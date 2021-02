Divieto di spostamento tra Regioni: proroga fino al 5 marzo

Il divieto di spostamento tra Regioni, anche tra quelle in zona gialla, dovrebbe essere confermato fino al 5 marzo. Alla fine dovrebbe essere il governo uscente, guidato da Giuseppe Conte, a emanare un decreto che confermerà il divieto attualmente in vigore fino al 15 di febbraio, per prolungarlo fino al 5 marzo.

Quando è possibile spostarsi fuori Regione

Il nuovo decreto, ancora a firma Conte, dovrebbe quindi confermare la possibilità di uscire dalla propria Regione solamente per ragioni di lavoro, salute e urgenza, da giustificare attraverso autocertificazione. Dovrebbe restare invariata la possibilità di spostarsi fuori Regione per raggiungere la seconda casa, anche se in zona arancione o rossa, ma solamente se si ha avuto titolo di poterlo fare prima del 14 gennaio: nella seconda casa può andare un solo nucleo familiare per volta. Intanto il 15 febbraio dovrebbero riaprire gli impianti sciistici nelle Regioni gialle, anche se resta il divieto di andare in albergo o nelle case in affitto per brevi periodi.

