"Crisi di impresa" e prospettive de iure condendo

Introduzione

Conclusioni

Volume

Bibliografia

Introduzione

Le imponenti dimensioni dell’articolato normativo nascente dalla legge delega del 19 ottobre 2017 n.155, oggi denominato “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” (C.C.I.I.), impediscono una trattazione punto per punto di tutte le novità che hanno fatto e stanno per fare ingresso nel nostro ordinamento. Il presente elaborato, sviluppato in occasione degli incontri seminariali del corso “Crisi d’impresa: riflessioni tra criticità e opportunità” svoltisi presso la Fondazione Astrea di Catanzaro, realizza un rapido vademecum su alcuni mutamenti, presenti e futuri, apportati dal nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza e ritenuti particolarmente significativi. L’indagine prende le mosse dalle questioni di carattere generale e dunque dalle scelte lessicali e culturali del legislatore e analizza le ricadute esegetiche delle disposizioni normative contenute all’art. 2 C.C.I.I., definito norma vocabolario.

L’analisi prosegue sulle disposizioni del codice civile mutate a far data dal 16 marzo 2019 per effetto dell’entrata in vigore del C.C.I.I., intorno alle quali si sviluppano riflessioni circa l’opportunità delle modifiche rispetto ai modelli societari che la nostra tradizione giuridica ha da sempre colorato di semplicità e flessibilità.

Nell’ultima parte del presente elaborato, l’attenzione si concentra sull’istituto del concordato preventivo, al centro di un cantiere legislativo attivo da oltre due lustri, ed in particolare sul concordato in continuità aziendale, sensibilmente innovato dalla Riforma Rordorf, la quale sembra esprimere un favor per gli strumenti di composizione della crisi di tipo negoziale; suscitando però qualche perplessità dal punto di vista costituzionale. L’ultimo istituto, oggetto di indagine, è l’Organismo di composizione della crisi (c.d. OCRI) ed i sistemi di allerta, indiscusse novità del neo codice. Nelle battute finali del presente elaborato si tratta della opportunità di questi strumenti in relazione alle realtà imprenditoriali destrutturate e fuori mercato che pur vivono ed alimentano il nostro Paese, con spunti di riflessione circa il ruolo centrale del Pubblico Ministero e la riservatezza che avrebbe dovuto tingere le procedure di composizione della crisi, almeno nelle intenzioni dei padri della Riforma.

Un quadro sinottico sulla Riforma Rordorf: il decreto legislativo 14 gennaio 2019, il c.d. “Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza”. Il rapporto tra il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza ed il Codice Civile.

L’impianto normativo: le norme vigenti e la vacatio legis.

La crisi aziendale rappresenta un fenomeno di grande attualità. Le imprese deboli e in difficoltà economica e finanziaria hanno sofferto crisi rapidamente degenerate in dissesto. In questo contesto è emersa: l’improcrastinabile necessità di prevedere e prevenire il fenomeno della crisi d’impresa, in quanto la tempestività nella previsione può accrescere le probabilità di risoluzione delle problematiche aziendali e l’esigenza di privilegiare i segnali di allerta utili per l’avvio delle procedure finalizzate a superare positivamente la crisi d’impresa. Ed è in questo contesto che il Governo – con la L. 19 ottobre 2017 n.155 – è stato delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. Dopo l’approvazione della legge delega n. 155/2017, il Governo ha istituito la c.d. “seconda Commissione Rordorf” al fine di realizzare un articolato normativo contenente l’attuazione della delega: nasce così, dopo non poche revisioni, il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza[1] (C.C.I.I.). Quest’ultimo – suddiviso in quattro parti – consta al suo interno di 391 articoli, dei quali, alcuni vigenti dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del d. lgs. 14 gennaio 2019. Sono pertanto attualmente in vigore norme sulla competenza del tribunale, individuato avendo riguardo al luogo in cui il debitore ha il principale centro degli interessi, norme sugli obblighi della società in tema di rilevazione della crisi e norme sulle azioni di responsabilità.

Tra le norme entrate in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto legislativo, l’art. 377 C.C.I.I. introduce un’importante novità in tema di azioni di risarcimento del danno. La norma inserisce un criterio di misurazione del danno risarcibile nel caso in cui gli amministratori della società al sopravvenire di una causa di scioglimento violino l’obbligo di gestione conservativa ex art. 2486 c.c. recando pregiudizio alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi. L’art. 377 C.C.I.I. prevede inoltre, che accertata la responsabilità, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificato lo scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Altre norme attualmente in vigore intervengono sulla certificazione dei debiti contributivi e premi assicurativi, sulle spese e sui compensi del curatore in caso di revoca sul fallimento.

