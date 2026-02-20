Il Decreto PNRR 2026 interviene anche sull’attesissimo concorso per magistratura tributaria, nell’ambito della riforma della giustizia tributaria. Le modifiche puntano a rendere più rapido, trasparente e coerente il sistema di reclutamento, in linea con gli obiettivi europei di efficienza.
Le modifiche si collocano all'interno della Riforma 1.7 della Missione 1 – Componente 1 del Piano, che mira a migliorare l'efficienza del contenzioso fiscale attraverso interventi organizzativi, processuali e di rafforzamento degli organici.
Indice
1. Struttura della prova scritta
La prova scritta viene definita in modo più puntuale: consiste in due elaborati, uno in diritto tributario e uno in diritto civile o commerciale con profili tributari.
Gli elaborati sono individuati mediante sorteggio pubblico nell’imminenza della prova, per rafforzare la trasparenza della procedura.
Questa impostazione, nell'intenzione, valorizza la specializzazione tecnica richiesta al magistrato tributario e garantisce maggiore coerenza con le funzioni esercitate.
2. Digitalizzazione delle prove
Una delle novità più significative è la possibilità di svolgere la prova scritta con strumenti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La digitalizzazione consente:
- riduzione dei tempi di correzione;
- maggiore tracciabilità;
- semplificazione logistica;
- accelerazione delle procedure di immissione in ruolo.
Si tratta di un tassello fondamentale per assicurare tempestività nel reclutamento.
3. Requisiti e percorso successivo
Il decreto interviene anche su aspetti relativi alla carriera e al tirocinio, chiarendo il momento rilevante per il possesso dei requisiti per accedere a funzioni direttive.
L’obiettivo è rafforzare la professionalità della magistratura tributaria, in un contesto di progressiva specializzazione del contenzioso fiscale.
4. Collegamento ai target PNRR
Le modifiche al concorso non sono isolate: si inseriscono nel quadro della riforma complessiva della giustizia tributaria, che include l’innalzamento della soglia per il giudice monocratico a 10.000 euro.
Per sostenere questa riorganizzazione è necessario un sistema di reclutamento più rapido ed efficiente. Il concorso diventa così uno strumento strategico per garantire organici adeguati e tempi di definizione compatibili con gli impegni europei.
5. Conclusioni
Le novità sul concorso per magistratura tributaria rappresentano un passo verso una magistratura fiscale più moderna, specializzata e digitalizzata. Digitalizzazione delle prove, maggiore trasparenza e chiarezza nella struttura concorsuale sono elementi che rafforzano l’impianto della riforma e ne sostengono l’attuazione concreta entro il 2026.
