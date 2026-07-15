In tema di estradizione verso l’estero, la domanda di protezione internazionale proposta dall’estradando comporta la sospensione del procedimento estradizionale? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026 , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon . Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi , acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon , e il Codice di Procedura Penale e norme complementari , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

1. Domanda di protezione internazionale e custodia cautelare: il caso



La Corte di Appello di Torino respingeva un’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare disposta nei confronti di un arrestato a fini estradizionali, su richiesta dell’Autorità albanese, in relazione ai reati di tentato omicidio e fabbricazione e possesso illegale di armi da fuoco e munizioni.

Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva l’errata applicazione degli artt. 714 e 715 cod. proc. pen..

In particolare, tra le argomentazioni ivi addotte, si sosteneva come, sebbene il ricorrente avesse presentato una domanda di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, alla Questura di Torino, la Corte territoriale ne aveva negato (in modo reputato assertivo) valore decisivo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.