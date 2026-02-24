VOLUME

Il manuale è stato progettato per offrire una preparazione completa, strutturata e aggiornata al concorso RIPAM per 1.340 Funzionari, bandito su base territoriale, con riferimento in particolare ai profili di Funzionario amministrativo e Funzionario economico.Il volume copre in modo sistematico tutte le materie previste dal bando, con un’impostazione chiara e progressiva che consente di affrontare con metodo la prova scritta unica a quiz. L’esposizione teorica è affiancata da strumenti operativi e contenuti digitali pensati per ottimizzare lo studio e la memorizzazione. Cosa trovi nel volume Trattazione completa e aggiornata di: – Diritto costituzionale – Diritto amministrativo (procedimento, provvedimento, contratti pubblici, anticorruzione, trasparenza, CAD) – Diritto civile (obbligazioni, contratti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) – Diritto penale e reati contro la Pubblica Amministrazione – Contabilità di Stato e degli enti pubblici – Pubblico impiego – Economia politica ed economia pubblica – Organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni Esposizione chiara e approfondita, conforme al bando Struttura pensata per lo studio progressivo e il ripasso mirato Contenuti online inclusiCon l’acquisto del volume è incluso l’accesso a una piattaforma digitale dedicata con:- Simulatore di quiz- Quiz di lingua inglese- Teoria e quiz di informatica- Quiz situazionali- Quiz logico-deduttivi Tutor digitaleIl volume include un Tutor Digitale che supporta il candidato nello studio attraverso:- spiegazione e ripasso degli argomenti- creazione di mappe e schemi- elaborazione di un piano di studio personalizzato- simulazioni della prova scritta Perché sceglierlo- Manuale conforme al bando- Preparazione teorica completa + strumenti pratici- Integrazione tra libro e digitale per uno studio più efficace- Ideale per affrontare la prova scritta con metodo e sicurezza Preparati in modo mirato e aumenta le tue possibilità di superare la prova scritta del Concorso RIPAM 1340 Funzionari.

Autori Vari | Maggioli Editore 2026