Decreto Fiscale 2025: cosa cambia davvero per autonomi e imprese

Con l’approvazione del Decreto Fiscale il 12 giugno 2025, il Governo ha introdotto un pacchetto di misure che tocca da vicino il lavoro di professionisti, studi associati, imprese e consulenti fiscali. Il provvedimento mira a semplificare alcuni adempimenti, chiarire fattispecie reddituali controverse e posticipare le scadenze di pagamento. In questo contributo esaminiamo le novità con un taglio pratico, indicando le implicazioni applicative e suggerendo strategie operative utili per i soggetti coinvolti.

La misura lascia esclusi i contribuenti in regime ordinario, in contrasto con l’esigenza di equità. Chi assiste contribuenti misti dovrà spiegare questa discrasia con molta chiarezza.

Il differimento al 21 luglio 2025 (e al 20 agosto con 0,4% di maggiorazione ) per i soggetti ISA e forfetari è una misura che agevola la gestione della liquidità, specie per chi lavora in settori stagionali o a parcelle irregolari. Cosa fare subito:

Attenzione: l’agevolazione non riguarda le spese di rappresentanza , che restano vincolate alla tracciabilità. Serve dunque una chiara classificazione delle spese nei report mensili per evitare contestazioni.

L’estensione della deducibilità alle spese per viaggio, vitto e alloggio sostenute all’estero anche senza mezzi tracciabili rappresenta una svolta importante per i professionisti che operano su scala internazionale o seguono clienti esteri. Ricadute operative:

3. Rimborso spese fuori dall’imponibile: vantaggi immediati per i forfetari



Dal 2025, i rimborsi di spese sostenute in nome e per conto del cliente non rilevano più fiscalmente per i professionisti in regime forfetario.

Implicazioni dirette:

Maggiore agibilità nell’accettare incarichi con anticipo spese.

Riduzione del rischio di fuoriuscita dal regime per superamento del tetto massimo.

Necessità di formalizzare per iscritto la delega e il nesso funzionale tra spesa e incarico.

Sarà utile dunque per chi se ne occupa predisporre una clausola contrattuale ad hoc per disciplinare i rimborsi fuori fattura, specificando che l’intervento è su richiesta del cliente, senza aggravio per il professionista.