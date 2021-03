E-commerce e cybersecurity: tutela della sicurezza

E-commerce e cybersecurity: regole comunitarie e nazionali a tutela della sicurezza

L’argomento che esaminiamo in questa seconda parte riguarda il problema della sicurezza informatica, cioè la sicurezza nella navigazione in internet, sia per l’utente generico che per il proprietario-gestore di un sito e-commerce. Proteggere i sistemi informatici da attacchi esterni è un’esigenza primaria per chi “frequenta”la rete.

Quali sono le leggi fondamentali in materia?

Anche in questo caso la normativa è sia europea che nazionale. La materia è complessa da gestire e ancora non del tutto soggetta ad un efficace controllo giuridico. La legge risulta uno strumento fondamentale, ma talvolta anche debole a fronte della velocità estrema e della forza con cui la rete cambia, si trasforma e condiziona le persone. La cybersecurity è un aspetto centrale, una priorità assoluta se solo si pensa al volume delle vendite on line e all’estensione generale del mercato digitale.

Gli attacchi cyber che le aziende subiscono ogni giorno sono altissimi ed in continua crescita, con conseguenze economiche rilevanti e gravi. Per questo motivo è necessaria un’azione a livello, sia di singole nazioni, che internazionale. Se il mercato unico europeo si svolge in buona parte su piattaforme digitali, è essenziale garantire la sicurezza delle stesse, in modo da rafforzare la fiducia dei consumatori e garantire la crescita di aziende che investono sul web.

Le normative dei singoli paesi europei devono quindi trovare un punto comune, in modo tale che il mercato unico diventi sicuro ed in grado di affrontare le sfide economiche internazionali. Scommettere sul web, sull’e-commerce, significa prima di tutto assicurare la scurezza delle piattaforme commerciali digitali. Senza sicurezza informatica non può esserci crescita delle aziende. Se l’utente non si fida del venditore, del sito, se pensa che il sistema lo esponga ad attacchi cyber, non acquista. Se l’azienda è esposta a rischio concreto e costante di attacchi cyber difficilmente potrà sviluppare serenamente la propria attività economica sul web. Le aziende ed i consumatori devono vedere il mercato digitale come un’opportunità di crescita sicura e affidabile ed è questo l’obiettivo che la legge cerca di perseguire. Nei paragrafi successivi vedremo quindi nel dettaglio la normativa elaborata in materia di cyber sicurezza.

