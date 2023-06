Esame avvocato: la nuova proposta per la sessione 2023-24

1. Elaborazione della proposta



Il regime eccezionale dell’orale rafforzato era stato introdotto dal Decreto-legge n. 31/2021, venendo applicato alle sessioni 2020, 2021 e 2022. Gli effetti del regime eccezionale si sono dunque trascinati fino alla sessione 2022-23, quella al momento in corso.

Per il 2023-24, a metà di maggio, il Ministero aveva diramato una comunicazione in cui richiedeva ai Presidenti delle Corti di Appello di adottare i provvedimenti per tornare alla precedente modalità di esame, a tre scritti. L’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, aveva in quell’occasione sollecitato il Ministero e la Commissione Centrale per l’esame d’Avvocato a “rendere immediati chiarimenti”.

È di ieri la notizia che, per risultato di un emendamento presentato da Forza Italia nel corso dell’esame del Dl Enti Locali, il nuovo esame recepisce i desiderata della categoria, e in particolare dell’Associazione italiana giovani avvocati. Il testo arriverà in Aula mercoledì per poi passare al Senato con il voto di fiducia la prossima settimana.