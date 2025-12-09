Esame avvocato 2025-26: criteri di valutazione e indicazioni per le prove scritte

Il Verbale della Commissione centrale per l’esame di avvocato contiene informazioni decisive per chi affronterà la prova scritta dell’11 dicembre 2025. Oltre a chiarire i criteri di correzione, il verbale fornisce indicazioni operative sull’orario di dettatura, sulla valutazione numerica, sulla gestione delle sottocommissioni e sugli adempimenti successivi alla pubblicazione degli ammessi.
Indice
- 1. La riunione plenaria: partecipanti e quadro normativo di riferimento
- 2. I criteri di correzione degli elaborati: precisione, chiarezza e metodo
- 3. Aspetti organizzativi: dettatura della traccia, voto numerico e calendario
- 4. FAQ – Domande frequenti sull’esame avvocato 2025
1. La riunione plenaria: partecipanti e quadro normativo di riferimento
La Commissione centrale – nominata con D.M. 4 novembre 2025 – si è riunita presso il Ministero della Giustizia con i componenti titolari, supplenti e i Presidenti delle sottocommissioni collegate da remoto. Il Presidente ha illustrato:
- le linee guida interpretative del D.M. 30 giugno 2025,
- gli aspetti pratici della prova,
- le risposte ai dubbi sollevati dalle Corti d’Appello,
- l’uniformità dei criteri di correzione sul territorio nazionale.
Per i candidati significa una cosa: le regole sono state condivise da tutte le sottocommissioni, assicurando maggiore omogeneità nei giudizi.
2. I criteri di correzione degli elaborati: precisione, chiarezza e metodo
La parte più importante del verbale è la conferma dei 9 criteri di valutazione, su cui verrà costruito il punteggio finale. Per prepararsi in modo efficace, è fondamentale capire cosa cercano davvero le commissioni.
1. Correttezza linguistica e padronanza del linguaggio giuridico
Attenzione agli errori: ortografia, sintassi, punteggiatura e uso di un lessico giuridico preciso.
2. Chiarezza, ordine logico e struttura rigorosa
Un elaborato “pulito”, senza ripetizioni inutili, è sempre premiato.
3. Capacità di risolvere il caso concreto
Conta la capacità di individuare il problema giuridico e proporre una soluzione coerente.
Sono consentite citazioni di massime dai codici annotati, ma:
- vanno virgolettate,
- devono avere gli estremi della sentenza.
4. Conoscenza della teoria applicabile al caso
La commissione valuta se il candidato conosce davvero gli istituti coinvolti.
5. Capacità di cogliere profili interdisciplinari
Utile soprattutto nelle tracce che intrecciano civile, processuale e deontologia.
6. Aderenza alla traccia ed esaustività normativa
Bisogna rispondere esattamente al quesito, senza divagazioni.
7. Coerenza delle conclusioni
Le conclusioni possono anche essere diverse dagli orientamenti prevalenti, purché ben motivate.
8. Tecniche di persuasione forense
La commissione valuta la capacità argomentativa in chiave professionale.
9. Completezza dell’atto processuale
Per gli atti giudiziari (es. atto di citazione) vanno inseriti tutti gli elementi essenziali, tra cui:
- curia adita
- parti
- fatti e diritto
- vocatio in ius
- conclusioni
- data e firma
- relata di notifica
- procura alle liti
Suggerimento pratico: prima di iniziare l’elaborato, fate una mini-checklist degli elementi obbligatori. Alla preparazione dell’esame da avvocato 2025-26 e a tutti i consigli utili abbiamo dedicato l’articolo: Esame avvocato 2025-2026: tutti i consigli per la preparazione. Sono stati già disponibili i volumi per la preparazione.
3. Aspetti organizzativi: dettatura della traccia, voto numerico e calendario
Il verbale contiene indicazioni operative di grande rilevanza per le sedi d’esame e per i candidati:
Orario di dettatura della traccia
Per le sedi non schermate, la traccia non potrà essere dettata prima delle ore 10.00, in coerenza con la nota DAG 221166U del 20 novembre 2025.
Valutazione numerica senza motivazione
La Commissione ribadisce che la correzione deve avvenire tramite punteggio numerico, senza l’obbligo di motivazione, come confermato da stabile giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Sorteggio dell’ordine di convocazione alla prova orale
Si raccomanda alle Corti d’Appello di provvedere al sorteggio della lettera dell’alfabeto contestualmente alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi agli orali, per garantire trasparenza e uniformità.
Obblighi dei componenti dimissionari
In caso di dimissioni dalle sottocommissioni, il componente resta comunque obbligato a partecipare ai lavori fino alla pubblicazione del decreto ministeriale di sostituzione. È quindi necessario continuare a convocarli regolarmente.
4. FAQ – Domande frequenti sull’esame avvocato 2025
1. A che ora verrà dettata la traccia della prova scritta?
Non prima delle ore 10.00 nelle sedi non schermate.
2. La valutazione degli scritti deve essere motivata?
No. La Commissione conferma l’uso esclusivo del punteggio numerico, senza motivazione.
3. Si possono citare massime contenute nei codici annotati?
Sì, purché virgolettate e con indicazione degli estremi della decisione.
4. Quali sono gli errori più penalizzati?
- Mancanza di elementi essenziali dell’atto
- Errori grammaticali
- Elaborati confusi o disordinati
- Mancata aderenza alla traccia
5. Come verrà stabilito l’ordine della prova orale?
Con sorteggio della lettera dell’alfabeto, effettuato dalla Corte d’Appello al momento della pubblicazione degli ammessi.
