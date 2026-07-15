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Indice
1. Domanda di protezione internazionale e custodia cautelare: il caso
La Corte di Appello di Torino respingeva un’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare disposta nei confronti di un arrestato a fini estradizionali, su richiesta dell’Autorità albanese, in relazione ai reati di tentato omicidio e fabbricazione e possesso illegale di armi da fuoco e munizioni.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva l’errata applicazione degli artt. 714 e 715 cod. proc. pen..
In particolare, tra le argomentazioni ivi addotte, si sosteneva come, sebbene il ricorrente avesse presentato una domanda di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, alla Questura di Torino, la Corte territoriale ne aveva negato (in modo reputato assertivo) valore decisivo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Nessuna sospensione dell’estradizione: la decisione della Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di estradizione per l’estero, non sussistendo rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di protezione internazionale e quello di estradizione, la richiesta di protezione avanzata dall’estradando non giustifica la sospensione della procedura estradizionale, né il rifiuto della consegna nelle more della sua definizione (Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, V. anche Sez. 6, n. 33858 del 17/09/2025).
3. Protezione internazionale ed estradizione: perché la procedura prosegue
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in tema di estradizione verso l’estero, la domanda di protezione internazionale proposta dall’estradando comporti la sospensione del procedimento estradizionale.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in materia di estradizione verso l’estero, l’assenza di un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di protezione internazionale e quello estradizionale esclude che la domanda di protezione proposta dall’estradando possa determinare la sospensione della procedura o il rifiuto della consegna nelle more della sua definizione.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere che una domanda di questo genere possa comportare la sospensione della procedura estradizionale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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