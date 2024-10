Giustizia sportiva e risoluzione delle controversie -Scheda di Diritto

La giustizia sportiva è un sistema autonomo di regolamentazione e risoluzione delle controversie che sorge dalle necessità del mondo dello sport. In particolare, si concentra su questioni legate a regolamenti interni, disciplina e rispetto dei principi di fair play. La peculiarità della giustizia sportiva è rappresentata dall’autonomia rispetto alla giustizia ordinaria: questo significa che le controversie in ambito sportivo sono generalmente risolte attraverso organismi specializzati e non attraverso il sistema giudiziario tradizionale, se non in casi eccezionali. Per l’approfondimento su tutti i temi del diritto sportivo consigliamo il corso di formazione (20 cfu per avvocati) Master in diritto dello sport dilettantistico – Profili giuridici, fiscali e tecnici.