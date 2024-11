Il passaporto – Scheda di Diritto

1. Definizione e funzione



Il passaporto è definito come un documento individuale che permette al titolare di:

Circolare liberamente in altri Stati, rispettando le normative internazionali e nazionali dei Paesi visitati.

in altri Stati, rispettando le normative internazionali e nazionali dei Paesi visitati. Dimostrare la propria identità e cittadinanza nei confronti di autorità straniere.

e cittadinanza nei confronti di autorità straniere. Accedere alla tutela consolare e diplomatica da parte delle rappresentanze del proprio Paese.

In Italia, il passaporto è rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso le Questure per i residenti in Italia o le Ambasciate e Consolati per i residenti all’estero.