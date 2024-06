Gli alimenti -scheda di Diritto

Codice Civile Italiano: Gli articoli dal 433 al 448 regolano l’obbligo degli alimenti in Italia. Leggi Speciali: Esistono disposizioni specifiche in leggi che trattano situazioni particolari, come la separazione e il divorzio (Legge 898/1970 e successive modifiche).

3. Beneficiari degli alimenti



Hanno diritto agli alimenti coloro che si trovano in stato di bisogno e non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento, ad esempio:

– I coniugi separati o divorziati

– I figli minori, anche non riconosciuti

– I figli maggiorenni non autosufficienti

– Gli ascendenti (genitori e nonni)

– I collaterali (fratelli e sorelle)