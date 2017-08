Danno da immissioni risarcibile anche in assenza di danno biologico

Qui la sentenza: Corte di Cassazione - sez. II civile - ordinanza n. 20445 del 28-8-2017

Il danno da immissioni rumorose è risarcibile anche in assenza di danno biologico. Si tratta di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il fatto.

Un condomino conveniva in giudizio proprietario e conduttore di una falegnameria per chiedere inibitoria di immissioni di polveri, vapori e rumori. Il Tribunale accoglieva la domanda, che tuttavia veniva travolta dalla Corte di Appello, la quale affermava che il danno da immissioni sarebbe risarcibile solo ove ne sia derivata comprovata lesione della salute, non essendo risarcibile la minore godibilità della vita. Il condomino ricorreva in cassazione.

La decisione.

Stilettata del Supremo Collegio alla Corte di appello che si riporta testualmente: “al di là di remoti precedenti citati dalla corte d’appello e rimontanti a epoca in cui né la materia del danno alla salute né quella dei rimedi in tema di immissioni avevano conosciuto l’attuale sistemazione sorretta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, vada data continuità al principio da reputarsi oramai sufficientemente consolidato nella giurisprudenza di questa corte (Cass. Sez. U. 01/02/2017, n. 2611, in relazione alla trattazione anche di una questione di giurisdizione; ma v. anche ad es. Cass. 19/12/2014, n. 26899 e 16/10/2015, n. 20927), secondo il quale il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all’interno di un’abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi ( vedi Cass. 16/10/2015, n. 20927)”.

Conseguentemente, secondo la Cassazione, la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni o sulla base delle nozioni di comune esperienza.