L'azione revocatoria esperita nell'ambito delle procedure fallimentari

Il presente lavoro è un approfondimento dedicato alla revocatoria fallimentare, quando essa sia esercitata in sede di accertamento dello stato passivo. In questa sede, atteso che la vastità del tema impedirà una trattazione a tutto tondo dell’istituto, ci si soffermerà sulla sorte dell’eccezione di revocabilità del titolo o della prelazione, qualora venga proposto uno strumento di gravame avverso il decreto di esecutività dello stato passivo. Valutando la possibilità di applicare le norme previste per il giudizio di appello, in via generale, dal codice di rito anche ai predetti gravami, si presterà particolare attenzione alle eventuali implicazioni sull’onere di riproposizione ex 346 c.p.c.

Valga innanzitutto la seguente premessa. Dalla diversa posizione che si voglia assumere circa la natura dell’eccezione revocatoria, derivano differenti implicazioni processuali sui mezzi (e quindi sui giudizi) di impugnazione ammessi contro il decreto di esecutività dello stato passivo. Ciò posto, non pare comunque risolta la ben più variegata casistica che riguarda le vicende processuali tipiche dei mezzi di impugnazione esperibili contro il decreto del giudice, che si cercherà di analizzare e di ricondurre alle norme applicabili, quando queste siano considerate in riferimento all’eccezione revocatoria.

In linea con l’interpretazione pressoché univoca che consentiva, nel disposto (e nel complessivo impianto) normativo pre riforma, la rilevabilità d’ufficio dell’inefficacia del titolo o della prelazione, era anche pacifico che nella eventuale opposizione a stato passivo ([1]) proposta dal creditore non ammesso (o ammesso solo in parte) a concorrere ([2]), il giudice potesse escludere, sulla base di cause ostative all’accoglimento della pretesa rilevate di propria iniziativa, il credito dal passivo fallimentare. Trattandosi di una eccezione c.d. in senso lato, egli avrebbe infatti avuto la possibilità di rilevarla in qualsiasi stato e grado del procedimento.

Posto che nella legge fallimentare non si rinviene una lex specialis ([3]) disciplinante in modo organico e completo i mezzi di impugnazione ([4]) esperibili avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, come invece avviene per i gravami previsti nel processo civile ordinario, resterebbero comunque applicabili in via residuale le norme previste dal codice di rito ([5]).

Di qui, le seguenti implicazioni: ante riforma, poteva verificarsi che il giudice accogliesse eccezioni, diverse da quella di revocabilità dell’atto, cumulativamente proposte del curatore rispetto a quest’ultima censura; oppure che rilevasse (anche autonomamente) per la prima volta in questa sede, il vizio di revocabilità.

Quid iuris, dunque? In entrambi i casi, il giudice avrebbe potuto far valere i propri poteri di rilevazione, in assenza di una previa pronuncia nel decreto di esecutività sullo specifico punto ([6]), basandosi unicamente sulle allegazioni ([7]) degli elementi di fatto e di diritto fornite dalle parti (rectius, dalla curatela). E comunque, in ambedue le ipotesi, il decreto di esecutorietà non avrebbe esplicitamente recato una pronuncia in tema di eccezione revocatoria.

Al di là del caso, pur particolare, del difetto di giurisdizione ([8]), è pressoché univoco ([9]), col limite della cd preventiva trattazione, che le eccezioni in senso lato siano rilevabili d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento ([10]). Gli istituti processuali tradizionali facevano dunque ritenere che la curatela – stante la non piena acutezza dal punto di vista strategico – ben avrebbe potuto assumere un atteggiamento di inerzia, meramente affidandosi ([11]) alla rilevazione dell’eccezione operata dell’organo giudicante.

Si esamina ora altra questione, legata però da un nesso inscindibile a quanto appena visto.

Nonostante la casistica in merito non permetta di usufruire di opportuni riscontri pratici, riferimento meritevole di arresto è, per l’incidenza della sua portata, quello circa l’integrazione della norma di cui all’art. 98 l. fall. con la previsione, contenuta all’interno del codice di rito, dell’art. 346 c.p.c. ([12]). Altra – rispetto a quanto esaminato finora – era infatti l’ipotesi in cui il decreto di esecutività avesse ritenuto assorbita ([13]), nel giudizio di gravame aperto su istanza del creditore, la questione di revocabilità del titolo ([14]). Qui, il curatore avrebbe avuto lo specifico onere di riproporre ([15]) le eccezioni non accolte ([16]), ex art. 346 c.p.c. Inoltre, nel caso in cui la curatela non si fosse tempestivamente adoperata per assolvere a tale incombenza, queste sarebbero state intese come rinunciate ([17]).

Così, ugualmente era da ritenersi quando l’eccezione revocatoria fosse stata rigettata, ma il credito comunque escluso in virtù di altro genere di censure opposte dalla curatela. È infatti da precisarsi che, pur rimanendo – quella della effettiva portata dell’art. 346 c.p.c. – una delle questioni maggiormente dibattute e sulle quali la lettura del disposto solo in minima parte potrebbe giovare all’interprete, la prassi sembra giunta al punto fermo di considerare quali eccezioni ([18]) non accolte sia quelle (effettivamente) rigettate, sia quelle ritualmente assorbite. Peraltro, siffatta ricostruzione subiva, al riscontro pratico, una limitata incidenza: la portata dell’art. 346 c.p.c. risultava comunque di ridotto discrimine, vista la più volte ricordata ampiezza delle prerogative ufficiose.

