Il delitto di autoriciclaggio: profili problematici

Premessa.

Il delitto di autoriciclaggio è stato introdotto nell’ordinamento italiano all’articolo 648-ter.1 c.p.[1] nel 2014[2], tuttavia, nella fase antecedente la sua introduzione si propendeva per l’inclusione dell’autoriciclaggio nell’art. 648-bis c.p.[3], mediante la soppressione della clausola di riserva «fuori dai casi di concorso nel reato», per realizzare l’idea che il soggetto attivo potesse anche essere l’autore del reato presupposto[4]. Il Legislatore, tuttavia, ha optato per la scelta di un’autonoma fattispecie delittuosa, selezionando condotte espressive di un disvalore ulteriore rispetto al reato-base e mutuandole sulle condotte punite dagli articoli 648-bis e 648-ter c.p.[5]. Da quest’opera legislativa è nato il delitto di autoriciclaggio, il quale presenta caratteristiche affini ai summenzionati reati che lo precedono, ma che trova il suo fulcro nella condotta di impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

La nuova fattispecie è oggetto di innumerevoli dubbi ermeneutici; difatti, sul piano teorico il dibattito è aperto anche rispetto all’esatta qualificazione del bene giuridico che intende tutelare[6], tuttavia, è sul piano pratico che presenta particolari profili problematici.

La delimitazione oggettiva della fattispecie: le condotte di sostituzione e trasferimento quali “forme” della condotta di impiego.

Innanzitutto, la prima criticità attiene alla sua delimitazione oggettiva: la condotta punita dall’art. 648-ter.1 c.p. consiste nell’impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative dei proventi delittuosi; il problema attiene all’esatta valenza da attribuire alle condotte di sostituzione e trasferimento, proprie del delitto di riciclaggio, rispetto alle destinazioni tipiche indicate dalla norma. Una prima tesi esclude che le predette condotte debbano riferirsi alle attività nominate dalla norma, ma tale riferimento è inteso unicamente per la condotta di impiego, ampliando così la portata applicativa della fattispecie[7]; altra tesi, invece, sostiene che il riferimento alle attività nominate si applichi a tutte le condotte. Quest’ultima è la soluzione corretta poiché «maggiormente in linea con la ratio dell’autoriciclaggio che è appunto quella di evitare inquinamenti dell’economia legale, con l’effetto peraltro che sostituzione e trasferimento finiranno con il confondersi all’interno della prima condotta, non presentandosi che quali forme di impiego[8]». Anche la Suprema Corte propende per quest’ultima tesi attribuendo, peraltro, alle attività nominate una nozione precisa: qualifica «l’attività economica» come individuata dal codice civile all’art. 2082, ossia quell’attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi; mentre, per «attività finanziaria» si fa riferimento a quella qualificata all’art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUF). La Cassazione precisa anche che le condotte di autoriciclaggio devono essere idonee ad «ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa», ossia la condotta deve avere una specifica capacità cosiddetta dissimulatoria[9]. L’unica nozione ancora oggetto di discussione è quella relativa alle «attività speculative»[10].

La clausola di non punibilità di cui al quarto comma.

Altro profilo problematico dell’autoriciclaggio riguarda la corretta interpretazione della clausola di cui al comma 4, in virtù della quale non sono punibili le condotte di «mera utilizzazione o godimento personale». Tale clausola ridefinisce in negativo il perimetro della fattispecie[11]: il Legislatore, volendo «immobilizzare» il profitto conseguito con il reato presupposto e, quindi, impedire che sia reinvestito economicamente o che inquini il libero mercato, limita la non punibilità alle sole ipotesi in cui i proventi del delitto rimangano nella disponibilità dell’agente, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, perché solo così non si determina la loro immissione nel circuito economico[12]. Altra tesi, invece, attribuisce a tale clausola unicamente una funzione di specificazione del primo comma, tuttavia, è stata scartata poiché renderebbe superfluo il quarto comma, dovendogli attribuire il diverso significato «nei casi di cui ai commi precedenti».

La realizzazione plurisoggettiva della fattispecie e i rapporti con il delitto di riciclaggio.

Questione centrale della nuova fattispecie è il concorso nell’autoriciclaggio, ossia la realizzazione plurisoggettiva del delitto, che investe i rapporti tra autoriciclaggio e riciclaggio[13]. In particolare, discussa è l’ipotesi in cui la condotta di impiego è posta in essere, su incarico dell’autore del delitto-base, da un terzo. Se si qualificasse l’autoriciclaggio come un reato proprio il terzo sarebbe punibile a titolo di concorso in riciclaggio, ma l’autore del delitto presupposto, attesa la clausola di riserva ivi prevista, rimarrebbe impunito; al contrario, se fosse considerata indifferente la ripartizione dei ruoli, si avrebbe il concorso nell’autoriciclaggio del terzo al quale, però, si applicherebbe una sanzione meno severa[14]. La soluzione è stata prospettata dalla Suprema Corte nel 2018 e fa leva sulla differenziazione del titolo di reato[15]: l’autore o il concorrente nel delitto presupposto che affida al terzo il compimento dell’ulteriore attività di impiego dei proventi delittuosi, risponde di autoriciclaggio; il terzo risponde, invece, ai sensi dell’art. 648-bis c.p. Questa decisione muove dalla ratio della novella del 2014, ossia punire l’autoriciclatore e non, invece, mitigare le pene per il riciclatore come avverrebbe applicando le norme sul concorso di persone nel reato (ex artt. 110 e 117) e l’art. 648-ter.1 c.p. [16]. Tuttavia, si osserva che questa tesi produce una forzatura del dato normativo poiché l’autore o concorrente del delitto-base realizza unicamente una condotta prodromica all’impiego, quindi atipica ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p., affidando al terzo il compimento effettivo della condotta. Pertanto, sarebbe stato opportuno applicare lo schema previsto per altre fattispecie, come l’infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale, ex art. 578 c.p., nel quale si diversifica a livello sanzionatorio il ruolo della madre da quello dei terzi concorrenti[17].

L’inserimento dell’autoriciclaggio nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Ulteriore profilo problematico riguarda l’inserimento dell’autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, attraverso l’interpolazione dell’art. 25-octies del d.lgs. 231 del 2001. Una prima tesi esclude che l’autoriciclaggio rilevi laddove il delitto presupposto non faccia parte del catalogo previsto nel decreto anzidetto minando, altrimenti, il principio di tassatività; questa tesi è stata formulata mediante l’accostamento con le fattispecie associative[18]. Tuttavia, deve essere scartata poiché non è corretto il raffronto con i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p.: infatti, nell’autoriciclaggio l’ente, invece che interessarsi all’area di rischio penale relativa al delitto-base, deve contrastare la possibilità che il soggetto interno all’organizzazione aziendale realizzi la condotta tipica ex art. 648-ter.1 c.p.[19]. Quest’ultima tesi era utilizzata quale soluzione esegetica affinché, prima dell’entrata in vigore della legge n. 157 del 2019, si potesse estendere la responsabilità degli enti per i reati tributari. Infatti, si riteneva che i reati tributari potessero costituire il delitto-presupposto dell’autoriciclaggio, grazie all’espressione utilizzata dal legislatore del 2014 «altre utilità», la quale, «è talmente ampia che in essa devono farsi rientrare tutte quelle utilità che abbiano, per l’agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile. Così interpretata la locuzione “altre utilità”, è chiaro che in esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell’agente ma anche tutto ciò che costituisca il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio s’impoverisca»[20].

Il problema di diritto intertemporale.

Infine, la norma presenta anche un problema di diritto intertemporale al quale, però, è stata fornita una soluzione. La Suprema Corte chiamata ad esprimersi sul punto afferma che «in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla l. 14 dicembre 2014 n. 186, è irrilevante la realizzazione del cd. reato presupposto in epoca antecedente all’entrata in vigore di tale normativa[21]». Infatti, pur permanendo un legame con il delitto presupposto, non è tale da influenzare complessivamente il disvalore del fatto: il delitto presupposto era già reato per la legge antecedente, pertanto, il soggetto attivo non può vantare alcuna legittima aspettativa a non essere punito per le successive condotte di sfruttamento dei proventi del delitto realizzato[22].

