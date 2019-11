Avvocato Civilista e Mediatore. Si avvicina al mondo della mediazione frequentando corsi di specializzazione ed approfondimento della materia per arricchire le proprie conoscenze. Si ritiene convinta della grande opportunità che viene offerta agli avvocati ed agli operatori del diritto attraverso la mediazione. Inizia così a mettere in pratica un nuovo modo di essere avvocato. Attualmente collabora come mediatore con Dpl Mediazione & C., a Milano.