Il debutto dell’albo curatori e gestori della crisi

Avv. Monica Mandico

Esperta in diritto Civile, con particolare riferimento al settore Bancario e Finanziario.

È gestore della crisi da sovraindebitamento presso OCC dell’Ordine degli avvocati di Napoli ed è stata vice coordinatrice della Commissione di diritto bancario presso il COA di Napoli.

Scrive articoli in materia di diritto civile, commerciale, bancario e finanziario su riviste specializzate. Collabora con il quotidiano il “ROMA” di Napoli e con con la rivista on line “Gli Stati Generali”.

Ha redatto un manuale, insieme ad esperti del settore, sull’applicazione del regolamento GDPR, in vari settori.