Fideiussioni omnibus “post 2005” e modelli ABI: onere di provare intesa restrittiva di concorrenza

4. Fideiussioni omnibus e modello ABI: spunti giurisprudenziali su nullità e onere della prova



Come è noto le clausole del modello ABI 2003 che la Banca d’Italia ha ritenuto espressione di un’intesa anticoncorrenziale sono quelle contenute nei relativi articoli 2,6,8, e cioè, rispettivamente, la cd. “clausola di reviviscenza”, a mezzo della quale il fideiussore si impegna a tenere indenne la banca dall’esborso di somme che questa, dopo l’incasso delle stesse, dovesse restituire al debitore principale a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti stessi; la clausola sulla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e al beneficio di escussione; la cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale la fideiussione garantisce l’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate al debitore principale anche se la relativa obbligazione dovesse essere annullata.

Tali norme, secondo la Banca d’Italia, hanno avuto un effetto ingiustamente restrittivo della concorrenza ostacolando la possibilità di diversificazione del prodotto offerto ma tutto ciò solo nella misura in cui sono state oggetto di una diffusione generalizzata da parte delle banche, anche prima della relativa formalizzazione nel modello ABI, che ha comportato la imposizione ai clienti finali di condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale tali da impedire un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.

Come è noto, la sanzione della “nullità ad ogni effetto” di un’intesa anticoncorrenziale “a monte”, stabilita dall’art. 2 comma 3 L 287/90, comporta secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, la nullità “parziale” delle fideiussioni “a valle” stipulate dai clienti finali, ritenute concreta attuazione dell’intesa vietata, e, cioè, la nullità delle sole clausole riproduttive di quelle dello schema ABI, salva la prova che dalle disposizioni del contratto o dalla volontà delle parti si desuma che queste ultime non lo avrebbero stipulato senza la loro presenza, nel qual caso l’invalidità avrebbe dovuto riguardare l’intero negozio giuridico.

Tuttavia è necessario rilevare che le citate clausole non sono, in sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, all’infuori di eventuali legami con un’intesa illecita “a monte” esistente tra le banche, ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite in singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge; si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto, “derogabile”.

Anche la citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021 riconosce la circostanza secondo la quale tali clausole sarebbero affette da nullità unicamente in quanto, essendo contenute in un alto numero di fideiussioni fatte stipulare dalle Banche ai propri clienti, si dovessero considerare come una concreta “attuazione” dell’intesa vietata dalla normativa antitrust: si veda, al riguardo, tra gli altri paragrafi, il punto 2.10.2.1 della motivazione che afferma: “Si osserva, al riguardo, che le deroghe all’archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l’attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. E’ intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con l’inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.

In merito alla questione della prova della sussistenza di una intesa illecita “a monte”, la giurisprudenza di legittimità sin dai primi arresti, emessi, peraltro, con riferimento al settore assicurativo (cfr. Cass. 28.05.2014, n. 11904), ha riconosciuto una valenza di “prova privilegiata” ai provvedimenti dell’Autorità amministrativa nell’ambito dei processi intentati dai consumatori o, in genere, dagli utenti finali del mercato.

Una tale efficacia è legata, con ogni evidenza, alla possibilità per la stessa Autorità di condurre all’interno del mercato di riferimento, in un determinato periodo di tempo, una approfondita indagine conoscitiva sullo stato della concorrenza, grazie ai poteri e agli strumenti di cui dispone per legge: una istruttoria di questo tipo, infatti, è senza dubbio in grado di dimostrare, molto meglio di quanto potrebbe fare un privato, la natura dei comportamenti collettivi delle imprese all’interno di quello specifico mercato e in quel determinato arco temporale oggetto di indagine e, allora, è ragionevole che poi ad un simile completo accertamento venga riconosciuta un’efficacia probatoria erga omnes nei giudizi instaurati dagli utenti pregiudicati dalla condotta anticoncorrenziale, siano essi finalizzati al risarcimento del danno o alla sanzione dell’invalidità contrattuale.

Per tornare alla materia delle fideiussioni omnibus, se è vero che le norme del modello ABI “censurate” ai sensi della normativa antitrust non sono nulle in sé ma solo in quanto risultano essere una manifestazione dell’intesa vietata e se è vero che, come riconosce il Tribunale di Milano, anche nella pratica di poco successiva al provvedimento del 2005 in alcuni casi le Banche hanno ancora perdurato, per qualche tempo, nella descritta pratica anti-concorrenziale (cfr. Cass. n. 13846/2019), deve pur ammettersi che il provvedimento BI non può certo essere utilizzato “all’infinito” e quindi anche in relazione a periodi di tempo di gran lunga successivi alla sua emanazione come, ad esempio, nel caso oggetto della sentenza in commento in cui la fideiussione risaliva al febbraio del 2018.

Per il periodo successivo all’istruttoria del 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte dell’Autorità competente; peraltro, va anche ricordato che la stessa ABI sin dall’anno 2005, e quindi proprio durante l’indagine di Bankitalia, aveva già diffuso un nuovo modello di fideiussione, privo delle clausole “incriminate”, con l’evidente intenzione di diffonderlo presso le proprie banche associate al fine di agevolare un mutamento della descritta pratica collettiva contraria alla normativa.

In quest’ottica, il Tribunale milanese ha ritenuto, pertanto, per il caso di specie, che il cliente avrebbe dovuto offrire con altri mezzi la prova del presupposto costituito dall’intesa vietata per poter poi dimostrare la nullità del proprio contratto “a valle” asseritamente attuativo della stessa; il tutto, secondo gli ordinari principi della ripartizione dell’onere della prova.

La decisione qui illustrata si pone, in realtà, nel solco di altri precedenti dello stesso Tribunale che avevano già ravvisato una chiara interruzione del nesso causale tra l’accertamento amministrativo del 2005 e le fideiussioni bancarie omnibus intervenute successivamente: si veda, ad esempio, oltre alle sentenze n. 294 del 19.01.2022 e n. 846 del 2.02.2023, la decisione n. 5120 del 21.06. 2023, la quale nel giudicare un caso relativo ad una fideiussione stipulata nell’anno 2008 ha affermato, anch’essa, la necessità per l’attore di offrire la prova di tutti gli elementi costitutivi della propria domanda tra cui, in primis, l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale “a monte”: “Nel presente giudizio, che rientra nello schema delle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’Autorità di vigilanza competente (ora l’AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a) della L. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI), l’onere probatorio relativo all’esistenza di una intesa illecita all’epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Nella fattispecie tuttavia l’opponente si è limitata a dedurre in giudizio la pretesa nullità della fideiussione dalla stessa rilasciata il 15.7.2008 in quanto contenente clausole riproduttive dello schema ABI, senza provare l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all’applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che, come si è detto, è elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a) L. n.287/1990n. 287/1990 e quindi invocare la nullità del contratto di fideiussione omnibus”.