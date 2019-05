Corso di mediazione civile e commerciale

Versione PDF del documento

Valevole anche ai fini dell’aggiornamento biennale obbligatorio 6-7-13-14-15 GIUGNO 2019

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto 16 crediti formativi

Perchè scegliere questo corso

50 ore di alta formazione, condotte da esperti del settore, al termine delle quali riceverà l’attestato di “Mediatore Civile e Commerciale” e verrà iscritto alle liste del Ministero di Giustizia. Il corso è rivolto a coloro i quali sono in possesso di diploma di laurea triennale o magistrale e che desiderano diventare dei veri professionisti della mediazione.

Costi e agevolazioni

La quota di partecipazione al corso é di € 650 Iva esente per il corso di 50 H. La quota di partecipazione al corso é di € 250 Iva esente per l’aggiornamento biennale di 18H. DPL Mediazione & Co. offre la possibilità di rateizzare il pagamento.

Posti limitati

Per prenotazioni : dplmediazione@gmail.com 02-49717642

Volume consigliato

Le tutele legali nelle crisi di famiglia Michele Angelo Lupoi, 2018, Maggioli Editore 2018, L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale. Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la...





Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA