L’11 ottobre 2019 a Bologna, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si terrà il convegno sul Procedimento per Cassazione.

Il convegno è legato al prodotto digitale “L’Aula Civile”, il cui Comitato di Redazione inaugura il ciclo di convegni con una serie di interventi legati alla procedura civile. In quest’occasione si parlerà di ricorso per Cassazione, esecuzione forzata e rapporto tra deontologia e processo.

La giornata formativa

Registrazione partecipanti dalle ore 14:30

Relazioni introduttive:

Il procedimento in Cassazione, Prof. Avv. Paolo Biavati

L’esecuzione forzata, Prof. Avv. Beatrice Ficcarelli

Deontologia e processo, Avv. Massimiliano Bina

Interventi programmati:

– Marco Farina, Il terzo comma dell’art. 384 c. p. c. ed il principio del contraddittorio in Cassazione

– Mirco Minardi, Il sindacato della Suprema Corte sulla valutazione imprudente della prova

– Martino Zulberti, La pubblica udienza nel giudizio di cassazione

– Caterina Silvestri, L’esecuzione forzata nella prospettiva Ue. Il caso Al Bosco (Corte giust., 4 ottobre 2018, C-379/17)

– Caterina Pasini, Intervento del Condominio nell’esecuzione forzata per spese condominiali di immobili inclusi nel trust

– Gianni Ghinelli, L’espropriazione forzata dei beni e dei crediti condominiali

– Francesca Ferrari, L’utilizzo di prove illecite nel processo: profili deontologici

– Lucilla Galanti, Violazione dei principi di lealtà e probità: le ricadute sulle spese.

