I bandi di gara nelle procedure di evidenza pubblica e la eterointegrazione del bando non conforme a norme imperative

Sommario: 1. Introduzione: la distinzione tra atti normativi e atti amministrativi generali. 2. I bandi di gara nelle procedure di evidenza pubblica. 3. La eterointegrazione del bando di gara non conforme a norme imperative.

1. Introduzione: la distinzione tra atti normativi e atti amministrativi generali.

Nel nostro ordinamento, appare spesso problematica la definizione dei confini tra la categoria degli atti normativi e quella degli atti amministrativi generali, trattandosi entrambi di fonti provenienti dalla pubblica amministrazione e dirette, almeno inizialmente, a un numero indefinito di soggetti[1].

Diverse sono le teorie sviluppatesi in proposito. Secondo un primo orientamento, è necessario fare riferimento alla natura dell’atto, rinvenendo atti normativi solamente nei casi in cui sia possibile riscontrare una natura spiccatamente politica[2]. Un secondo orientamento si sofferma, invece, sulla qualificazione formale dell’atto[3], mentre un terzo orientamento, all’opposto, ritiene che sia necessario svolgere un’indagine sui profili sostanziali dell’atto[4].

Le differenze tra queste due tipologie di atti possono essere delineate, in realtà, attraverso un’attenta analisi delle caratteristiche proprie delle due diverse figure.

In particolare, gli atti normativi sono fonti secondarie idonee ad innovare l’ordinamento giuridico con effetti erga omnes[5]. Si tratta di atti soggettivamente amministrativi, in quanto emanati da una P.A., ma sostanzialmente normativi, perché caratterizzati da generalità, astrattezza e innovatività, elementi tipici delle fonti del diritto. Nello specifico, la generalità implica che i destinatari dell’atto normativo non siano determinabili nemmeno a posteriori, cioè a seguito dell’adozione dell’atto stesso. L’astrattezza consente che le disposizioni dell’atto normativo possano essere applicate a svariate ipotesi concrete che integrino gli estremi della fattispecie astratta. Infine, l’innovatività consiste nella possibilità di introdurre modifiche nell’ordinamento giuridico[6].

Gli atti amministrativi generali sono, invece, quegli atti formalmente e sostanzialmente amministrativi, che si rivolgono a una pluralità di destinatari. L’indeterminabilità di tali soggetti opera solamente a priori, in quanto, successivamente all’adozione dell’atto amministrativo generale, è ben possibile individuare con precisione i singoli destinatari. A tali atti si applica la disciplina di cui alla l. 241/1990, seppur con alcune peculiarità, legate al fatto che, in un primo momento, gli atti de quibus non hanno specifici e predeterminati destinatari. In particolare, per tali atti non sono previsti né l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l. 241/1990, né l’applicazione delle garanzie inerenti alla partecipazione al procedimento[7].

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, al fine di sottolineare le differenze tra le due tipologie di atti, si è soffermata proprio sul requisito dell’indeterminabilità dei destinatari, rilevando che i destinatari degli atti normativi non sono determinabili né a priori né a posteriori, mentre, con riferimento agli atti amministrativi generali, i destinatari degli stessi sono indeterminabili a priori, ma determinabili a posteriori[8].

L’ipotesi principale di atto normativo è costituita dai regolamenti, la cui disciplina è contenuta nella l. 400/1988[9], che ne riconosce diverse tipologie: regolamenti esecutivi, attuativi – integrativi, indipendenti, di delegificazione, organizzativi[10].

Tali atti non sono impugnabili davanti alla Corte Costituzionale, in quanto prevale la natura formalmente amministrativa degli stessi. In generale, si riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo, seppur con alcune peculiarità: si distingue, infatti, tra regolamenti volizione preliminare e regolamenti volizione azione. I primi dettano regole generali e astratte e possono essere impugnati solo congiuntamente all’atto applicativo; i secondi, all’apposto, prevedono disposizioni immediate e concrete e sono immediatamente impugnabili[11]. In ogni caso, l’annullamento dell’atto avente natura normativa ha effetti erga omnes e non solo inter partes.

2. I bandi di gara nelle procedure di evidenza pubblica.

Esempio tipico di atto amministrativo generale è il bando di gara, la cui adozione è prevista dall’art. 11 D. Lgs. 163/2006, quale fase delle procedure di evidenza pubblica. Il bando di gara viene definito lex specialis della procedura, in quanto stabilisce le regole che la stazione appaltante deve seguire nel corso della specifica procedura di evidenza pubblica[12].

