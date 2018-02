Il tenore di vita vale ancora per i figli di divorziati

Divorzio, il tenore di vita vale ancora per i figli

Versione PDF del documento

Divorzio, ai figli deve essere garantito il tenore di vita goduto in famiglia

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di divorzio e, in particolare, in riferimento a tanto discusso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Mentre per gli ex coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, il tenore di vita non costituisce più parametro valido, ai figli deve al contrario essere garantito tale stile di vita. La Suprema Corte, con la sentenza n. 3922 del 19 febbraio ha definitivamente chiarito tale aspetto, respingendo il ricorso di un padre, al quale era stato addebitato, in sede di divorzio, l’intero mantenimento dei figli.

Volume consigliato

Assegno divorzile e nuovi parametri dopo la sentenza n. 11504/2017 Manuela Rinaldi, 2017, Maggioli Editore 2017, Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale...



La decisione della Corte d’Appello e la pronuncia del giudice di legittimità

La Corte territoriale aveva determinato, a carico del padre, un assegno di mantenimento a favore dei figli, conviventi con la madre, pari a 600 euro mensili. L’uomo proponeva dunque ricorso in Cassazione, affermando che la statuizione non teneva conto dei corretti parametri di valutazione per la determinazione dell’an e del quantum dell’assegno. I giudici di legittimità hanno invece ritenuto che innanzitutto la determinazione dell’onere di mantenimento è rimessa ad una valutazione del giudice del merito, il quale deve considerare il tenore di vita goduto dai figli quando i genitori avevano ancora in comune.

In particolare, per la determinazione del quantum dell’assegno, la Corte ha chiarito che non è sufficiente considerare il sostentamento dei figli, ma occorre tener conto altresì delle esigenze sociali, sportive e scolastiche degli stessi. In tal senso la pronuncia fa corretta applicazione dei principi cardine contenuti nel codice civile, inerenti la responsabilità genitoriale e i diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli, dei quali devono assecondare le inclinazioni e le aspirazioni.

Per approfondire, leggi Il tenore di vita nell’assegno di mantenimento