Va però fatto un rilievo, che completa la disamina sul punto: in queste ipotesi, non vi era però la garanzia (codificata) dell’art. 101, co. 2, c.p.c. ([19]): oggi il giudice, qualora ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d’ufficio, è comunque tenuto a suscitare il contraddittorio tra le parti ([20]). Invece, in precedenza alle organiche riforme delle norme fallimentari degli anni 2006/2007, non era immaginabile – se non per un’ipotetica espressa deroga del legislatore al generale principio della non retroattività delle leggi – l’operatività di questa disposizione, la quale decorre ([21]) dal luglio 2009 e che, peraltro, si applica ([22]) ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Ex adverso, l’intervento legislativo alla legge fallimentare onera in via esclusiva il curatore delle opportune verifiche circa la fondatezza (e la opponibilità al fallimento) del credito di cui si domanda l’ammissione; il giudice è invece, per così dire, relegato a guardiano della legittimità delle singole fasi che scandiscono la procedura. Configurata così come eccezione di parte, la revocabilità dell’atto non potrà essere per la prima volta rilevata d’ufficio nei giudizi di gravame che siano proposti contro il decreto di esecutività.

Resterebbe comunque ferma l’applicabilità dell’art. 346 c.p.c.: qualora la revocatoria incidentale sia stata tempestivamente proposta dal curatore ma, con il decreto di esecutività, assorbita da un’altra eccezione, nel giudizio di opposizione allo stato passivo – sorto per iniziativa processuale del creditore soccombente (anche solo parzialmente) – non verrebbe meno l’onere di riproposizione della medesima eccezione. Così, anche nel caso in cui questa fosse stata rigettata, ma il credito comunque non ammesso.

Al netto, per quanto concerne questo specifico aspetto, si riscontra una lettura contraria rispetto a quanto configurabile in precedenza: contestualmente con l’introduzione dei connotati tipici del principio dispositivo e di una nuova disponibilità che le parti hanno dei propri interessi, l’art. 346 c.p.c. assume nuova linfa.

In conclusione: nonostante nella disciplina processuale civile la previsione de qua sia volta ad alleggerire l’onere a carico della parte di far valere elementi ostativi alla pretesa avversaria, nel giudizio di opposizione allo stato passivo – così come attualmente strutturato – rischia, per l’inerzia della curatela e per l’impossibilità di provvedere del giudice, l’ammissione al passivo di un credito (sulla carta, potenzialmente) revocabile.

Rispetto alla ricostruzione appena fornita, la prassi – non sempre virtuosa – assumeva invece (prima della codifica del nuovo art. 95 l. fall.) un atteggiamento diverso: ogni qual volta l’atto fondante il credito di cui veniva richiesta l’insinuazione fosse ritenuto assoggettabile a revocatoria ordinaria o fallimentare, il curatore si limitava a non ammettere il credito. Per quanto fin qui visto e analizzato, nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore non avrebbe avuto l’onere di proporre l’azione revocatoria in via riconvenzionale, né aveva bisogno di una espressa autorizzazione ([23]) a stare in giudizio. Egli, resistendo all’opposizione del creditore escluso, si limitava a confermare e difendere la precedente contestazione, in sede di verifica dello stato passivo riconosciuta fondata dal giudice delegato ([24]). Questo orientamento risultava prassi consolidata nel procedimento di formazione del passivo fallimentare, avvallato e rafforzato da varie pronunce ([25]), prima del giudice di legittimità, e poi di quelli di merito, peraltro il linea con una ricostruzione pratica della norma aderente al dettato normativo. Così se il giudice, ravvisandone i presupposti, avesse rigettato la domanda, sarebbe spettato al creditore escluso l’onere di opposizione; la curatela avrebbe poi – solo in questa sede – potuto esercitare in via riconvenzionale l’azione revocatoria ([26]). Ciò non pare comunque contrastare con la correttezza della tesi suesposta, in quanto ciò che si è sinora detto è espressione di una ipotetica ed ortodossa ricostruzione del rapporto tra norme fallimentari e lex generalis processuale civile.

Le valutazioni fatte circa la fase di accertamento dello stato passivo devono sempre essere orientate anche alle esigenze di celerità – comunque riverbero del principio della ragionevole durata del processo – che permeano le più recenti riforme e, più in generale, anche le norme costituzionali dell’ordinamento. Quest’ultimo excursus rappresentava dunque un tentativo in questo senso, peraltro con il risparmio di risorse istruttorie e processuali e senza alcun grosso scostamento dalle previsioni normative in vigore prima della riforma.

Tutto ciò considerato, chi scrive ritiene che l’espressa previsione, nell’art. 95 l. fall., di un onere, gravante sulla curatela, di proporre la revocatoria incidentale nel progetto di stato passivo sia volto ad arginare la prassi precedente: nel caso in cui, comunque, questa non sia orientata ad accogliere quanto dalla legge previsto, ciò, pur forzatamente, sembra bilanciare esigenze di celerità processuale. Per questo, sembra quindi in definitiva corretto distinguere le due ipotesi ricostruttive e valutare i fondamenti sistematici che rendano, entrambe, praticabili; non pare consono invece di esprimere un giudizio in merito alla assoluta correttezza dell’una o dell’altra.

