Esame avvocato 2025-26: la soluzione della traccia di amministrativo

Una proposta di soluzione non ufficiale per l’atto di diritto amministrativo della prova scritta dell’esame d’avvocato 2025-26

Lorena Papini 12/12/25
Una proposta di soluzione non ufficiale per l’atto di diritto di diritto amministrativo della prova scritta dell’esame d’avvocato 2025-26.

Indice

1. La traccia


Tizio presenta all’Università di R istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e s.s. L.n. 241/1990 chiedendo la documentazione relativa all’iscrizione all’Università della figlia trentenne Caia, al dettaglio degli esami sostenuti con le date e le votazioni e all’eventuale conseguimento della laurea. 
Nell’istanza Tizio segnala di essere divorziato dalla coniuge, madre di Caia, e di avere interesse alla documentazione perché si trova nell’impossibilità di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia all’università e gli esami dalla stessa eventualmente sostenuti, anche al fine di verificare la legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento della stessa nella prospettiva di una eventuale revisione dell’assegno medesimo. 
L’università nega l’accesso agli atti precisando che, in conformità con la previsione di cui all’art. 24, comma 6, lett. D), L. N. 241/1990, il regolamento di ateneo sull’accesso alla documentazione amministrativa prevede che i documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata degli studenti siano ostensibili solo previo consenso del controinteressato. Nello specifico la studentessa Caia, controinteressata, aveva presentato motivata opposizione all’istanza di accesso di Tizio per cui, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l’università ha ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza. 
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l’atto stimato opportuno per tutelare il proprio assistito in giudizio soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese al caso in esame.

2. La soluzione proposta


In allegato la proposta di soluzione in PDF 

Soluzione traccia amministrativo

Traccia-di-Diritto-Amministrativo-2025.pdf 162 KB

Lorena Papini

