Videosorveglianza e GDPR: il Garante privacy e gli obblighi di conformità

Chi di videosorveglianza ferisce, di videosorveglianza perisce: sembra questo ciò che ci insegna il provvedimento n. 772 del 12 dicembre 2024 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’ennesimo che non solo offre un esempio concreto di violazioni e conseguenti sanzioni relative all’uso non conforme di un sistema di videosorveglianza, ma che ci ricorda, ancora, come va gestito questo invasivo trattamento dei dati personali.

Se è vero, come è vero, che installare telecamere di sorveglianza è una pratica sempre più diffusa ed accettata in molte realtà aziendali e private, anzi addirittura considerata fondamentale per la sicurezza personale e dei propri beni, non va dimenticato che la sua implementazione deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

L'analisi di questo caso deciso dal Garante consente di comprendere quali siano le criticità più frequenti e quali misure adottare per garantire la conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).