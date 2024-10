L’ente pubblico risponde come il privato dei danni da immissioni sonore

1. I fatti di causa e i giudizi di merito: responsabilità ente pubblico per immissioni sonore



L’amministrazione comunale di una località balneare realizza, da anni, uno spettacolo musicale in piazza che, secondo i residenti della zona determina emissioni sonore che superano la normale tollerabilità e pregiudicano, così, la loro tranquillità e il periodo di riposo estivo.

Tizio, appunto uno dei proprietari di appartamenti che si affacciano sulla piazza e interessati dai fenomeni sonori, conveniva in giudizio il Comune al fine di ottenere una pronuncia che inibisse le immissioni e condannasse il Comune al risarcimento dei danni patiti.

In primo grado la domanda veniva accolta, previo espletamento di una ctu a mezzo di un ingegnere del suono che accertava il superamento dei limiti di normale tollerabilità delle immissioni con test svolti sia a finestre aperte che a finestre chiuse e assunzione di prove testimoniali. Il Comune veniva anche condannato a risarcire Tizio della somma di euro 1.000.00.

In diritto il giudice del grado faceva applicazione del DPCM del 1997 che disciplina i limiti di immissioni sonore per le attività produttive.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Comune, e appello incidentale Tizio, relativamente al quantum.

Il giudice di appello rigettava il gravame principale e accogliava quello incidentale, maggiorando la somma dovuta a titolo di danno in euro 3.000,00 sulla scorta del fatto che si doveva considerare tutto il periodo di utilizzo dell'immobile gravato dalle immissioni e non solo quello di presumibile uso in base al lasso temporale delle ferie.