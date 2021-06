Dalla Basaglia alle R.E.M.S.: l’evoluzione normativa e culturale del sistema di assistenza al paziente psichiatrico-forense

sommario:Introduzione. – 1. L’evoluzione normativa del sistema italiano di assistenza sino al 1978 – 2. La svolta umanizzante dell’esperienza di Gorizia. – 3. La Legge Basaglia e il sistema di assistenza al paziente psichiatrico-forense. – 4. Conclusioni

Introduzione

Presentata solo sei mesi prima in Parlamento da Bruno Orsini, la Legge 13 maggio 1978 n. 180, più conosciuta come Legge Basaglia in tema di “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori” ha rappresentato, sin da subito, più che un semplice intervento normativo una vera e propria rivoluzione culturale avendo avuto, tra l’altro, il merito di aver reso la psichiatria italiana famosa nel mondo[1]. Nei giorni concitati successivi all’omicidio di Aldo Moro, avvenuto il 9 maggio 1978, il Parlamento italiano, grazie all’accordo intercorso tra Amintore Fanfani, presidente del Senato, e Pietro Ingrao, presidente della Camera, ebbe la forza di accelerare l’approvazione della Legge n. 180, in modo da evitare la consultazione popolare promossa dai Radicali che, di fatto, avrebbe esposto il paese ad un vuoto normativo[2]. Il rapidissimo quanto inconsueto iter parlamentare, consentì all’Italia, a settantaquattro anni dalla temibile Legge n. 36/1904[3], di dotarsi di un innovativo sistema di assistenza ai pazienti con patologie di natura psichica; nel giro di pochi mesi dalla sua approvazione la novella normativa venne recepita dalla Legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale[4], fissando quelli che sarebbero stati i punti imprescindibili dell’approccio sistematico al trattamento di patologie psichiche.

L’evoluzione normativa del sistema italiano di assistenza sino al 1978.

Ai sensi della legge n. 36 del 1904 i malati con disturbi psichici erano considerati irrecuperabili e pericolosi socialmente, con la conseguenza del loro allontanamento dalla società, dalla famiglia e della reclusione all’interno dei manicomi[5]. Le radici culturali della legge n. 36, una norma più di ordine pubblico che sanitaria, si rinvenivano nell’evoluzione sociale ed economica iniziata sul finire del diciottesimo secolo laddove, per razionalizzare la produzione industriale, presupposto pratico della emergente società borghese, si procedette sistematicamente all’emarginazione dei soggetti socialmente improduttivi. Si trasformò “lo strano” del villaggio, prima compatito e tollerato, nel “matto”. Il suo mancato rispetto delle convenzioni sociali generava nella comunità, senza discrimine alcuno, un giudizio di pericolosità sociale e di scandalo[6].

Era quella l’epoca degli istituti di segregazione che, a seguito delle innovative idee illuministiche divulgate dalla Rivoluzione francese, cedettero il passo agli istituti manicomiali. A seguito dell’affermazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino, medici illuminati come Philppe Pinel (Jonquières 1745 – Parigi 1826) iniziarono a considerare la follia alla stregua di una “malattia” da curare. L’istituzione manicomiale, che durante tutto il diciottesimo secolo si diffuse in Europa, rappresentò un notevole passo avanti rispetto agli istituti di segregazione del passato, in quanto fondata su obiettivi di cura e di ricerca medica, pur mantenendo, tuttavia, una contiguità latente con gli istituti del passato, in quanto, in termini pratici, la “cura” andava a sovrapporsi con l’obiettivo del controllo e quindi del contenimento dei malati.

Era quindi questo il substrato culturale che rifluì nella normativa del 1904, una legge in bilico tra l’assistenza e la sicurezza, tra la pietà e la paura, che continuava a stabilire il confine tra l’uomo che difronte alla società aveva il diritto di essere difeso e il malato che, in quanto tale, perdeva questo diritto essendo giudicato dalla società pericoloso per sé e per gli altri, oltre che di pubblico scandalo[7].

Un primo tentativo di riforma fu quello attuato nel 1968 dall’allora Ministro alla sanità Luigi Mariotti con la Legge n. 431 attraverso la quale, pur conservando l’impianto della sanzione giuridica previsto dalla Legge n. 36 del 1904, secondo il quale il soggetto pericoloso per sé e per gli altri veniva sottoposto a ricovero coatto disposto dalla magistratura[8], si eliminò l’iscrizione al casellario giudiziario, prevedendo non solo la possibilità del ricovero volontario[9] presso l’ospedale psichiatrico e il mantenimento dei diritti civili, ma soprattutto l’istituzione dei primi centri di salute mentale sul territorio nazionale.

