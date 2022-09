Esame avvocato 2022: uscito il bando in Gazzetta

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per gli esami di abilitazione per avvocati, sessione 2022-2023. Le prove inizieranno il 16 gennaio.

Come da comunicato stampa diffuso il 19 settembre, il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, numero 75.

1. Modalità di svolgimento

Come nelle due precedenti sessioni, segnate dalla pandemia, l’esame prevede una doppia prova orale. La prima prova è ancora una volta incentrata sulla soluzione di un caso pratico e sostituisce le tradizionali prove scritte.

La prima prova orale verterà sull’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso in una materia scelta preventivamente dal candidato tra:

materia regolata dal codice civile

materia regolata dal codice penale

diritto amministrativo

La seconda prova orale, della durata compresa tra i 45 e i 60 minuti a candidato, si svolgerà a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima, e si dividerà in due parti:

A) Nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui:

Una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova

Una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale

Tre fra: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico

B) Nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

Anche per la sessione 2022 sono confermate le disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove da parte di candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

2. Termini e modalità per le domande

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate per via telematica dal 3 ottobre all’11 novembre, seguendo la procedura online per la ricezione delle domande.

Il candidato dovrà accedere con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, verrà guidato dalla procedura informatica all’accettazione dei dati per la privacy e il trattamento dati e per la compilazione della domanda e, dopo aver registrato in modo permanente i dati, procederà al pagamento di 78,91€ richiesto per l’ammissione e, successivamente, all’invio della domanda.

Al termine della procedura di invio verrà visualizzata una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, “domanda di partecipazione”. Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di appello cui è diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell’art. 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il candidato deve altresì indicare il Consiglio dell’ordine degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui è diretta la domanda, che ha certificato, o certificherà, il compimento della pratica forense.

Potranno partecipare all’esame coloro che abbiano concluso la pratica forense entro il prossimo 10 novembre.

3. Come prepararsi

