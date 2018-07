Esame avvocato 2018, risultati della prova scritta al completo

Esame avvocato 2017-2018, tutti i risultati della prova scritta

Giunti agli inizi di luglio, abbiamo finalmente il quadro completo circa l’esito della prova scritta dell’esame per l’abilitazione alla professione forense – sessione 2017-2018. Ora tutti gli aspiranti avvocati che, a dicembre, si sono trovati a sostenere la prova nei vari distretti delle Corti d’Appello, sanno se dovranno affrontare o meno, alla fine dell’estate, il famigerato colloquio orale.

Si ricorda che per superare la prova scritta, ancora per quest’anno (dal prossimo anno le regole parzialmente cambiano) era necessario ottenere un punteggio non inferiore a 90, con 30 punti in almeno due prove.

Ma vediamo, di seguito, tutti i risultati presso le varie Corti d’Appello e le percentuali di ammessi (l’ordine segue la data in cui i risultati sono stati resi ufficiali):

A Firenze hanno superato la prova scritta oltre il 70,87% dei candidati partecipanti (679 su 958); per l’elenco ammessi clicca qui A Bari hanno superato la prova scritta il 53,74% dei candidati partecipanti (501 su 1.159); per l’elenco ammessi clicca qui A Catanzaro hanno superato la prova scritta il 58,19% dei candidati partecipanti (657 su 1129); A Milano hanno superato la prova scritta il 50,40% dei candidati partecipanti (1501 su 2978); A Brescia hanno superato la prova scritta il 55,88% dei candidati partecipanti (266 su 466); A Roma hanno superato la prova scritta il 41,41% dei candidati partecipanti (1177 su 2842); A Reggio Calabria hanno superato la prova scritta il 47,75 % dei candidati partecipanti (234 su 490); A Trieste hanno superato la prova scritta il 37,75% dei candidati partecipanti (91 su 241); A Campobasso hanno superato la prova scritta il 49,07% dei candidati partecipanti (80 su 163); per l’elenco ammessi clicca qui A Napoli hanno superato la prova scritta il 33,5% dei candidati partecipanti (1381 su 4195); per l’elenco ammessi clicca qui A Perugia hanno superato la prova scritta il 38,69% dei candidati partecipanti (125 su 323); A Torino hanno superato la prova scritta il 64,2% dei candidati partecipanti (562 su 867); A Cagliari hanno superato la prova scritta il 47,57% dei candidati partecipanti (216 su 454); A Genova hanno superato la prova scritta il 41,18% dei candidati partecipanti (180 su 437); per l’elenco ammessi clicca qui A Messina hanno superato la prova scritta il 45,32% dei candidati partecipanti (184 su 406); A Palermo hanno superato la prova scritta il 39,27% dei candidati partecipanti (456 su 1161); per l’elenco ammessi clicca qui A Salerno hanno superato la prova scritta il 43,94% dei candidati partecipanti (359 su 817); A Lecce hanno superato la prova scritta il 42,02% dei candidati partecipanti (290 su 690); A Catania hanno superato la prova scritta il 52,92% dei candidati partecipanti (461 su 861); per l’elenco ammessi clicca qui A Bologna hanno superato la prova scritta il 52,48% dei candidati partecipanti (813 su 1549); per l’elenco ammessi clicca qui A Trento hanno superato la prova scritta il 35,59% dei candidati partecipanti (42 su 118); A Venezia hanno superato la prova scritta il 32,44% dei candidati partecipanti (377 su 1162); per l’elenco ammessi clicca qui Ad Ancona hanno superato la prova scritta il 39,88% dei candidati partecipanti (144 su 361); A L’Aquila hanno superato la prova scritta il 40,42% dei candidati partecipanti (192 su 475); A Potenza hanno superato la prova scritta il 35,67% dei candidati partecipanti (127 su 356); per l’elenco ammessi clicca qui

