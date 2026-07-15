Lo scioglimento della comunione legale tra coniugi rappresenta uno dei momenti più complessi nella gestione della crisi familiare. Non si tratta soltanto di individuare e dividere beni immobili o somme di denaro, ma di ricostruire rapporti patrimoniali spesso stratificati nel tempo, distinguere i beni personali da quelli comuni, verificare l’origine dei flussi finanziari e affrontare eventuali debiti, pignoramenti o interessi societari.
Il volume “Guida pratica alla divisione dei beni in comunione legale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, scritto da Leonarda D’Alonzo e pubblicato da Maggioli Editore, nasce proprio con l’obiettivo di supportare il professionista in questo percorso. L’opera, in uscita il 30 luglio 2026, propone un approccio concreto e operativo, affiancando all’analisi normativa e giurisprudenziale numerosi strumenti da utilizzare nell’attività quotidiana.
Indice
1. Cosa troverai nel volume “Guida pratica alla divisione dei beni in comunione legale”
La prima parte del libro ricostruisce il funzionamento della comunione legale tra coniugi, chiarendone le differenze rispetto alla separazione dei beni e alla comunione convenzionale. Particolare attenzione è riservata alla distinzione tra beni che entrano immediatamente nella comunione e beni destinati a confluire nella cosiddetta comunione “de residuo”.
Il cuore dell’opera è dedicato allo scioglimento della comunione e alla procedura di divisione. La guida esamina le cause che determinano la cessazione del regime patrimoniale, le modalità di ricostruzione della massa comune, i rimborsi e le restituzioni tra coniugi, nonché la distribuzione dell’onere della prova.
Vengono poi affrontate le principali categorie di beni: immobili, beni mobili, veicoli, conti correnti, investimenti, titoli di Stato, buoni postali, polizze vita, aziende e partecipazioni societarie. Il volume approfondisce anche situazioni particolarmente delicate, come la presenza di immobili abusivi o indivisibili, conti occulti, somme detenute all’estero o rapporti intestati a prestanome.
Non mancano sezioni dedicate al regime fiscale, alla responsabilità per i debiti, al pignoramento dei beni comuni, al fallimento di uno dei coniugi e alle procedure di sovraindebitamento. Chiude il volume un approfondimento sulla disciplina europea dei regimi patrimoniali tra coniugi e sulle controversie con elementi transnazionali.
2. I punti di forza del volume
Il principale punto di forza della guida è il suo taglio operativo. L’opera non si limita a descrivere la disciplina della comunione legale, ma accompagna il lettore nelle diverse fasi della divisione, dalla ricostruzione del patrimonio fino alla predisposizione dell’accordo o dell’atto giudiziario.
Il testo contiene schemi divisionali, tabelle di ripartizione, formule contrattuali, modelli di atti ed esempi pratici. Si tratta di strumenti particolarmente utili per tradurre rapidamente l’inquadramento teorico in una soluzione applicabile al caso concreto.
Rilevante è anche l’attenzione dedicata ai profili probatori. Nelle controversie patrimoniali tra coniugi, infatti, l’esito della causa dipende spesso dalla capacità di dimostrare la provenienza delle somme, la titolarità dei beni, l’esistenza di crediti o il carattere personale di determinati acquisti.
3. Perché leggere questo libro?
La divisione della comunione legale richiede competenze trasversali, che spaziano dal diritto di famiglia al diritto civile, societario, fallimentare e tributario. Disporre di un unico strumento capace di collegare questi diversi ambiti consente di affrontare le pratiche con maggiore ordine e sicurezza.
Il volume aiuta inoltre a prevenire errori nella qualificazione dei beni e nella determinazione delle quote spettanti ai coniugi. La presenza di orientamenti giurisprudenziali aggiornati permette di valutare in modo più consapevole i rischi di una controversia e di individuare soluzioni negoziali maggiormente solide.
4. A chi è consigliata la lettura
La guida è destinata principalmente ad avvocati che si occupano di diritto di famiglia, separazioni, divorzi e contenzioso patrimoniale. Può essere utile anche a notai, commercialisti, consulenti tecnici e professionisti chiamati a ricostruire patrimoni, valutare aziende o analizzare movimentazioni finanziarie.
La lettura è consigliata anche a praticanti e giovani professionisti che desiderano acquisire un metodo di lavoro per affrontare casi complessi, evitando una consultazione frammentaria delle diverse fonti.
Nel complesso, “Guida pratica alla divisione dei beni in comunione legale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come un manuale completo e immediatamente utilizzabile, pensato per trasformare una materia articolata e spesso conflittuale in un percorso professionale strutturato, chiaro e giuridicamente affidabile.
Guida pratica alla divisione dei beni in comunione legale
La guida affronta in modo pratico e operativo le questioni connesse allo scioglimento della comunione legale tra coniugi e alle successive operazioni di divisione dei beni. Pensata per supportare il lavoro quotidiano del professionista, l’opera offre un percorso chiaro per gestire una fase spesso complessa e conflittuale, nella quale occorre ricostruire patrimoni, flussi finanziari, diritti, debiti e responsabilità.Il volume analizza le principali problematiche applicative alla luce della più recente giurisprudenza e propone strumenti di immediata utilità: schemi divisionali, modelli di atti giudiziari, formule contrattuali, tabelle di ripartizione ed esempi pratici. Ampio spazio è dedicato ai profili probatori e fiscali, con particolare attenzione ai casi più delicati: conti correnti cointestati, occulti o detenuti all’estero, immobili abusivi o indivisibili, aziende, quote societarie, donazioni indirette, pignoramenti e fallimento di un coniuge. Il volume consente di: Comprendere le differenze tra comunione legale, separazione dei beni e comunione convenzionale Individuare correttamente i beni oggetto di comunione immediata e quelli rientranti nella comunione de residuo Gestire la procedura di divisione, con attenzione a rimborsi, restituzioni e onere della prova Affrontare la divisione di immobili, beni mobili, conti correnti, titoli, polizze, quote societarie e aziende Valutare il regime fiscale dei beni comuni anche dopo la divisione Ricostruire responsabilità, debiti, pignoramenti, fallimento e procedure di sovraindebitamento Orientarsi nella disciplina europea dei regimi patrimoniali tra coniugi Il taglio dell’opera è concreto: non un trattato teorico, ma un manuale operativo che accompagna il professionista dalla ricostruzione della massa comune fino alla redazione dell’accordo finale, con l’obiettivo di arrivare a soluzioni chiare, eque e solide sotto il profilo giuridico. Punti di forza Approccio pratico-operativo alla divisione dei beni in comunione legale. Schemi, tabelle, esempi e formule per il lavoro professionale. Analisi aggiornata della giurisprudenza più rilevante. Focus su profili fiscali, probatori e patrimoniali complessi. Contenuti aggiuntivi inclusi con l’acquisto del volume. Uno strumento indispensabile per affrontare con metodo e sicurezza le questioni patrimoniali legate alla crisi coniugale e allo scioglimento della comunione legale. Acquista ora la guida e porta nello studio professionale un supporto operativo aggiornato, completo e subito utilizzabile.
Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2026
19.95 €
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