Il decreto di trasferimento – Schede di Diritto

Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. Il decreto di trasferimento degli immobili pignorati rappresenta una fase fondamentale nel contesto delle esecuzioni immobiliari, un processo complesso che coinvolge una serie di attori e una molteplicità di norme giuridiche. Emesso dal giudice dell’esecuzione, è l’atto che rappresenta il momento conclusivo del lungo iter che conduce il bene immobile, oggetto della procedura esecutiva, nella disponibilità del nuovo proprietario, ovvero l’aggiudicatario. Il presente volume accompagna il lettore in tutte le fasi del decreto di trasferimento, attraverso l’analisi delle normative, delle prassi operative dei tribunali e delle criticità che possono sorgere durante il procedimento, con l’intento di offrire un supporto pratico a coloro che svolgono la funzione di professionista delegato. Maria Teresa De LucaAvvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.

Maria Teresa De Luca | Maggioli Editore 2024