Ci si è interrogati a lungo sulla natura giuridica dei bandi di gara. Nonostante qualche tentativo posto in essere dal TAR Lombardia e volto a qualificare i bandi di gara quali atti normativi[13], la tesi tradizionale, ancora oggi prevalente, ritiene che tali atti presentino le caratteristiche proprie degli atti amministrativi generali[14]. Tale qualificazione comporta conseguenze rilevanti, in quanto il bando di gara potrà essere impugnato solo congiuntamente all’atto applicativo (per es. un atto di esclusione dalla procedura) e i termini per l’impugnazione stessa decorrono dall’adozione dell’atto applicativo de quo. A tale regola generale si affiancano delle eccezioni: sarà possibile procedere a una impugnazione immediata del bando nelle ipotesi di clausole escludenti illegittime o di clausole che impediscono la presentazione di un’offerta consapevole, trattandosi di prescrizioni immediatamente lesive[15].

Un’ulteriore eccezione si rinviene nel caso in cui un bando di gara si ponga in contrasto con una norma dell’UE: in linea generale, dovranno essere rispettate le norme processuali interne, salvo che l’applicazione delle stesse renda impossibile o eccessivamente difficile la tutela di posizioni giuridiche garantite a livello sovranazionale[16].

La giurisdizione sui vizi dei bandi di gara è affidata al giudice amministrativo, il quale si limita al cd. controllo estrinseco, stante l’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nella determinazione delle clausole del bando stesso[17]. A tal proposito, appare opportuno evidenziare come tale discrezionalità sia stata in parte ridotta attraverso l’adozione, da parte dell’ANAC, di bandi-tipo, che fungono da modello per i bandi posti in essere dalle singole stazioni appaltanti[18].

La giurisprudenza amministrativa ha definito, nel tempo, i presupposti necessari ai fini della impugnazione dei bandi di gara, stabilendo in proposito che è necessario che si tratti di soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura e che non è possibile individuare controinteressati[19]. Tra l’altro, l’annullamento del bando di gara implica la caducazione automatica degli atti successivi, anche nell’ipotesi in cui gli stessi non siano stati impugnati[20].

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ritiene non estendibile ai bandi di gara il riferimento alla disciplina della disapplicazione normativa, la quale è applicabile esclusivamente agli atti normativi e non invece ad atti, come i bandi di gara, che dettano regole per lo svolgimento di una singola procedura, ma che non rivestono il ruolo di fonte del diritto[21].

Problematica appare anche la definizione del regime di invalidità (nullità – annullabilità), applicabile alle clausole illegittime. A seguito dell’introduzione del c. 1 bis all’art. 46 D. Lgs. 163/2006, infatti, all’ordinario regime dell’annullabilità, anche in autotutela, delle clausole invalide, si è affiancata la previsione della nullità, per le ipotesi di violazione del principio di tassatività[22].

3. La eterointegrazione del bando di gara non conforme a norme imperative.

Un’ulteriore peculiarità della disciplina riguardante i bandi di gara attiene ai casi di cd. eterointegrazione degli stessi[23]. Si tratta di un fenomeno nato per rimediare alle problematiche che sorgevano quando il bando di gara ometteva di riprodurre una o più norme di legge, soprattutto in materia di oneri per la sicurezza aziendale[24]. Sul punto, le disposizioni del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro vanno coordinate con le specifiche previsioni del codice dei contratti pubblici.

In proposito, all’interno della giurisprudenza amministrativa, si sono sviluppati diversi orientamenti. In alcune pronunce, il Consiglio di Stato prova a risolvere la questione individuando la categoria delle norme imperative di ordine pubblico, idonee a integrare il bando ex artt. 1419 e 1339 c.c., solamente in riferimento agli appalti di forniture e servizi[25]. In altre decisioni, invece, il Consiglio di Stato si mostra parzialmente o totalmente contrario alla possibilità di ricorrere al fenomeno della eterointegrazione, rilevando che il meccanismo di cui all’art. 1339 c.c. è applicabile quando occorra conformare il contenuto di obbligazioni e di diritti, nascenti da contratti già conclusi, con esigenze di ordine imperativo che non rientrano nella disponibilità dei contraenti[26].

E’ intervenuta, sul punto, l’Adunanza Plenaria, la quale non solo ha ritenuto ammissibile e legittimo il ricorso alla eterointegrazione del bando non conforme a norme imperative, ma ha esteso tale meccanismo anche agli appalti di lavori attraverso una lettura delle norme costituzionalmente orientata, idonea a ricomporre le incongruenze e a portare a ritenere sussistente l’obbligo dei concorrenti di presentare i costi interni per la sicurezza del lavoro persino nelle offerte relative agli appalti di lavori[27].

I bandi.tipo elaborati dall'ANAC sono disponibili all'indirizzo:

