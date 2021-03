Decreto Ristori, alcune anticipazioni

Il Governo Draghi è al lavoro da giorni sul nuovo decreto Legge, detto “Sostegno” che dovrebbe portare i ristori economici annunciati.

Decreto Ristori: Contributi a fondo perduto

I contributi a fondo perduto saranno:

destinati sia a professionisti che imprese con un fatturato fino a 5 milioni di euro

con un fatturato fino a 5 milioni di euro senza distinzione di codici Ateco

erogati in percentuali diverse sulla base del fatturato (aliquote inferiori all’aumentare del fatturato)

per i soggetti che abbiano avuto perdite almeno del 33% calcolate sulla media mensile del 2020 rispetto a quella del 2019

calcolate sulla media mensile del 2020 rispetto a quella del 2019 per start up senza fatturati precedenti di confronto dovrebbe esserci un sistema di calcolo ad hoc.

Decreto Ristori: Cassa integrazione

Gli ammortizzatori sociali già in vigore da un anno : Cassa integrazione ordinaria, Cassa in deroga, CISOA, Assegni ordinari e TIS con causale COVID 19, verrebbero finanziati ancora per tutto il 2021.

Decreto Ristori: Blocco licenziamenti

Fino al 30 giugno 2021 blocco dei licenziamenti.

Decreto ristori: Congedo Parentale e Bonus baby sitter

Per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie in vista di nuove chiusure delle scuole, il Governo assegnerà almeno 200 milioni di euro per nuovi congedi parentali straordinari alle famiglie i cui figli siano ancora costretti a rinunciare alla scuola in presenza .

Si tratterebbe di una riproposizione dei congedi indennizzati al 50%, scaduti a fine 2020 per lavoratori dipendenti con figli under 14 ( o forse under 16). La durata dovrebbe essere legata sia ai periodi di quarantena obbligatoria che alla didattica a distanza. Non si esclude neppure la ripresa dei bonus baby sitter per gli stessi periodi, riservati ai lavoratori autonomi.

Sospensione cartelle e obblighi fedeltà fiscale

Proroga della sospensione delle cartelle della Rottamazione Ter e Saldo e stralcio, comunicato sul sito del Ministero dell’Economia a ridosso della scadenza del 1 marzo.

