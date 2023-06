Il consenso alle cure e le DAT -estratto volume

1. Storia e sviluppo del consenso in medicina



Per secoli il medico ha esercitato sul malato una potestas curandi certamen che ne ha spesso limitato la volontà. Proporre una terapia significava, in molti casi, imporla (il medico, oltre a godere di riconosciuta autorità morale, era anche giuridicamente non punibile), senza che al paziente venisse data neppure la possibilità di obiettare oppure rifiutare la cura. Spesso questo comportamento definito come “paternalismo medico” era motivato dal basso livello d’istruzione del malato, che non poteva che prendere atto delle disposizioni del medico e attenervisi.

Solo a partire dalla metà del Novecento la relazione tra medico e paziente è stata oggetto di riflessioni e cambiamenti, con un progressivo ridimensionamento della autorevolezza e conseguentemente del potere decisionale del medico e l’affermazione del paziente come individuo libero di decidere per la propria salute, dopo un’adeguata e completa informazione sulle sue condizioni cliniche e sulle opzioni terapeutiche, e con crescente aspettativa rispetto all’appropriatezza della prestazione sanitaria.

Il consenso, sostenuto da una esaustiva informazione, è diventato così un aspetto fondamentale della relazione medico-paziente, uno strumento di interazione tra questi due soggetti che permette al primo di sostenere il paziente nella propria scelta in una fase di vulnerabilità e fragilità dettata dalla malattia, che lo rende dipendente dal medico, e al paziente di partecipare in maniera attiva e collaborativa alle decisioni riguardanti la propria salute, riequilibrando parzialmente, in tal modo, l’asimmetria che caratterizza da sempre tale rapporto.

Si è andata così a costituire un’“alleanza terapeutica” tra medico e paziente, in cui il primo abbandona la sua tradizionale posizione di supremazia paternalistica e il secondo cessa di subire decisioni altrui, se informato in modo chiaro, esauriente e insieme comprensibile, come si evince dall’art. 33 del codice di deontologia medica del 2014 che impone al medico di fornire informazioni al cittadino, tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuovere la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

Attraverso il consenso, quindi, il paziente manifesta la propria volontà di sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario (diagnostico, terapeutico, ecc.), dopo essere stato adeguatamente informato circa le modalità di esecuzione, i benefici e i rischi ragionevolmente prevedibili e le possibili alternative terapeutiche al trattamento.

Un corretto rapporto medico/paziente deve basarsi anzitutto sul diritto all’autodeterminazione del soggetto in merito alle scelte diagnostiche e terapeutiche come affermato dalla normativa sul consenso informato che riconosce al paziente il diritto di rifiutare il trattamento, il diritto a voler non essere informato, il diritto a delegare un familiare o una persona di fiducia a ricevere le informazioni e ad esprimere il consenso, il diritto di revocare il consenso prestato in qualunque momento, anche quando la revoca comporta l’interruzione del trattamento.



