Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Scheda di Diritto

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) , ufficialmente noto come Regolamento (UE) 2016/679 , è una normativa europea entrata in vigore il 25 maggio 2018 con l’obiettivo di garantire una protezione uniforme e rafforzata dei dati personali all’interno dell’Unione Europea. Questo regolamento ha sostituito la Direttiva 95/46/CE, introducendo principi più stringenti e diritti innovativi per i soggetti interessati. Il GDPR si applica a tutte le organizzazioni, pubbliche o private, che trattano dati personali di cittadini dell’UE, indipendentemente dalla loro sede legale, rendendolo un testo normativo di portata extraterritoriale.

Il GDPR impone inoltre la designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) in specifici casi, ad esempio per enti pubblici o organizzazioni che effettuano trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati.

Formazione in materia



AI ACT e GDPR: come garantire la conformità per imprese e Pubbliche Amministrazioni

Il percorso formativo è rivolto alle Pubbliche Amministrazioni, ai giuristi, alle imprese e a tutti i professionisti coinvolti nei processi con l’obiettivo di approfondire i profili pratici per garantire la conformità all’AI ACT e GDPR alle aziende e Amministrazioni che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale.

La prima sessione mira a fornire una panoramica generale dell’AI e introdurre i partecipanti ai profili normativi ed etici connessi all’AI ACT.

La seconda sessione si concentra sui profili pratici degli adeguamenti richiesti: gli obblighi di documentazione e trasparenza, il ruolo del DPO e dei responsabili della conformità, la valutazione d’impatto dei sistemi AI (AI Impact Assessment) e la protezione dei dati personali. Durante questa sessione, i partecipanti prenderanno parte a un workshop pratico che prevede la simulazione di una valutazione di conformità.

La terza sessione è dedicata alla sicurezza informatica dei sistemi AI e ai modelli di responsabilità legale in caso di danni da essi causati.