La restante porzione del C.C.I.I., invece, dovrà attendere l’agosto del 2020 per diventare normativa vigente: tale vacatio legis mira a consentire alle imprese di dotarsi dei presidi occorrenti per adeguare le proprie strutture alle innovazioni elefantiache che la nuova legge promette di introdurre nel nostro ordinamento giuridico. L’intento del legislatore è quello di creare un testo unico della crisi d’impresa e pervenire ad una riforma complessiva della materia. Nel fare ciò il Governo, nella Relazione Illustrativa al C.C.I.I. e nei lavori preparatori che ne hanno preceduto la parziale emanazione, dichiara di aver preso spunto dalle indicazioni fornite dall’Unione Europea[2] e dai principi elaborati dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). Per il suo articolato normativo, di massicce dimensioni, il legislatore ha scelto una nomenclatura piuttosto significativa, generando nel pubblico di pratici e teorici non poche aspettative. La riforma Rordorf ha denominato il proprio elaborato “Codice”. Nella nostra tradizione culturale ancor prima che giuridica, il termine designa un corpus normativo che regola in maniera esaustiva un determinato settore dell’ordinamento ed accoglie una nuova concezione di rapporti tra individui e società. L’opera codicistica è un’opera monumentale che si colora di potenza espressiva, semplicità di linguaggio e coerenza logico-argomentativa, caratteristiche che coloro i quali hanno manifestato le prime impressioni sul C.C.I.I. sembrano non aver ravvisato[3].

Il legislatore che decide di codificare assume l’enorme responsabilità di disciplinare, senza pretesa di definitività ma con l’obiettivo dell’esaustività, un preciso ambito dell’ordinamento giuridico. La scelta della locuzione sembra essere un’adesione alle mode linguistiche del tempo in cui le codificazioni sembrano moltiplicarsi [4]. Sotto il profilo applicativo la scelta lessicale crea degli interrogativi circa il rapporto che verrà ad instaurarsi tra il C.C.I.I. ed il Codice Civile, all’interno del quale, importanti norme relative agli obblighi dell’imprenditore ed agli obblighi degli organi di controllo dell’impresa collettiva, sono già state modificate. Imprenditori ed organi di controllo sono ora destinatari di obblighi e doveri la cui inosservanza comporterà conseguenze in punto di responsabilità e sanzioni[5]. Il problema centrale è il coordinamento delle due normative, in ragione del fatto che la disciplina del debito, del credito, della responsabilità patrimoniale del debitore e della conservazione della garanzia patrimoniale del creditore sul patrimonio del debitore risiedono nel Codice Civile.

Nella trama normativa del C.C.I.I. mancano operazioni di raccordo con i principi generali del codice civile e forse anche con la nozione di imprenditore fornita dall’art. 2082 c.c. Trattasi di un argomento che il legislatore trascura ma che non potrà essere trascurato da giudici ed interpreti, presto chiamati ad armonizzare le due discipline codicistiche. In ultimo, ad un codice delle procedure concorsuali, che per espressa manifestazione dei suoi redattori persegue “un’opera di armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro, con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori” si chiede la realizzazione di alcuni obiettivi[6], che possiamo così sintetizzare: si chiede di realizzare un equilibrio degli interessi in gioco, di presentare nuove e migliori forme di intervento sulla crisi e di limitare lungaggini procedurali e dispersione di risorse economiche.

I tre aspetti saranno esaminati nel corso del presente elaborato, con la consapevolezza che interrogarsi su istituti non ancora vigenti, sui quali si registrano già ferme opposizioni, può prestare il fianco a esercizi meramente teorici, ma con la convinzione che gli interrogativi di tipo teorico e dottrinale sono i soli che consentono di arginare gli effetti dirompenti di una neonormativa che si mostra già dalle prime battute lontana dagli standard attesi.

