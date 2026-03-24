La Commissione europea ha presentato la proposta di EU Inc., una nuova forma societaria opzionale che punta a rivoluzionare il modo in cui le imprese operano nel mercato unico. L’iniziativa rappresenta il pilastro centrale del cosiddetto “28° regime”, un insieme di strumenti pensati per rafforzare la competitività europea e sostenere startup e scaleup.

L’obiettivo è superare una delle principali criticità del sistema economico europeo: la frammentazione normativa. Oggi, infatti, un’impresa che vuole espandersi oltre i confini nazionali deve confrontarsi con 27 ordinamenti giuridici diversi e oltre 60 forme societarie, con procedure spesso complesse e disomogenee. In questo contesto si inserisce il volume “Contratti commerciali internazionali – Struttura, tecniche redazionali e clausole commentate”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. Il problema: un mercato unico ancora frammentato

Nonostante l’esistenza del mercato unico, la realtà per le imprese è ben diversa. Aprire una società in un altro Stato membro può richiedere settimane o mesi, con costi elevati e obblighi burocratici che scoraggiano la crescita.

Secondo la Commissione, questa frammentazione rappresenta uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle imprese innovative europee, che spesso scelgono di espandersi fuori dall’UE, in contesti normativi più semplici e prevedibili.

Il progetto EU Inc. nasce proprio per rispondere a questa esigenza, offrendo un quadro uniforme che permetta alle aziende di operare senza dover adattarsi a sistemi giuridici diversi. In questo contesto si inserisce il volume “Contratti commerciali internazionali – Struttura, tecniche redazionali e clausole commentate”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME Contratti commerciali internazionali Il manuale offre al professionista una guida passo passo alla redazione dei contratti commerciali internazionali, fornendo un metodo chiaro e immediatamente applicabile.Partendo dalla struttura tipo dei contratti transnazionali, l’opera accompagna il lettore nella costruzione delle clausole che incidono sull’interpretazione del contratto, sulla sua esecuzione e sulla gestione del rischio.Ampio spazio è riservato alle Representations & Warranties, alle clausole di limitazione della responsabilità e di risoluzione, nonché alla scelta della legge applicabile, della giurisdizione e dell’arbitrato. Ogni previsione è corredata da formule commentate, pronte all’uso e adattabili anche alla contrattualistica nazionale.La parte finale propone una raccolta organica dei principali contratti della prassi internazionale – dalle lettere di intenti ai contratti di distribuzione, licenza, joint venture e M&A, fino alle garanzie bancarie e alle lettere di credito – offrendo schemi contrattuali ragionati pensati per un utilizzo immediato nella pratica professionale.Niccolò PisaneschiProfessore di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Siena, dove tiene anche un corso dedicato alle tecniche di redazione dei contratti transnazionali. Avvocato spe- cializzato in diritto contrattuale internazionale, per oltre dieci anni ha assistito il settore vaccini del gruppo Novartis nella redazione di contratti di sviluppo ed esportazione, nonché nella contrattualistica relativa alla costruzione delle sedi di produzione, rappresentandola a Bruxelles come membro dell’International Vaccines Manifacturers.Esperto di diritto aziendale e di M&A, ha partecipato ad operazioni di acquisizione e ristrutturazione di diversi gruppi industriali di rilievo nazionale. Segue come consulente il settore della finanza d’impresa, assistendo banche e fondi di investimento nazionali ed esteri in operazioni di finanziamento, private equity e ristrutturazione societaria Niccolò Pisaneschi | Maggioli Editore 2026 84.55 € Scopri di più

2. Addio burocrazia: impresa in 48 ore e meno di 100 euro

Uno dei punti di forza della proposta è la drastica semplificazione delle procedure. Con EU Inc. sarà possibile costituire una società in 48 ore, interamente online e con un costo massimo di 100 euro, senza obbligo di capitale minimo.

La digitalizzazione sarà totale: tutte le operazioni societarie – dalla registrazione alla gestione quotidiana fino alla liquidazione – potranno essere svolte online. Le imprese dovranno fornire i dati una sola volta, grazie a un sistema integrato a livello europeo.

È inoltre prevista la creazione di un registro europeo delle imprese, che collegherà i registri nazionali e consentirà una gestione più efficiente e trasparente.

3. Un sistema unico per liberare il potenziale del mercato

EU Inc. non sostituisce le normative nazionali, ma si affianca ad esse come alternativa opzionale. Le imprese potranno scegliere se adottare questa forma giuridica e in quale Stato membro registrarsi, mantenendo però regole uniformi in tutta l’Unione.

Questo approccio mira a creare un vero mercato unico anche sul piano giuridico, riducendo i costi di compliance e facilitando le operazioni transfrontaliere.

La proposta si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee per la competitività, richiamate anche dal rapporto Draghi, che sottolinea la necessità di rendere l’Europa più attrattiva per le imprese innovative.

4. Più investimenti, più talenti, più crescita

Un altro obiettivo chiave è migliorare l’accesso ai capitali e la capacità di attrarre talenti. EU Inc. introduce strumenti pensati per rendere le imprese europee più competitive a livello globale: trasferimento delle quote semplificato e senza intermediari obbligatori

maggiore flessibilità nella struttura del capitale

accesso facilitato ai mercati finanziari

piani di stock option europei, tassati solo al momento della vendita Queste misure mirano a creare un ambiente più favorevole per gli investitori e a rendere le startup europee più attrattive per i lavoratori qualificati.

5. Fallire meglio per innovare di più

La proposta interviene anche sulla gestione delle crisi d’impresa. Per le startup innovative sono previste procedure di insolvenza semplificate, rapide e digitali, con costi ridotti e minori formalità.

L’obiettivo è favorire una cultura imprenditoriale più dinamica, in cui il fallimento non rappresenti una barriera definitiva ma un passaggio possibile nel percorso di innovazione.

6. Tutele garantite e prossimi passi

Nonostante la semplificazione, la Commissione chiarisce che le norme su lavoro e diritti sociali non saranno modificate. Le imprese continueranno a essere soggette alle leggi nazionali in materia di lavoro, sicurezza e tutela dei dipendenti.

Ora la proposta passa al Parlamento europeo e al Consiglio. L’obiettivo è raggiungere un accordo entro il 2026 e avviare una piena integrazione entro il 2028.

Come evidenziato anche nel factsheet ufficiale, EU Inc. punta a essere un sistema “semplice, veloce, digitale e con forti garanzie” per le imprese europee.

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