La svolta umanizzante dell’esperienza di Gorizia.

I quarantuno anni dalla scomparsa di Franco Basaglia (Venezia, 11 marzo 1924 – Venezia, 29 agosto 1980) e i cinquantatré dal dossier televisivo di Sergio Zavoli per la Rai dal titolo “I giardini d’Abele” del 1968, con cui si aprirono le porte dell’ospedale psichiatrico di Gorizia, ci permettono di analizzare con lucidità ed obiettività l’immane lavoro che portò, in un periodo di decisivi cambiamenti sociali, economici e legislativi, quale quello degli anni sessanta/settanta, al superamento dell’istituzione manicomiale[10].

Appare dunque necessario, al fine di comprendere compiutamente la portata innovativa della riforma Basaglia, partire dalla critica che lo stesso Franco Basaglia mosse sia alla comunità terapeutica che alla psichiatria di settore chiedendo con forza l’abolizione dell’ospedale psichiatrico[11] visto come “nucleo centrale della sanzione che, storicamente, ha etichettato e discriminato il malato di mente”.[12] In una società in cui si diffondevano sempre con maggiore insistenza i “giudici della normalità”[13], in cui ormai la biopolitica sviluppava tecniche di regolamentazione di tutti gli aspetti del vivere quotidiano, l’ospedale psichiatrico, quale vera e propria società di esclusi, divenne da un lato la fucina in cui si sperimentava sui malati di mente – vere e proprie cavie umane oggettivate e ridotte ad un numero – il potere normalizzante che da li a breve avrebbe investito l’intera società e dall’altro il “punto d’appoggio per la sorveglianza medica della popolazione esterna”[14]. La svolta umanizzante dell’ospedale psichiatrico di Gorizia si mostrò al mondo in tutta la sua dirompente drammaticità proprio nel dossier televisivo di Sergio Zavoli del 1968, allorquando venne portata all’interno delle case degli italiani la cruda drammaticità di un luogo di sofferenza in cui iniziavano a sparire le disumane pratiche della contenzione forzosa. Per la prima volta Basaglia e Zavoli raccontarono, attraverso le telecamere, cosa realmente si celasse dietro i cancelli di un “manicomio”, come si viveva il dolore e la sofferenza “dentro” e come si fosse elaborato questo cambio di passo dalla considerazione di un paziente da esorcizzare, contenere e relegare a quella di una persona sofferente di cui prendersi cura. La malattia non venne più considerata una vergogna come la cura non doveva più rappresentare una colpa[15]. “I giardini di Abele” altro non erano che i giardini dei fratelli scomodi in cui si consumava l’ipocrisia con la quale ci si metteva a riparo da un caso di coscienza. Sono i nuovi lebbrosari, i nuovi bacini di scarico, quei luoghi in cui si va “per imparare a morire”[16], le nuove isole di esclusione della società dei sani posizionati, il più delle volte, in fondo ai viali di periferia, così per tenere a riparo le coscienze dalla loro immagine. Fu questo il substrato che nel novembre del 1962 portò l’equipe psichiatrica diretta da Franco Basaglia ad aprire il primo reparto dell’ospedale, inaugurando anche in Italia la comunità terapeutica. La vita dell’ospedale venne regolata da assemblee di reparto e da assemblee generali. I malati attraverso una continua comunicazione con chi li curava riacquistarono un ruolo umano e sociale gestendo sé stessi e la loro esistenza. Basaglia soppresse la natura carceraria dell’istituzione iniziando a studiare la natura del pregiudizio, ritenendo più importante la persona malata che la malattia, avvicinandosi alla persona che soffre in un modo estremamente dialettico partendo dall’assunto di base che considera il malato espressione di una nostra contraddizione sia sociale che medica ma soprattutto, sulla semplice constatazione che, alla fine, “visto da vicino, nessuno è normale!

La Legge Basaglia e il sistema di assistenza al paziente psichiatrico-forense.

Come già anticipato, il punto di svolta del sistema di assistenza al paziente psichiatrico si ebbe solamente con la Legge n. 180 del 1978, la quale, già dal titolo (“Norme per gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari ed obbligatori”), lasciava intendere come il punto d’indagine si fosse spostato dalla malattia alla “risposta istituzionale” della ricerca della cura della malattia[17]: “l’oggetto non è più, come nelle vecchie normative, la determinazione dei confini della malattia e l’identificazione delle sue categorie, ma è il trattamento della malattia, ed è sulle forme e le ragioni di questo trattamento che interviene la legge”[18].

