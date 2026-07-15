VOLUME

La guida affronta in modo pratico e operativo le questioni connesse allo scioglimento della comunione legale tra coniugi e alle successive operazioni di divisione dei beni. Pensata per supportare il lavoro quotidiano del professionista, l’opera offre un percorso chiaro per gestire una fase spesso complessa e conflittuale, nella quale occorre ricostruire patrimoni, flussi finanziari, diritti, debiti e responsabilità.Il volume analizza le principali problematiche applicative alla luce della più recente giurisprudenza e propone strumenti di immediata utilità: schemi divisionali, modelli di atti giudiziari, formule contrattuali, tabelle di ripartizione ed esempi pratici. Ampio spazio è dedicato ai profili probatori e fiscali, con particolare attenzione ai casi più delicati: conti correnti cointestati, occulti o detenuti all’estero, immobili abusivi o indivisibili, aziende, quote societarie, donazioni indirette, pignoramenti e fallimento di un coniuge. Il volume consente di: Comprendere le differenze tra comunione legale, separazione dei beni e comunione convenzionale Individuare correttamente i beni oggetto di comunione immediata e quelli rientranti nella comunione de residuo Gestire la procedura di divisione, con attenzione a rimborsi, restituzioni e onere della prova Affrontare la divisione di immobili, beni mobili, conti correnti, titoli, polizze, quote societarie e aziende Valutare il regime fiscale dei beni comuni anche dopo la divisione Ricostruire responsabilità, debiti, pignoramenti, fallimento e procedure di sovraindebitamento Orientarsi nella disciplina europea dei regimi patrimoniali tra coniugi Il taglio dell’opera è concreto: non un trattato teorico, ma un manuale operativo che accompagna il professionista dalla ricostruzione della massa comune fino alla redazione dell’accordo finale, con l’obiettivo di arrivare a soluzioni chiare, eque e solide sotto il profilo giuridico. Punti di forza Approccio pratico-operativo alla divisione dei beni in comunione legale. Schemi, tabelle, esempi e formule per il lavoro professionale. Analisi aggiornata della giurisprudenza più rilevante. Focus su profili fiscali, probatori e patrimoniali complessi. Contenuti aggiuntivi inclusi con l’acquisto del volume. Uno strumento indispensabile per affrontare con metodo e sicurezza le questioni patrimoniali legate alla crisi coniugale e allo scioglimento della comunione legale. Acquista ora la guida e porta nello studio professionale un supporto operativo aggiornato, completo e subito utilizzabile.

Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2026