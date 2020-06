Esame avvocato 2019: gli esiti

Versione PDF del documento

Ancora in fase in correzione i compiti dell’esame d’abilitazione forense sostenuto dagli esaminandi il dicembre scorso.

Qui lo schema degli esiti delle correzioni dell’esame avvocato 2019 per Corti d’appello.

Volumi consigliati

Il volume risponde all’esigenza di disporre di un testo di rapida consultazione in cui reperire le principali fonti del diritto dell’Unione europea. In particolare, l’opera esamina le disposizioni espresse dai Trattati e affronta il ruolo delle singole istituzioni...

Maurizio Villani,

Maggioli Editore

2020,

Il volume è aggiornato alla giurisprudenza recente, nonché al Decreto Crescita n. 34/2019 e alla Legge n. 157/2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Maurizio VillaniAvvocato tributarista cassazionista specializzato in Diritto...