La riforma attuata con la novella, mettendo al centro dell’indagine medico diagnostica “la malattia” e ponendo a “carico del medico il dovere di agire in senso terapeutico, facendosi carico della saluta psichica della persona, invece che della difesa della società”[19], rimosse il concetto di pericolosità del malato per sé e gli altri disponendo, raccogliendo le indicazioni di Basaglia, il trattamento sanitario basato sul diritto della persona alla cura e alla salute nonché il rispetto dei diritti umani. Vennero chiusi gli OP su tutto il territorio nazionale disponendo l’istituzione di strutture alternative al manicomio, la previsione dei Servizi psichiatrici territoriali come fulcro dell’assistenza psichiatrica, l’istituzione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (Spdc) all’interno degli ospedali generali per il trattamento delle acuzie, gli interventi terapeutici urgenti in caso di rifiuto di cure e mancanza di idonee condizioni per il trattamento extra-ospedaliero e il trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

La conquista di civiltà, che costituì il senso più profondo della riforma Basaglia, era ed è nel concetto innovativo di centralità della persona[20]: si estende perentoriamente il principio costituzionale di cui all’art. 32 Cost.[21], riguardante la volontarietà del trattamento sanitario, anche ai malati di mente, per cui, salvo i casi previsti dal TSO, “gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali [saranno] attuati di norma dai servizi psichiatrici extraospedalieri”, dando così dignità ai malati psichici, contribuendo a riconoscerli come persone a tutti gli effetti[22].

Si passava quindi da un sistema di “reclusione” o di “custodia” [23] ad uno in cui “si prende in carico” il “malato” psichico, mettendo in risalto tutti gli aspetti legati ad esso, siano essi di natura biologica che psicologica o sociale[24]; attraverso l’ascolto e l’accoglienza del paziente, il terapeuta pone le basi di quella collaborazione attiva prodromica all’avvio effettivo della riabilitazione psichiatrica[25].

Andò quindi all’Italia il primato di aver disposto per prima la chiusura dei manicomi civili riformando, in maniera decisamente radicale, l’approccio al metodo classico di cura delle patologie di natura psichica, facendo si che tale modello facesse scuola in Europa, essendo il suo tracciato, quello più rispettoso dei diritti umani. La Basaglia rappresentò lo slancio necessario al superamento del binomio cura-custodia aprendo la strada alla negazione dell’equivalenza malattia mentale-pericolosità sociale.

Tuttavia la riforma Basaglia non produsse effetto alcuno sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari che dal 1975, a seguito della riforma dell’ordinamento penitenziario, avevano sostituito i manicomi criminali. Quali strutture controllate dal Ministero di Grazia e Giustizia e non da quello della Sanità come i manicomi civili, atteso che la riforma Basaglia atteneva la “sanità” e non la “giustizia”, gli O.P.G. “sfuggirono” alla riforma restando ancorati ad un sistema psichiatrico/forense di impianto ottocentesco. Le resistenze maggiori all’applicazione della riforma Basaglia anche agli O.P.G. si ebbero proprio nel momento in cui si dovette applicare al “matto”, resosi “criminale”, una verifica psichiatrica della sua intrinseca pericolosità sociale.

Pur essendo pacifico come il concetto di pericolosità sociale fosse soggetto ad apprezzamenti meramente soggettivi, mancando un metodo scientifico idoneo a dimostrare in modo certo ed univoco che il soggetto, in futuro, non si renderà più autore di reati, non si è ancora riusciti a proporre, ad oggi, un modello alternativo.

Agli O.P.G. non vennero, però, più destinati, indistintamente, tutti gli autori di reato, ma solo quei soggetti ritenuti, a seguito di una perizia psichica nel corso del giudizio, incapaci di intendere e di volere[26] al momento della commissione del fatto e per tale motivo prosciolti applicando, tuttavia, una misura di sicurezza detentiva qualora sussistente il requisito della “pericolosità sociale”[27].

L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario ebbe, quindi, una duplice funzione: di custodia per la difesa sociale, di cura e trattamento per il reinserimento del soggetto nella società. Il sistema detentivo degli O.P.G. tuttavia nel corso degli anni tradì le finalità iniziali tant’è che nel 2008 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura denunciò le condizioni in cui versava l’O.P.G. di Aversa, gettando luce su un intero sistema ormai in crisi, laddove le condizioni di detenzione erano diventate inumane con pazienti seminudi, legati per giorni a un letto di contenzione, abbandonati nei corridoi, con carenza di assistenza sanitaria.

