Dies a quo del danno subìto dal figlio a causa del farmaco assunto dalla madre in gravidanza

Con la sentenza numero 2375 del 24/01/2024 la III sezione della suprema Corte (Pres. Travaglino – relatore Guzzi) delinea i contorni della prescrizione del danno subito dal soggetto nato con malattia conseguente all’assunzione di farmaco nocivo da parte della madre durante la gestazione, chiarendo anche la ripartizione dell’onere della prova.



1. I fatti

Tizio conveniva in giudizio il Ministero della Salute per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da questi subiti in ragione dell’assunzione da parte della madre del farmaco “Talidomide” durante la gestazione, e che aveva determinato la nascita di Tizio focomelico.

La domanda veniva accolta in primo grado, ove si discuteva soprattutto della intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria, promossa, secondo la prospettazione del Ministero oltre il termine di cui all’art. 2947 cc. Promuoveva appello il Ministero della Salute, e la Corte di appello adita accoglieva il gravame ritenendo prescritto il credito. In particolare la Corte d’appello ribaltava la sentenza di primo grado, non condividendo la tesi del giudice inferiore che aveva individuato il “dies a quo” del termine prescrizionale nella data di presentazione della domanda di indennizzo, ritenendo che fosse “inverosimile o estremamente improbabile che nessun pediatra o medico di base” avesse indicato ai familiari di Tizio – nonché, successivamente, “al medesimo paziente divenuto maggiorenne” – la “possibile causa della sua peculiare infermità“. E ciò in considerazione del fatto che, appena tre anni dopo la sua nascita, con una serie di decreti ministeriali, il Ministero allora della Sanità aveva ritirato dal commercio i farmaci contenenti (Talidomide). Di conseguenza, “pur non sussistendo alcuna ipotesi di sospensione della prescrizione determinata dalla minore età”, il giudice di seconde cure ha ritenuto che il “dies a quo” del termine di prescrizione potesse farsi decorrere “dal compimento della maggiore età da parte dell’interessato, in cui risulta formalizzata la diagnosi di focomelia dalla CMO“.

Tizio ricorre in cassazione, e l’oggetto della valutazione degli Ermellini attiene all’esatta individuazione del dies a quo quinquennale. La critica mossa da Tizio nel ricorso di legittimità attiene alla violazione dell’art. 2935 cc, per avere il Giudice di merito individuato il termine iniziale della prescrizione nella maggiore età di Tizio in luogo del momento della sua conoscenza effettiva della causa della malattia e della responsabilità del convenuto Ministero. Detto termine veniva allegato da Tizio nel giudizio di merito nel momento della presentazione della domanda amministrativa per il relativo indennizzo.

La critica, poi, si estende all’eccessivo e illogico utilizzo delle presunzioni da parte della corte di merito, che ha presunto la informazione ricevuta da Tizio dal medico curante, la conoscenza degli atti amministrativi e delle conoscenze scientifiche, onde anticipare il dies a quo. Con il secondo motivo, poi, si censura l’inversione dell’onere della prova, affermando Tizio che era onere del Ministero provare la conoscenza della patologia e della sua causa, e quindi della responsabilità dell’Ente, in data antecedente a quella certa della domanda amministrativa.

2. Danno del figlio a causa del farmaco assunto dalla madre in gravidanza: l’analisi della Cassazione

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li accoglie in virtù del ragionamento che segue.

La Corte esordisce ricordando che, in relazione al c.d. “exordium praescriptionis“, ha esteso ai danni conseguenti alla somministrazione di farmaci contenente “Talidomide” gli stessi principi enunciati con riferimento ai danni da emotrasfusione di sangue infetto.

In particolare, il precedente riferisce che “anche per il danno da somministrazione di un farmaco senza adeguati controlli sulle potenzialità di produrre effetti collaterali dannosi per la salute” vale l’affermazione per cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre “non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche da apprezzarsi in riferimento al sanitario o alla struttura sanitaria cui si è rivolto il paziente”, occorrendo, in particolare, “accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all’interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze dovendosi accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all’interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze” (Cass. Sez. 63, ord. 3 giugno 2020, n. 10515).

In ragione di tanto, il dies a quo della prescrizione deve coincidere anche in questo caso con la presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo (come previsto dall’art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229), “spettando alla controparte dimostrare, anche attraverso il ricorso a prova presuntiva, che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale all’assunzione del farmaco.”

Ragionamento questo seguito, in termini di premessa, nella sentenza impugnata, sebbene, poi, si ritenga provata, sulla base di un ragionamento presuntivo non corretto, la pregressa conoscenza, o meglio, conoscibilità, da parte dell’interessato, rispetto al momento della presentazione della domanda di liquidazione dell’indennizzo, dell’efficienza causale dell’assunzione del farmaco rispetto alla propria disabilità.

La Corte di merito, infatti, ha reputato “inverosimile o estremamente improbabile che nessun pediatra o medico di base” avesse indicato ai familiari del A.A. – nonché, in seguito, “al medesimo paziente divenuto maggiorenne” – la “possibile causa della sua peculiare infermità”, facendo risalire, in ogni caso, almeno all’anno in cui risulta formalizzata la diagnosi di focomelia dalla CMO”, la conoscenza della eziopatogenesi dell’infermità.