Il linguaggio del legislatore: i nuovi significati di crisi, insolvenza sovraindebitamento. Dubbi interpretativi ed esegetici

Volendo prendere le mosse dalle questioni di carattere generale per poi recarsi all’analisi degli aspetti pratici e maggiormente problematici, il primo argomento riguarda l’opportunità di alcune scelte lessicali operate dal legislatore della Riforma. Il Titolo I, Capo I, del nuovo Codice contiene disposizioni generali, principi e definizioni recanti al loro interno una svolta culturale. L’art. 2 del C.C.I.I. in particolare, offre una nuova definizione del termine crisi, intesa come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Segue, sempre all’art. 2 C.C.I.I., una nuova definizione di insolvenza, intesa come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ed una nuova definizione di sovraindebitamento, ovvero lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il C.C.I.I. offre poi nuovi significati ai significanti di impresa minore, consumatore, società pubbliche, grandi imprese, gruppo di imprese, ecc. La norma vocabolario, almeno nelle intenzioni dei riformatori, sembra destinata a fissare con forza i significati nuovi così da non incorrere in future alterazioni interpretative. L’esigenza di sintesi esclude la trattazione di ogni singola voce contenuta all’art. 2 C.C.I.I., ci si soffermerà pertanto su quelle di maggiore impatto sistematico e prima ancora si tenterà di sciogliere dei nodi di carattere esegetico.

Le tre definizioni sopramenzionate, contenute all’art. 2 C.C.I.I., fanno riferimento ai soli profili finanziari e agli aspetti economici e non anche a quelli patrimoniali dell’imprenditore.

Nella definizione di crisi, il riferimento è alle difficoltà economiche e finanziarie del debitore, che rendono probabile l’insolvenza e si manifestano come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate. Innanzi alla nuova definizione di crisi sorge immediatamente un problema sul piano applicativo circa la possibilità per l’imprenditore, che sia ancora in grado di pagare i propri debiti, di accedere al concordato.

L’articolato normativo sembra poi contenere una duplice definizione dello stato d’insolvenza: la prima è quella fornita dal n. 2 dell’art. 2 C.C.I.I., la seconda potrebbe essere tratta dal n. 1 del medesimo articolo, in cui si afferma che lo stato di crisi si manifesta nella inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Tale duplicazione di significati – escludendo un’esemplare ipotesi di contraddizione normativa – tradisce l’intenzione del legislatore di distinguere l’insolvenza dalla “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici”. Metro di misura per distinguere la crisi dall’insolvenza sembra essere l’impossibilità di adempiere, probabile nella prima ipotesi, certa nella seconda. Se, pertanto, nello stato di crisi l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rende probabile (in prospettiva) l’impossibilità di adempiere, può affermarsi a contrario, che nello stato di insolvenza, l’inadeguatezza dei medesimi flussi è certa perché attuale e quindi si sostanzierebbe in una vera e propria cessazione dei pagamenti. Se gli esiti di questo procedimento ermeneutico sono corretti[7], non si può tacere l’analogia tra il C.C.I.I. ed il codice di commercio del 1882 che individuava il presupposto del fallimento in una cessazione materiale dei pagamenti, creando così l’equivoco concettuale per il quale, l’impossibilità di adempiere e la cessazione dei pagamenti sarebbero in rapporto di causa ad effetto.

Certo, è ragionevole presumere che la cessazione dei pagamenti non dipende da un’iniziativa capricciosa del debitore, ma questo è il prodotto di una regola empirica, di una presunzione che non si erige su precetti della logica che dovrebbero fondare ogni argomento giuridico. L’impossibilità di adempiere può sussistere anche quando non è cessata l’attività solutoria, ma considerazioni di tal specie possono farsi solo con lo sguardo rivolto allo scenario economico e patrimoniale (e non solo finanziario) dell’impresa e ai rapporti obbligatori da essa instaurati, perché anche l’insolvenza come la crisi, può fondarsi su una valutazione di tipo prognostico. L’impiego di un lessico vago ed ambiguo, mutuato dalle scienze aziendalistiche e trasmigrato all’interno di un corpus normativo che si prefigge la soluzione di problematiche di diritto societario, non è privo di ricadute sul piano pratico. Cristallizzare i significati di crisi, insolvenza e sovraindebitamento in locuzioni vaghe ed equivoche offre spazio a distorsioni interpretative, producendo un risultato opposto a quello perseguito dai riformatori.

Le novità normative a far data dal 16 marzo 2019. Il nuovo art. 2086 c.c., gli assetti organizzativi societari e la responsabilità degli amministratori. La competenza per materia: un’occasione perduta

Dopo una breve trattazione sulle questioni di carattere generale e sulle ricadute esegetiche del nuovo dettato normativo è ora possibile e necessaria una disamina su alcune norme in vigore a far data dal 19 marzo 2019. L’art. 374 C.C.I.I. sugli assetti organizzativi dell’impresa sostituisce la rubrica dell’art. 2086 c.c. con la locuzione “Gestione dell’impresa” e vi aggiunge: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Con tutta evidenza, le disposizioni contenute nel riformato articolo 2086 c.c. pongono in capo all’imprenditore di qualunque modello societario, di qualunque dimensione, il dovere di istituire assetti organizzativi a prescindere dallo stato di crisi. In linea con questo modello gestionale[8], il successivo art. 376 C.C.I.I. sugli assetti organizzativi societari, modifica l’art. 2257 c.c. estendendo a tutti i modelli societari (società di persone e società di capitali) i doveri previsti dal riformato art. 2086, II comma, c.c. (ne consegue la modificazione sistematica degli artt. 2257, 2380 bis, 2409 novies, 2475 del codice civile).

In tema di società semplice, per effetto dell’art. 376 C.C.I.I., si introduce all’art. 2257 c.c. una nuova previsione, in virtù della quale la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto del summenzionato art. 2086, II comma.

Persino dunque la società semplice, designata e disegnata per l’esercizio dell’attività non commerciale e pertanto impiegata alle sole imprese agricole, finisce sotto l’imperatività del riformato art. 2086 c.c. e, sotto il suo tenore, l’impresa semplice ovvero l’impresa agricola, ha l’obbligo di attrezzarsi di strumenti utili alla tempestiva rilevazione della crisi. Non solo le dimensioni, ma spesso le realtà socioculturali all’interno delle quali nascono e vivono le società semplici, rendono barocca la nuova previsione normativa. Sempre l’art. 376 C.C.I.I. inserisce un’ulteriore previsione per tutti i modelli societari (individuati dagli articoli 2257, 2380 bis, 2409 novies, 2475) in virtù della quale spetta esclusivamente agli amministratori la gestione dell’impresa, pertanto solo questi ultimi possono compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’applicazione delle norme relative alla gestione dell’impresa alle società di persone ed in particolar modo alle società semplici frustra l’autonomia statutaria e la flessibilità che da sempre caratterizzano questi assetti societari.Se non desta troppe preoccupazioni il richiamo dell’art. 2086 c.c. nell’ambito delle società per azioni, non altrettanto può dirsi rispetto alle società a responsabilità limitata. Anche nell’art. 2475 c.c. torna il sintagma “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’art. 2086 c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”. L’attenzione però è subito richiamata dall’art. 377 C.C.I.I. rubricato “Responsabilità degli amministratori” che modificando l’art. 2476 c.c., prevede oggi, che gli amministratori rispondano verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando sia insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Questa volta, l’esclusiva gestione in capo agli amministratori della s.r.l. è in aperto contrasto con le previsioni di cui all’art. 2479 c.c. Circostanza che dà atto della mancata armonizzazione tra i due codici. Ai sensi dell’art. 2479 c.c., i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione. La previsione di questi obblighi in capo agli amministratori e l’inosservanza degli stessi produrrà conseguenze in punto di responsabilità, conseguenze che dovranno armonizzarsi con i principi generali in tema di responsabilità patrimoniale contenuti nel codice civile.

Di questa responsabilità[9], il legislatore ha previsto gli strumenti di quantificazione. Detto altrimenti, mediante un calcolo matematico sui patrimoni netti è possibile individuare la misura del danno risarcibile.

Quando è accertata la responsabilità, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificato lo scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Il criterio di misurazione del danno risarcibile pare non tenere conto che nel netto patrimoniale possano registrarsi dei risultati che si sarebbero prodotti anche se gli amministratori avessero tenuto il comportamento dovuto. Inoltre, la prova del diverso ammontare deve essere fornita dall’amministratore convenuto in giudizio, il quale se non è in possesso delle scritture contabili e la ricostruzione dei patrimoni netti non è possibile per l’irregolare tenuta delle scritture[10], sarà condannato al pagamento di un danno il cui ammontare è pari alla differenza tra attivo e passivo accertati dalla procedura[11].

