DLgs 208/2025: novità per banche e vigilanza

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208 recepisce il pacchetto europeo CRD6/CRR3 (Basel 3.1) e riscrive snodi chiave di TUB, TUF e legge 262/2005: nuovo regime per le succursali di banche di Stato terzo, poteri più incisivi per Banca d'Italia, governance rafforzata e nuove penalità di mora.

1. Perché il DLgs 208/2025 è rilevante: il “pacchetto” Basel 3.1 entra nel diritto interno

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208 rappresenta uno degli interventi di maggiore impatto degli ultimi anni sul sistema bancario italiano, perché attua – sul piano nazionale – la revisione europea del framework prudenziale attraverso il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e l’adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623. In termini pratici, per gli operatori del diritto bancario il decreto conta non tanto per la parte “tecnica” di Basilea (disciplinata soprattutto a livello regolamentare UE), quanto per le ricadute su autorizzazioni, poteri di vigilanza, governance, sanzioni e presidi di integrità.

Tre gli assi portanti: Nuova disciplina delle succursali di banche di Stato terzo (extra-UE) e limiti all’operatività transfrontaliera.

(extra-UE) e limiti all’operatività transfrontaliera. Rafforzamento dell’enforcement : più poteri alla Banca d’Italia e nuove forme di pressione sanzionatoria, incluse le penalità di mora .

Governance e idoneità: requisiti più stringenti per esponenti e funzioni chiave; focus su indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo e valutazioni documentate.

2. Il nuovo regime delle succursali di banche di Stato terzo: autorizzazione, limiti e vigilanza

La novità più “di sistema” è l’introduzione nel TUB dell’art. 14-bis (autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo) e di un intero Capo I-bis nel Titolo III dedicato a classificazione e vigilanza delle succursali (artt. 58-ter e ss.).

Cosa cambia in concreto: Una banca extra-UE che intenda operare in Italia, per alcune attività “core”, è soggetta all’ obbligo di stabilire una succursale .

. Sono previste eccezioni : ad esempio operazioni con banche, intra-gruppo, e casi di iniziativa esclusiva del cliente (reverse solicitation), che diventa concetto strategico nella strutturazione dell’offerta cross-border.

: ad esempio operazioni con banche, intra-gruppo, e casi di (reverse solicitation), che diventa concetto strategico nella strutturazione dell’offerta cross-border. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato a condizioni articolate: autorizzazione e vigilanza nello Stato terzo, programma di attività, attestazioni dell’autorità estera, requisiti prudenziali e – soprattutto – assenza di ostacoli allo scambio informativo e assenza di fondati motivi di sospetto AML/CFT . Rileva anche la reciprocità .

. Rileva anche la . Viene introdotta la distinzione tra succursali qualificate e non qualificate, collegata alla equivalenza del sistema prudenziale, alla robustezza degli obblighi di riservatezza e alla posizione dello Stato terzo rispetto ai regimi AML ad alto rischio. Per gli avvocati e gli uffici legali bancari, l’effetto immediato è una maggiore complessità: aumentano le attività di advisory su licensing, strutture operative, rapporti intragruppo, e gestione “documentale” del programma di attività e del risk framework della succursale.

3. Conto di garanzia e conto delle attività liquide: la patrimonializzazione diventa “segregata”

Particolarmente rilevanti – anche per profili contrattuali e di tutela dei creditori – sono le norme sul conto di garanzia e sul conto delle attività liquide (art. 58-sexies). La dotazione di capitale e le attività liquide che servono a rispettare requisiti patrimoniali e di liquidità devono essere depositate presso una banca italiana non appartenente al gruppo, con vincoli di utilizzo e regole di segregazione patrimoniale.

Questo schema produce due effetti: rafforza la “presa” della vigilanza italiana sulla succursale;

rende più strutturata la protezione in caso di crisi/risoluzione/liquidazione della succursale, incidendo su strategie di risk management e sulla contrattualistica con depositaria e gruppo.

4. Poteri di vigilanza più incisivi: ESG e cripto entrano nella cassetta degli attrezzi prudenziale

Il decreto aggiorna gli strumenti di intervento della Banca d’Italia sia verso singole banche sia verso il sistema. Tra le misure spiccano: imposizione di fondi propri aggiuntivi ;

; restrizioni di attività (incluse raccolta e struttura territoriale);

divieti di operazioni societarie e di distribuzione di utili o pagamenti su strumenti computabili nel patrimonio;

limiti alle remunerazioni variabili. In modo innovativo, è espressamente previsto il potere di imporre la riduzione dei rischi derivanti da fattori ESG nel breve, medio e lungo periodo, nonché l’imposizione di stress test o analisi di scenario sui rischi da cripto-attività e servizi cripto. Per l’operatore del diritto ciò significa che i profili ESG/cripto non restano confinati a policy interne o disclosure, ma diventano leve di supervisione con potenziale impatto su piani industriali, strategia commerciale e governance del rischio.



