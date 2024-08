Divieto di bis in idem non derivante da giudicato: a cosa si riferisce?

A cosa si riferisce il divieto di bis in idem non derivante da giudicato? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 32277 del 23-04-2024 sentenza-commentata-art.-4-2024-08-29T160045.587.pdf 128 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: la violazione del ne bis in idem cautelare

Il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava una richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone, indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato di cui all’art. 38 bis del d.lgs. n. 81 del 2015.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore di uno degli indagati ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui eccepiva la violazione del ne bis in idem cautelare. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il divieto di bis in idem non derivante da giudicato riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (così Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, nonché Sez. 6, n. 41380 del 19/09/2023, e Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, omissis).

Difatti, per gli Ermellini, nel caso di specie, non era in alcun modo ipotizzabile l’applicazione del divieto di bis in idem posto che il procedimento asseritamente relativo ai medesimi fatti e nei confronti della stata persona era pendente in una sede giudiziaria, Torino, ben distinta da quella in cui era radicato il procedimento in esame, Caltanissetta, tenuto conto altresì del fatto che, per nessuno di essi, inoltre, si era pervenuti ad una sentenza irrevocabile.

Potrebbe interessarti anche: Particolare tenuità del fatto: rilevanza per divieto di ‘bis in idem’