In ultimo merita un accenno l’art. 378 C.C.I.I. rubricato “Nomina degli organi di controllo”, che modificando l’art. 2477 c.c., amplia le ipotesi in cui le S.r.l. sono obbligate alla nomina degli organi di controllo ovvero dei revisori. Se la società non provvede autonomamente alla nomina, potrà farlo “qualsiasi soggetto interessato” anche “su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”. Un’altra previsione molto lontana dall’autonomia statutaria e dalla flessibilità amministrativa tipiche delle società a responsabilità limitata. Tra le norme vigenti a far data dal 16 marzo 2019, vi sono anche le norme sulla competenza. Volendo mantenere l’ordine sistematico del C.C.I.I., il primo comma dell’art. 27 inerente la competenza per materia e per territorio, avrebbe meritato preliminare attenzione. Tuttavia è data precedenza alle altre disposizioni normative in vigore per offrire un quadro circa la complessità dell’articolato Rordorf. Nonostante la mole della riforma ed i suoi contenuti, dichiaratamente tecnici e specializzati, la gestione di questi ultimi è semplicemente affidata – ex art. 27 C.C.I.I. – alle sezioni specializzate in materia di imprese individuate dall’art. 4 del D. lgs. 168/2003. I Capi della Riforma dedicati alla Giurisdizione e alla Competenza offrono uno spunto di riflessione circa l’opportunità, perduta dal legislatore, di istituire un Giudice Specializzato, investito del compito di padroneggiare una Riforma che consta di 391 articoli e la cui applicazione pratica rischia di essere penalizzata dalla mancata previsione di un organo giurisdizionale ad hoc.

La disciplina del concordato preventivo: storia e funzione dell’istituto. Considerazioni sul concordato in continuità aziendale indiretta

La disciplina del concordato preventivo è al centro dell’attenzione legislativa da oltre due lustri[12], nel sempre più fervido convincimento che i meccanismi di tipo negoziale – primo fra tutti il concordato, appunto – siano gli strumenti più efficaci per risolvere positivamente le crisi d’impresa ovvero per recuperare le potenzialità aziendali pur presenti in una situazione di insolvenza non del tutto definitiva ovvero irreversibile[13].

La riforma Rordorf non si distacca, o almeno non apertamente, dal favor accordato all’istituto concordatario e si prefigge l’obiettivo di incentivare il ricorso al concordato in continuità “quando cioè, vertendo l’impresa in situazione di crisi o anche di insolvenza, la proposta preveda il superamento di tale situazione mediante la prosecuzione dell’attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che consenta, al tempo stesso, di salvaguardare il valore dell’impresa e, tendenzialmente, i livelli occupazionali, con il soddisfacimento dei creditori” [14].

L’art. 84 C.C.I.I. rubricato “Finalità del concordato preventivo” definisce le caratteristiche delle diverse figure di concordato sulla base della diversa provenienza delle risorse impiegate per la soddisfazione dei creditori.

Il concordato in continuità aziendale – maggiormente valorizzato dall’intervento normativo Rordorf – trae i mezzi destinati al soddisfacimento dei creditori in misura rilevante dai proventi che derivano dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, il concordato liquidatorio consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio. La continuità può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore, in forza di un titolo ovvero di un contratto idoneo al trasferimento della gestione dell’attività imprenditoriale. L’istituto del concordato preventivo in continuità aziendale indiretta sollecita un duplice ordine di considerazioni.

L’istituto è foriero di condotte elusive, prima facie conformi al dettato normativo, ma sostanzialmente contrarie alla ratio della norma. I contratti di affitto e gli strumenti contrattuali idonei al trasferimento della gestione dell’attività imprenditoriale potrebbero celare un cambiamento di tipo soggettivo ma non anche un cambiamento del gestore, il cui scopo è chiaramente quello di sottrarsi ai limiti del concordato liquidatorio. Se, infatti, la prosecuzione dell’impresa dovesse risultare dannosa per i creditori concorsuali, si avrebbe l’arresto del concordato preventivo in continuità e la sua metamorfosi in concordato liquidatorio, previa modifica del piano. Subordinare la domanda di concordato in continuità indiretta, all’ulteriore requisito della conservazione dei livelli occupazionali, non sembra requisito sufficiente ad arginare i tentativi di elusione normativa. In secondo luogo, si osserva[15] che un concordato avente ad oggetto il trasferimento di un complesso di beni a un terzo dovrebbe essere classificato tra le procedure liquidatorie, così come l’attività di chi acquista l’azienda non può essere imputata al debitore cedente. Il terzo che subentra nell’impresa realizza un’attività nuova, distinta e diversa da quella del suo dante causa. Un passo indietro nella storia giuridica ed una breve sinossi sull’istituto del concordato si rendono ora necessari per continuare la presente trattazione e meglio comprendere le novità apportate dalla riforma Rordorf. La legge fallimentare del 1942 disciplinava entrambe le forme di concordato. Nel concordato con continuità, il debitore doveva dimostrare che dalla liquidazione dei beni si sarebbero potuti ricavare somme tali da soddisfare i creditori chirografari nella misura del quaranta per cento.

La rigorosità di questa previsione era mitigata dall’art. 186 comma II della Legge fallimentare, nella parte in cui esentava il debitore dalla risoluzione per inadempimento, qualora dalla liquidazione dei beni si fosse ricavata una somma insufficiente a raggiungere predetta soglia. Il secondo comma dell’art. 186 l.fall. svelava la funzione esdebitatoria del concordato, che esentava il debitore dalla risoluzione per inadempimento tutte le volte in cui la liquidazione veniva lasciata nelle mani di un terzo. La stessa ratio permeava l’art. 137 l.fall. nella parte in cui disponeva che non poteva aver luogo la risoluzione allorquando gli obblighi derivanti dal concordato fossero stati assunti da un terzo. Entrambe le norme sono sorrette dalla considerazione che non può ritenersi responsabile dei risultati della liquidazione, l’imprenditore che di fatti non ha partecipato alla fase liquidatoria. Nelle intenzioni del legislatore, il concordato con cessione dei beni ai creditori ha una funzione esdebitativa prevalente rispetto a quella liquidatoria. L’istituto ha poi avuto un’applicazione residuale, il legislatore ha infatti mostrato una preferenza per le soluzioni con continuità aziendale, in una tradizione giuridica che guardava al debitore insolvente con estremo sfavore: decoctor ergo fraudator [16]. Negli anni, le scelte del legislatore, da ultimo la Commissione Rordorf, si sono orientate verso concordati a percentuale e soluzioni con continuità aziendale, del quale, l’ultimo legislatore, incentiva il ricorso predisponendo una serie di agevolazioni di carattere economico e finanziario, perché l’impresa e i di lei creditori non vengano mai delusi.

Tali scelte sono giustificate dall’intenzione di adeguamento ed armonizzazione della legislazione nazionale alla normativa europea[17], ma pare esservi un equivoco concettuale di fondo. L’Unione Europea non impone un salvataggio ad ogni costo delle imprese dissestate, né obbliga l’imprenditore a mantenere un’attività ritenuta non più lucrativa, piuttosto sollecita l’adozione delle misure utili e necessarie per consentire alla persona e non alla struttura (im)produttiva una ripartenza dopo un insuccesso economico[18]. Le norme contenute nella Parte I, Titolo IV, Capo III riforma Rordorf pongono problemi sul piano della legittimità costituzionale e sul piano economico, perché il recupero di una realtà imprenditoriale inefficiente per arretratezza tecnologica ovvero incapacità produttiva, vanifica gli sforzi compiuti dai concorrenti per rendere le loro imprese sempre più competitive, sul piano dell’innovazione tecnologica e sul versante della produttività. La cancellazione dei privilegi connessi al concordato preventivo non comporta poi necessariamente la soppressione dell’impresa, se la persona che ne ha il potere di direzione e coordinamento gode ancora della fiducia dei suoi debitori. Proprio in ragione di questi poteri di direzione e coordinamento che la persona dell’imprenditore è e resta l’unica, anche in fase di crisi, in grado di valutare l’opportunità delle scelte economiche da porre in essere. La disciplina del concordato con continuità aziendale, così come riformulata, si articola in una procedura eccessivamente burocratizzata, anche questa molto lontana dagli intenti di semplificazione dichiarati dai padri della riforma.

Gli organismi di composizione della crisi ed il procedimento di allerta (OCRI). I principi di confidenzialità e riservatezza e la centralità al ruolo del pubblico ministero: tra innovazione e contraddizione

Tra i principali obiettivi della raccomandazione n. 2014/135/UE e dunque della riforma Rordorf alla prima ispirata, vi è quello di consentire alle imprese sane ma in difficoltà finanziarie di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività imprenditoriale.

Costituisce un dato di esperienza comune la circostanza che ogni tentativo di superare la crisi ha un grado di successo direttamente proporzionale alla sua tempestività. Trattasi – si legge ancora una volta nella Relazione illustrativa al C.C.I.I. – di un principio riconosciuto da tutti gli ordinamenti per garantire la corretta gestione della crisi d’impresa. Sulla scia delle raccomandazioni europee, la riforma Rordorf introduce nel nostro ordinamento i sistemi di allerta, volti ad anticipare l’emersione della crisi ed istituisce presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione della crisi, il c.d. OCRI. Costituiti presso ciascuna Camera di commercio, gli Ocri si compongono di una triade professionale che conta un professionista legale, un professionista contabile e un professionista di estrazione aziendalistica. Il loro compito, come anticipato, è quello di ricevere le segnalazioni provenienti dall’imprenditore, dall’organo di controllo ovvero dai creditori qualificati e di attivare il procedimento di composizione assistita della crisi. La conclusione del procedimento può aprire due scenari: il raggiungimento dell’accordo con i creditori ovvero la liquidazione giudiziale previa segnalazione al Pubblico Ministero. L’Ocri e la terna che lo compone, è dunque investito del non facile compito di introdurre gli strumenti necessari a ridurre il numero delle crisi aziendali. La portata innovativa, intrusiva ed impattante di questo istituto desta delle perplessità in punto di “opportunità”. Lo strumento dell’Ocri è previsto sic et simpliciter per tutte le realtà imprenditoriali [19], ivi comprese quelle molto piccole ed in un certo senso destrutturate e/o fuori mercato, ed è proprio da queste realtà che le innovazioni normative rischiano una crisi di rigetto, la quale crisi, potrebbe essere arginata da un sistema a doppio ingresso. Un intervento correttivo sull’aspetto temporale della Riforma potrebbe postergare l’ingresso degli Ocri nelle piccole e medie imprese, rimanendo invariata l’entrata in vigore (agosto 2020) delle norme per le società di capitali, la cui struttura è fisiologicamente predisposta o meno impreparata all’accoglimento della novità normativa. Sul piano pratico, un aspetto critico pare essere quello della professionalità non solo delle strutture interne alle camere di commercio, ma di tutti i professionisti a vario titolo chiamati ad intervenire sulla prevenzione ovvero sulla composizione della crisi. Le operazioni che questi professionisti sono chiamati a compiere ed il bagaglio culturale al quale devono attingere nel compimento delle loro operazioni è un bagaglio tecnico e completo, acquisibile solo al termine di un corso di formazione. In ragione di questi due aspetti, il termine ultimo di entrata in vigore della restante porzione del Codice delle Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza appare troppo vicino. In ultimo, la tempestività degli interventi sulla crisi per assicurare l’efficacia degli stessi e la tenacia dell’imprenditore determinato a salvare la sua impresa, sono i due valori contrapposti che la disciplina dell’allerta si prefigge di bilanciare. Le procedure sono confidenzialmente collocate al di fuori del Tribunale, nelle Camere di Commercio, per evitare che l’intervento giurisdizionale possa essere percepito dall’imprenditore come la preliminare sequenza di una procedura concorsuale d’insolvenza. Le procedure in esame sono poi improntate da una certa riservatezza e confidenzialità. Se non può dubitarsi della confidenzialità, sia almeno concesso qualche dubbio sulla riservatezza di queste procedure dopo aver fatto lettura delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 38 del C.C.I.I. La condotta del debitore non connotata di buona fede deve essere sempre segnalata al Pubblico Ministero, il quale, esercita tempestivamente e comunque entro 60 giorni dalla comunicazione, l’iniziativa di cui all’art. 38 C.C.I.I. : il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Le ragioni a sostegno dell’intervento della parte pubblica, compaiono a chiare lettere all’art. 38 Relazione Illustrativa C.C.I.I., in cui i redattori della riforma dichiarano l’intento di restituire “centralità al ruolo del P.m., coerentemente con il ruolo attribuito a tale organo nelle procedure di allerta”, generando così una tangibile contraddizione pragmatica.

Conclusioni

Al termine della presente indagine, colorata al suo interno di spunti di riflessione e punti di domanda, si aggiungono necessarie le seguenti conclusioni. La novella dell’art. 2086, punto cruciale del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è animata dalla nobile intenzione di dotare le imprese di un adeguato assetto organizzativo che consenta di monitorare il funzionamento dell’azienda e di reagire con prontezza ai primi sintomi di crisi. La previsione – come evidenziato più volte – trova applicazione nei confronti di tutte le imprese ovvero di tutti gli imprenditori e pertanto anche nei confronti di coloro i quali tentano di superare una momentanea difficoltà, e di coloro i quali, in una logica non esclusivamente capitalistica, al timone di fondazioni ed associazioni, perseguono finalità sociali e non lucrative. In ragione di queste diversità, la novella dell’art. 2086 c.c. si presenta sterile ed asettica e per alcuni aspetti anche pericolosa, perché nel disporre l’assunzione di un assetto adeguato non si adegua alla natura, alla dimensione e alle finalità dell’impresa.