Alla luce di questa fortissima denuncia si palesò, improcrastinabile, la necessità di voltare pagina. Tanto si realizzò con tre provvedimenti ad hoc: il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero di Grazia e Giustizia a quello della Sanità (2008) e successivamente, con l’introduzione delle R.E.M.S – Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza – (2012) e con la Legge n. 81 del 2014 la quale sancì, ponendo così un punto fermo alla problematica, come le misure di sicurezza detentive non potessero durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso ponendo, quindi fine alla triste pratica dell’”ergastolo bianco”.

Tuttavia, come già detto, anche dopo la novella del 2014, è ancora la “pericolosità sociale” a determinare il futuro del paziente psichiatrico-forense; questi assume lo status di “internato” in una R.E.M.S. quando, all’esito del processo, il magistrato abbia dichiarato l’alta probabilità della recidiva ritenendo qualsiasi altra misura non adeguata a far fronte alla sua pericolosità. Le R.E.M.S. non sono altro che strutture residenziali socio-sanitarie di piccole dimensioni con la finalità di curare e non di recludere o punire l’autore del reato affetto da disturbi mentali e ritenuto socialmente pericoloso alla luce dei criteri delineati dall’art. 133 c.p.[28].

Con l’introduzione delle R.E.M.S. vennero adottate nuove linee guida di approccio alla problematica[29] dando priorità alla cura e alla centralità del progetto terapeutico individualizzato (la cui assenza è stata espressamente ritenuta elemento su cui non può fondarsi un perdurante giudizio di pericolosità sociale), laddove appare più rispettoso della dignità umana “immaginare e costruire percorsi” che individuare “luoghi dove alloggiare le persone con problematiche”.

A tal fine, per ogni paziente internato, deve essere redatto, entro 45 giorni dal suo ingresso, un Progetto Terapeutico-Riabilitativo Personalizzato, sottoposto a controllo e revisione periodica; tale metodologia recepisce a pieno il principio espresso dalla Corte Costituzionale laddove le esigenze di tutela della collettività non potranno mai giustificare misure a danno del paziente[30]. A queste deve aggiungersi la territorialità delle medesime cure in base alla quale, la presa in carico dei servizi di salute mentale, deve essere effettuata presso il territorio di residenza o comunque di provenienza dell’interessato, onde evitare un eccessivo e inutile eradicamento del malato psichiatrico dal proprio territorio, con conseguenti enormi difficoltà nella ricollocazione del medesimo, una volta terminate le cure o comunque la fase patologica acuta.

In ultimo, viene affermato, il principio, a mio avviso, più significativo dell’intervento normativo, ossia quello della residualità e transitorietà della misura di sicurezza detentiva, dovendosi ritenere il ricovero nella R.E.M.S. uno strumento di extrema ratio, utilizzabile soltanto laddove le misure di sicurezza non detentive non siano assolutamente praticabili, prevedendo di definire tempi certi e impegni precisi per la dimissione delle persone internate per le quali l’autorità giudiziaria escluda la sussistenza della “pericolosità sociale”. La collaborazione tra autorità giudiziaria, avvocatura e dipartimenti di salute mentale, attraverso l’attuazione di protocolli di intesa porterebbe sicuramente anche alla risoluzione della problematica delle liste d’attesa[31] per l’ingresso nelle R.E.M.S., garantendo l’ingresso in tali strutture solo ed esclusivamente di pazienti a cui necessita un intervento contenitivo, superando il problema della detenzione in carcere, in palese violazione dell’art. 13 della Costituzione[32], di soggetti assolti per infermità mentale e destinati a misure di sicurezza detentive[33].

Conclusioni

Pur forti dell’esperienza maturata con la Legge Basaglia, emerge ancora oggi una evidente dicotomia tra i soggetti che rientrano nella riforma e che quindi saranno ospitati in una R.E.M.S., con un innegabile passo in avanti rispetto al passato e chi dovrà restare in carcere pur in presenza di disagi psichici anche decisamente evidenti; per queste persone il problema è di duplice natura: l’inidoneità del regime detentivo carcerario nella cura delle patologie/disagi da cui è affetto e l’ancora assoluta inadeguatezza agli standard europei del sistema carcerario italiano[34].

