2008). La possibilità di far valere l’illegittimità della delibera condominiale si fonda dunque sulla nullità e non soggiace, pertanto, ai termini di decadenza di cui all’art. 1137 cod. civ.