Coronavirus, i colori delle Regioni: novità in vista

Versione PDF del documento

I Comuni vicini ai focolai dovranno essere chiusi. I timori legati all’espansione del Covid-19 determinata dalle varianti del virus provocano l’allargamento delle zone rosse. In attesa dei dati del monitoraggio che farà entrare in fascia arancione la maggior parte delle regioni, scattano provvedimenti più restrittivi. Soltanto domani il governo si riunirà per pianificare nuove misure e prendere decisioni in vista della scadenza del Dpcm fissata al 5 marzo.

Comuni in lockdown

Aumentano i luoghi in «zona rossa», dopo Pescara e Ancona altre città rischiano di essere chiuse. L’indicazione per sindaci e governatori è infatti quella di mandare in lockdown non soltanto i centri dove maggiore è l’incidenza delle varianti, ma anche quelli limitrofi proprio per cercare di arginarne la diffusione. Il

L’Italia in arancione

Oggi le Regioni trasmetteranno alla cabina di regia i dati e già domani saranno firmate le ordinanze che fanno scattare la fascia arancione. Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte sono ad altissimo rischio e potrebbero aggiungersi a Basilicata, Liguria, Molise, Umbria e Provincia di Trento. L’Abruzzo potrebbe invece finire nuovamente in fascia rossa. La Lombardia è in bilico ma ancora spera di rimanere in giallo. Isola felice appare la Val d’Aosta che tiene l’Rt ancora basso tanto da poter sperare addirittura nella fascia bianca.

Volume consigliato

Gli aiuti di stato alle imprese - eBook in pdf Mariella Spata, 2020, Maggioli Editore 2020, Il presente e-book ha l’ambizione di unire all’analisi delle regole giuridiche sia sostanziali che procedurali in materia di aiuti di Stato alcuni approfondimenti pratici e operativi anche di tipo economico al fine di dare all’operatore un quadro più completo...



Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA