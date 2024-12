Esame avvocato 2024-25: la soluzione della traccia di amministrativo

1. La traccia d’esame



Il Comune di Zeta pubblica un bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione nella scuola di infanzia comunale.

Alla procedura partecipano 2 RTI: RTI Omega e RTI Delta.

All’esito della gara l’appalto viene aggiudicato al RTI Omega, costituito dalla società Omega quale mandataria e dalle società Alfa, Beta e Gamma quali mandanti.

Prima della stipulazione del contratto di appalto, la mandante Alfa del RTI Omega stipula con la società Iota un contratto di affitto di azienda; il RTI Omega segnala al Comune che la società subentrante Iota ha i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d’appalto e chiede al Comune di dare atto che a seguito del subentro il RT aggiudicatario è composto da Omega, mandataria, e dalle società Iota, Beta e Gamma, mandanti, invitando lo stesso a stipulare il contratto.

Il Comune, deducendo che non è ammissibile l’aggiudicazione in favore di una società che non ha partecipato alla gara, non accoglie l’istanza di subentro, revoca il decreto di aggiudicazione in favore di RTI Omega ed emette decreto di aggiudicazione nei confronti di RTI Delta.

Il candidato, assunte le vesti del legale di RTI Omega, rediga l’atto ritenuto opportuno per tutelare il proprio assistito in giudizio.