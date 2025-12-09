Esame avvocato 2025-26: criteri di valutazione e indicazioni per le prove scritte

Il Verbale della Commissione centrale per l’esame di avvocato contiene informazioni decisive per chi affronterà la prova scritta dell’11 dicembre 2025. Oltre a chiarire i criteri di correzione , il verbale fornisce indicazioni operative sull’orario di dettatura, sulla valutazione numerica, sulla gestione delle sottocommissioni e sugli adempimenti successivi alla pubblicazione degli ammessi. Questo articolo sintetizza i contenuti più rilevanti del verbale con un taglio pratico e diretto , per aiutare i candidati a comprendere come verranno valutati i loro elaborati e quali regole saranno applicate durante l’esame. Per informazioni pratiche sull’esame, consigliamo l’articolo: Esame Avvocato 2025-26: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova sessione . Per la preparazione dell’Esame Avvocato 2025/2026, scopri i volumi della collana edita da Maggioli a cura di Marco Zincani , Prova Scritta – Atti di diritto Civile: Tracce svolte con guida alla redazione e modelli , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon , e Prova Scritta – Atti di diritto Penale: Tracce svolte con guida alla redazione e modelli , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

La Commissione centrale – nominata con D.M. 4 novembre 2025 – si è riunita presso il Ministero della Giustizia con i componenti titolari, supplenti e i Presidenti delle sottocommissioni collegate da remoto. Il Presidente ha illustrato:

2. I criteri di correzione degli elaborati: precisione, chiarezza e metodo



La parte più importante del verbale è la conferma dei 9 criteri di valutazione, su cui verrà costruito il punteggio finale. Per prepararsi in modo efficace, è fondamentale capire cosa cercano davvero le commissioni.

1. Correttezza linguistica e padronanza del linguaggio giuridico

Attenzione agli errori: ortografia, sintassi, punteggiatura e uso di un lessico giuridico preciso.

2. Chiarezza, ordine logico e struttura rigorosa

Un elaborato “pulito”, senza ripetizioni inutili, è sempre premiato.

3. Capacità di risolvere il caso concreto

Conta la capacità di individuare il problema giuridico e proporre una soluzione coerente.

Sono consentite citazioni di massime dai codici annotati, ma:

vanno virgolettate ,

, devono avere gli estremi della sentenza.

4. Conoscenza della teoria applicabile al caso

La commissione valuta se il candidato conosce davvero gli istituti coinvolti.

5. Capacità di cogliere profili interdisciplinari

Utile soprattutto nelle tracce che intrecciano civile, processuale e deontologia.

6. Aderenza alla traccia ed esaustività normativa

Bisogna rispondere esattamente al quesito, senza divagazioni.

7. Coerenza delle conclusioni

Le conclusioni possono anche essere diverse dagli orientamenti prevalenti, purché ben motivate.

8. Tecniche di persuasione forense

La commissione valuta la capacità argomentativa in chiave professionale.

9. Completezza dell’atto processuale

Per gli atti giudiziari (es. atto di citazione) vanno inseriti tutti gli elementi essenziali, tra cui:

curia adita

parti

fatti e diritto

vocatio in ius

conclusioni

data e firma

relata di notifica

procura alle liti

Suggerimento pratico: prima di iniziare l'elaborato, fate una mini-checklist degli elementi obbligatori. Alla preparazione dell'esame da avvocato 2025-26 e a tutti i consigli utili abbiamo dedicato l'articolo: Esame avvocato 2025-2026: tutti i consigli per la preparazione.