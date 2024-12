I dati sanitari nel diritto – Scheda di Diritto

I dati sanitari rappresentano una delle categorie di dati personali più delicate e protette dal diritto, in quanto riguardano lo stato di salute fisica o mentale di una persona e possono rivelare informazioni particolarmente intime. Tali dati sono definiti come “categorie particolari di dati” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Per approfondire, abbiamo organizzato il corso di formazione Le nuove regole per l’uso primario e secondario dei dati sanitari: il nuovo Regolamento europeo (EHDS)

1. Il quadro normativo

In Italia, oltre al GDPR, il trattamento dei dati sanitari è disciplinato anche dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e da altre normative settoriali, come il Codice di Deontologia Medica e specifici provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

L’importanza di un quadro normativo rigido deriva dalla necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona, in particolare il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, previsti anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

2. Trattamento dei dati sanitari: condizioni e limiti

Il trattamento dei dati sanitari è consentito esclusivamente in presenza di specifiche condizioni, definite all’art. 9, par. 2, del GDPR. Tra queste: Consenso esplicito dell’interessato;

dell’interessato; Necessità del trattamento per finalità di diagnosi, cura e prevenzione da parte di professionisti soggetti a obbligo di segretezza (es. medici, operatori sanitari);

da parte di professionisti soggetti a (es. medici, operatori sanitari); Necessità per motivi di interesse pubblico rilevante, come la gestione delle emergenze sanitarie (es. epidemie, monitoraggio pandemico);

Necessità per l’accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. Principi fondamentali del trattamento: Limitazione della finalità : I dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime.

: I dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. Minimizzazione : Devono essere trattati solo i dati necessari per raggiungere la finalità.

: Devono essere trattati solo i dati necessari per raggiungere la finalità. Accuratezza : I dati devono essere aggiornati e corretti.

: I dati devono essere aggiornati e corretti. Conservazione limitata : I dati devono essere conservati solo per il tempo strettamente necessario.

: I dati devono essere conservati solo per il tempo strettamente necessario. Integrità e riservatezza: Devono essere garantite misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati da accessi non autorizzati o illeciti.

3. Consenso dell’interessato e deroghe

Il consenso rappresenta una delle basi giuridiche principali per il trattamento dei dati sanitari. Tuttavia, esso deve essere: Esplicito : Richiede una dichiarazione chiara e inequivocabile dell’interessato.

: Richiede una dichiarazione chiara e inequivocabile dell’interessato. Specifico e informato : Deve essere chiaro lo scopo del trattamento e chi accederà ai dati.

: Deve essere chiaro lo scopo del trattamento e chi accederà ai dati. Revocabile: L’interessato può ritirare il consenso in qualsiasi momento. In ambito sanitario, però, il consenso può essere derogato quando il trattamento è necessario per finalità di cura e diagnosi da parte di soggetti abilitati (es. medici) o in situazioni di interesse pubblico rilevante, come programmi di screening sanitario o emergenze epidemiologiche.

4. Obblighi e responsabilità del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento, come ad esempio una struttura ospedaliera, un medico o un laboratorio diagnostico, ha precisi obblighi: Designazione del DPO (Responsabile della protezione dei dati), obbligatorio per i trattamenti su larga scala;

(Responsabile della protezione dei dati), obbligatorio per i trattamenti su larga scala; Tenuta del Registro delle attività di trattamento ;

; Effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per trattamenti ad alto rischio (art. 35 GDPR);

per trattamenti ad alto rischio (art. 35 GDPR); Adozione di misure di sicurezza adeguate: crittografia, pseudonimizzazione, controllo degli accessi e tracciabilità. L’inadempimento a tali obblighi espone il titolare a sanzioni pecuniarie molto severe, che possono raggiungere 20 milioni di euro o il 4% del fatturato mondiale annuo, ai sensi dell’art. 83 del GDPR.

5. Sicurezza e misure tecniche

La sicurezza dei dati sanitari è un elemento centrale per prevenire accessi non autorizzati e possibili violazioni di dati (data breach). Le misure principali includono: Autenticazione forte e sistemi di accesso tracciabili;

e sistemi di accesso tracciabili; Crittografia dei dati;

dei dati; Implementazione di policy aziendali per la gestione dei dati sanitari;

per la gestione dei dati sanitari; Backup regolari per garantire la disponibilità dei dati.

6. Giurisprudenza e interventi del Garante Privacy

Numerosi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali hanno chiarito i confini del trattamento lecito dei dati sanitari.

Ad esempio: Provvedimento n. 248/2020 : violazione della privacy per accessi non autorizzati da parte del personale sanitario;

: violazione della privacy per accessi non autorizzati da parte del personale sanitario; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 50259/2017: utilizzo illecito dei dati sanitari in contesti non sanitari, con responsabilità penale del professionista. Questi casi sottolineano la centralità del principio di riservatezza e l’obbligo per i professionisti di adottare cautele rigorose.

7. Conclusioni

I dati sanitari, per la loro natura sensibile, godono di un regime di protezione rafforzato nel diritto europeo e nazionale. La gestione di tali dati richiede il rispetto di standard elevati in termini di consenso, sicurezza e responsabilità, al fine di tutelare la dignità della persona e prevenire usi illeciti o impropri. Le sanzioni severe previste dal GDPR e i numerosi provvedimenti giurisprudenziali dimostrano l’importanza di un approccio rigoroso e conforme alle normative vigenti.