L’applicazione generalizzata dell’art. 2086 c.c. presenta delle criticità che avrebbero meritato dei distinguo alla luce dei contesti e delle categorie nei quali la norma è destinata ad operare, come si confà ad una scienza delle distinzioni quale è la scienza giuridica. Un correttivo in tal senso, è pienamente aderente alla ratio dell’art. 3 del C.C.I.I. che, nel declinare i doveri dell’imprenditore, richiede di adottare assetti organizzativi adeguati, ma adottare assetti organizzativi adeguati dovrebbe significare svilupparli secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto delle dimensioni delle imprese, delle loro caratteristiche e delle difficoltà operative dei soggetti a vario titolo coinvolti.

L’imprenditore in difficoltà, consapevole di dover dotarsi di un assetto adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa, potrebbe non ritenerlo economicamente vantaggioso e al contrario esser convinto, a torto o ragione, di dover investire in altri ambiti ovvero settori per rilanciare la produzione. Scelte di tal specie dovrebbero essere sanzionate dall’ordinamento come inadempimento degli obblighi previsti dalla Riforma? Un imprenditore che nell’esercizio della sua attività di impresa assume un’iniziativa economica diversa da quella imposta dalla Riforma è un ad ogni costo un imbroglione? Chi si discosta dal dettato normativo può essere considerato semplicemente un uomo che a conoscenza delle logiche del mercato è più avvezzo nell’individuare la soluzione migliore al problema? Gli interrogativi non si arrestano nell’analisi degli organismi di composizione della crisi, anch’essi oggetto d’indagine del presente elaborato. A mezzo di intervista, dovrebbe domandarsi ai professionisti quanti di loro sono disposti a prestare la loro attività professionale presso un’impresa già impossibilitata ad erogare i compensi economici ai propri dipendenti. In ultimo, si rammenta che le realtà imprenditoriali non sono solo e semplicemente realtà economiche, ma anche sociali, ed è in ragione di questi aspetti sociali che talvolta un’organizzazione potrebbe risultare appesantita in alcuni settori, con livelli occupazionali ingiustificati. Una valutazione aprioristica e grossolana potrebbe implicarne la ristrutturazione ovvero tagli al personale; una scelta di segno opposto da parte degli amministratori, li esporrebbe ad importanti responsabilità per il mantenimento di costi ingiustificati ovvero per la mancata redditività. Non può davvero negarsi che alcune disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza mettono in crisi manager ed amministratori, i quali, con il sostegno di molti studiosi, auspicano interventi correttivi prima dell’agosto 2020.

Bibliografia

Abriani, Proposte e domande concorrenti nel diritto societario della crisi in Riv. diritto dell'impresa, 2017. De Matteis, La governance della crisi d'impresa: il caso delle società sotto sequestro penale. Prime riflessioni a margine della legge delga di riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza e del codice antimafia in Riv. di diritto dell'impresa, 2018.

Fallimento e Crisi d'impresa della collana IPSOA InPratica, Milano, 2019.

Giacosa, A. Mazzoleni, La previsione della crisi d'impresa: strumenti e segnali di allerta, Milano, 2016. Guerrieri, La responsabilità dell'amministratore nell'impresa in crisi in Nuove leggi civ. comm., 2016.

Memento Crisi d'impresa e fallimento – Risanamento e procedure concorsuali, Milano, 2019.

Nigro, Osservazioni sul codice della Crisi. Testo delle conclusioni del seminario "Verso un codice della crisi d'impresa?", svoltosi a Roma, nelle giornate del 7 e 14 Giugno, presso le Università di Roma "La Sapienza" e "Luiss-Guido Carli" in Riv. dir. comm., 2018. Sacchi, La responsabilità gestionale nella crisi d'impresa societaria, in Giur.comm., 2014. Terranova, Prime impressioni sul progetto di codice della crisi d'impresa in Riv. dir. comm., 2018. Terranova, Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento, Torino, 2013.