5. Governance: idoneità, indipendenza di giudizio e responsabilità degli organi

Il decreto interviene in modo sistematico sui requisiti degli esponenti: non basta competenza e correttezza, ma occorrono anche indipendenza di giudizio e criteri di disponibilità di tempo. Cambia soprattutto l’approccio: la banca deve valutare, documentare e motivare l’idoneità di esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali, adottando misure correttive solo se le carenze sono limitate; negli altri casi scatta la decadenza.

Da notare due aspetti operativi: si differenzia la tempistica delle valutazioni a seconda che il rinnovo degli organi comporti o meno la sostituzione della maggioranza dei componenti;

per banche di maggiore rilevanza la Banca d’Italia può svolgere una valutazione diretta, anche utilizzando informazioni disponibili attraverso canali di cooperazione e banche dati AML/CFT. Sul piano del contenzioso e della compliance, queste regole rafforzano la tracciabilità delle scelte degli organi, aumentando il rischio di rilievi su processi valutativi “deboli” e il valore probatorio dei dossier di fit & proper.

6. Autorizzazioni (fusioni/scissioni) e partecipazioni rilevanti: cresce il filtro prudenziale e AML

Il decreto riscrive i presupposti autorizzativi per operazioni straordinarie, introducendo criteri prudenziali più puntuali e includendo in modo espresso la verifica della mancanza di motivi ragionevoli di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo in relazione all’operazione. In parallelo nasce una disciplina autonoma sulle partecipazioni rilevanti (art. 57-bis), che prevede: autorizzazione preventiva per acquisizioni rilevanti;

comunicazioni preventive per le cessioni;

blocco dei diritti di voto se manca autorizzazione, con possibilità di impugnazione delle delibere e poteri di imposizione dell’alienazione. Per i legali d’impresa, ciò rende imprescindibile integrare l’analisi AML nel percorso autorizzativo e societario, fin dall’origine dell’operazione.

7. Sanzioni ed enforcement: la “penalità di mora” cambia la strategia difensiva

La novità più impattante sul piano sanzionatorio è l’introduzione delle penalità di mora (nuovo art. 144-ter.1 e procedura art. 145.1). Oltre alla classica sanzione amministrativa pecuniaria, la Banca d’Italia può applicare una penalità su base giornaliera/settimanale/mensile finché non cessa l’inosservanza, entro limiti e con una procedura dedicata.

Per l’operatore del diritto, questo cambia la strategia: non basta preparare difese a valle, ma occorre gestire tempestivamente i rilievi per evitare che l’inadempimento “si trascini” generando un costo progressivo. La penalità di mora è una misura che incentiva remediation rapida e può incidere sulla negoziazione con l’autorità durante ispezioni e follow-up.

8. Scadenze e regime transitorio: cosa entra in vigore e quando (date operative)

Un paragrafo di scadenze è essenziale perché molte norme non operano subito.

Entrata in vigore generale: il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.

Regime succursali Stato terzo e correlati: le nuove norme su autorizzazione e disciplina organica delle succursali (artt. 14-bis e 58-ter e ss.) si applicano a partire dall’11 gennaio 2027.

Contratti pregressi: dal 2027 le banche di Stato terzo possono continuare senza succursale solo per la gestione di contratti conclusi prima dell’11 luglio 2026, senza rinnovo/novazione; i contratti a tempo indeterminato devono essere estinti o trasferiti entro il 10 gennaio 2028, salvo iniziativa esclusiva del cliente.

Fit & proper e altre discipline attuative: diverse parti entrano a regime con l’adozione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia (e, lato TUF, con disciplina congiunta Banca d’Italia/Consob).

9. Indicazioni operative: checklist per banche, legali e consulenti

Per trasformare la riforma in attività concreta, ecco una checklist essenziale.

A) Se assisti banche italiane o gruppi Governance/fit & proper : aggiorna policy e processi di valutazione (indipendenza di giudizio, tempo, motivazione, misure correttive e decadenza).

: aggiorna policy e processi di valutazione (indipendenza di giudizio, tempo, motivazione, misure correttive e decadenza). M&A e partecipazioni : integra nel processo autorizzativo la componente AML/CFT; aggiorna clausole sospensive, tempistiche e flussi informativi.

: integra nel processo autorizzativo la componente AML/CFT; aggiorna clausole sospensive, tempistiche e flussi informativi. ESG e cripto: verifica se i framework di risk management includono stress test e scenario analysis adeguati; preparati a richieste specifiche della vigilanza.

