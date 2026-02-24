Tra i 1.340 posti messi a bando dal Concorso RIPAM 2026, ben 697 sono destinati ai funzionari giuridico-amministrativi, il profilo numericamente più rilevante dell’intera procedura. Si tratta di un’opportunità di accesso stabile alla Pubblica Amministrazione centrale e territoriale per laureati in ambito giuridico e politico-amministrativo.
La selezione, gestita su base territoriale, mira a reclutare personale qualificato da inserire nell’Area dei funzionari, con compiti legati alla gestione dei procedimenti amministrativi, alla redazione di atti, al supporto giuridico-contabile e all’attuazione delle normative di settore. In questo articolo analizziamo esclusivamente il profilo dei 697 funzionari amministrativi, soffermandoci su prove d’esame e metodo di preparazione, a partire dal nostro volume conforme al bando, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Per saperne di più su requisiti, termini ed iscrizione, leggi l’articolo dedicato
Indice
1. I 697 posti per funzionari giuridico-amministrativi
I posti destinati ai funzionari amministrativi coprono diversi codici concorso (AMM-01 → AMM-20) e sono distribuiti tra amministrazioni centrali, agenzie ed enti pubblici.
Il profilo prevede l’inquadramento nell’Area dei funzionari e richiede il possesso di una laurea triennale o magistrale coerente con l’ambito giuridico, amministrativo o delle scienze politiche.
I requisiti generali sono quelli ordinari per l’accesso al pubblico impiego, il bando prevede inoltre riserve di posti secondo la normativa vigente (categorie protette, volontari delle Forze Armate, servizio civile, ecc.).
2. Come si svolge la selezione
Per il profilo dei funzionari amministrativi è prevista una prova scritta unica, svolta con modalità digitale.
La prova consiste in un test a risposta multipla composto da 40 quesiti da completare in 60 minuti. La struttura è articolata in tre tipologie di domande:
1. Quesiti sulle materie giuridico-amministrative;
2. Quesiti di logica e ragionamento critico-verbale;
3. Quesiti situazionali, volti a valutare le competenze trasversali e il comportamento organizzativo.
Il punteggio attribuisce:
- 0,75 punti per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta non data;
- –0,25 punti per ogni risposta errata.
La soglia minima di superamento è fissata a 21/30. Non è prevista la pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti.
3. Le materie da studiare
La preparazione deve essere orientata alle discipline tipiche del ruolo amministrativo. Le principali materie oggetto della prova sono:
Diritto costituzionale
Principi fondamentali, fonti del diritto, diritti e doveri dei cittadini, organizzazione dello Stato e delle istituzioni.
Diritto amministrativo
Procedimento e provvedimento amministrativo, diritto di accesso, trasparenza, anticorruzione, contratti pubblici e Codice dell’Amministrazione Digitale. È la materia centrale per il profilo.
Diritto civile
Obbligazioni, contratti e responsabilità, con particolare attenzione ai profili rilevanti per l’attività amministrativa.
Diritto penale (reati contro la PA)
Analisi delle principali fattispecie che coinvolgono il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio.
Contabilità di Stato e degli enti pubblici
Principi di bilancio, ciclo della programmazione finanziaria, controlli e responsabilità contabile.
Pubblico impiego
Diritti e doveri del dipendente pubblico, responsabilità disciplinare, codice di comportamento.
Sono inoltre richieste conoscenze di base di lingua inglese (livello B1) e informatica.
4. Come organizzare lo studio
Per affrontare con efficacia la prova è fondamentale costruire un piano strutturato. Data l’ampiezza delle materie, è consigliabile:
-suddividere lo studio per blocchi tematici;
-privilegiare inizialmente diritto amministrativo e contabilità pubblica;
-alternare teoria e quiz commentati;
-svolgere esercitazioni cronometrate per migliorare la gestione del tempo.
I quesiti situazionali richiedono allenamento specifico: non valutano solo la conoscenza normativa, ma anche la capacità di assumere decisioni coerenti con i principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza amministrativa.
Le simulazioni complete della prova, svolte in 60 minuti, sono essenziali per abituarsi al ritmo dell’esame e ridurre il margine di errore dovuto alla penalizzazione delle risposte sbagliate. Puoi trovarne nel nostro volume conforme al bando, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
5. Checklist di preparazione
1. Materie giuridiche
☐ Studio approfondito del diritto amministrativo
☐ Ripasso di costituzionale e pubblico impiego
☐ Focus su contabilità pubblica e controlli
2. Esercitazioni
☐ Quiz a risposta multipla su tutte le materie
☐ Allenamento su logica e ragionamento verbale
☐ Pratica su quesiti situazionali
3. Metodo
☐ Pianificazione settimanale degli argomenti
☐ Ripasso periodico degli schemi
☐ Simulazioni complete a tempo
Prepararsi per uno dei 697 posti da funzionario amministrativo significa puntare su solidità teorica e capacità applicativa. Una preparazione metodica, accompagnata da esercitazioni costanti, rappresenta la chiave per superare una selezione che si preannuncia altamente competitiva.
